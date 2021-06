Ô tô đồng loạt được các hãng giảm giá mạnh

Thứ Năm, ngày 03/06/2021 16:26 PM (GMT+7)

Ngay những ngày đầu tháng 6, các hãng xe ô tô đã đồng loạt công bố những chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh để kích thích nhu cầu mua xe mới của người dân.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam chưa công bố doanh số bán ô tô trong tháng 5, tuy nhiên để kích thích nhu cầu mua sắm xe mới của người dân trước tác động tiêu cực của lần bùng phát thứ 4 dịch Covid-19, các hãng xe đã đồng loạt công bố những chương trình ưu đãi, giảm giá sâu cho khách hàng mua xe mới.

Theo đó, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý triển khai ưu đãi lên đến 30 triệu đồng cho Vios và 20 triệu đồng cho Wigo. Cụ thể hãng sẽ hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 30 triệu đồng dành cho khách hàng mua xe Vios trong tháng 6. Trong khi đó, Toyota Wigo phiên bản mới nâng cấp hệ thống và gói quà tặng tổng trị giá lên đến 20 triệu đồng.

Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý ưu đãi lên đến 30 triệu đồng cho Vios

Bên cạnh các chương trình ưu đãi cho Vios và Wigo, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý triển khai chương trình hấp dẫn dành cho mẫu xe Rush. Theo đó, hệ thống giải trí của Rush được nâng cấp lên màn hình cảm ứng 7-inch kết nối điện thoại thông minh. Đồng thời, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi gói bảo hiểm vật chất 1 năm chính hãng với trị giá lên đến 8,7 triệu đồng.

Ford tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ, giảm giá dành cho khách hàng mua xe trong tháng. Theo đó, dòng xe Ford Everest được ưu đãi 20 triệu đồng, dòng Ecosport được ưu đãi 25 triệu đồng để cạnh tranh cùng với các đối thủ cùng phân khúc. Ford Tourneo là mẫu xe được hưởng ưu đãi cao nhất 30 triệu đồng. Các mẫu xe bán tải của hãng cũng được ưu đãi 20 triệu đồng.

Không chịu kém cạnh, Mitsubishi cũng tung ra hàng loạt ưu đãi, giảm giá cho khách hàng mua xe trong tháng 6. Theo đó, mẫu Xpander Cross được tặng phiếu mua nhiên liệu trị giá 15 triệu đồng. Mẫu New Pajero Soprt khách hàng có 4 lựa chọn về quà tặng dao động từ 44 đến 55 triệu đồng. Mẫu xe New Xpander tặng phiếu mua nhiên liệu từ 25 đến 30 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Khách hàng mua xe New Attrage được ưu đãi từ 10 đến 17 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu New Outlander được ưu đãi nhiều nhất từ 42 đến 60 triệu đồng.

Hiện một số đại lý của Mazda vẫn đang tiếp tục kéo dài chương trình ưu đãi được Thaco Auto đưa ra từ tháng 5 vừa qua. Theo đó, mẫu Mazda CX-8 Deluxe có mức ưu đãi cao nhất bao gồm ưu đãi trực tiếp giá bán đến 110 triệu đồng, tặng gói nâng cấp trị giá 50 triệu đồng. Mẫu xe Mazda6 ưu đãi đến 100 triệu đồng; Mazda3 Sedan và Mazda3 Hatchback ưu đãi đến 99 triệu đồng. Các mẫu xe còn lại như New Mazda2, New Mazda6, New Mazda CX-5 có mức ưu đãi từ 35- 64 triệu đồng.

Trong khi chờ hãng công bố chương trình ưu đãi của tháng 6, nhiều đại lý của Kia cũng đang tiếp tục kéo dài những ưu đãi đã được áp dụng trong tháng 5 vừa qua. Theo đó, 2 mẫu xe Kia Sedona và Kia Sorento (All New) được ưu đãi lớn nhất lên tới 77 triệu đồng.

Mẫu Kia Cerato còn được ưu đãi đặc biệt lên đến 66 triệu đồng bao gồm ưu đãi giá, quà tặng công nghệ Kia Link và 1 năm bảo hiểm vật chất. Trong khi đó, các mẫu xe còn lại như Kia Morning, New Morning, Kia Soluto, Kia Optima, Kia Sorento, Kia Rondo, cũng được ưu đãi hấp dẫn với tổng trị giá từ 15 - 34 triệu đồng bao gồm: ưu đãi giá và 1 năm bảo hiểm vật chất.

