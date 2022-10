Nghịch lý: Trứng vịt tăng giá “chóng mặt”, dân nuôi vẫn thở dài

Khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, trứng vịt có xu hướng tăng rất mạnh, liên tục lập đỉnh. Nếu như cùng kỳ năm ngoái, giá trứng vịt đang chạm đáy chỉ có 1.800 – 2.200 đồng/quả, thậm chí còn ế ẩm không bán được thì năm nay, trứng tăng giá cao ngất.

Theo khảo sát, giá trứng vịt to bán tại nhà khoảng 3.400 đồng/quả, trứng vịt nhỏ giá 2.800 đồng/quả, trứng lộn nhỏ 4.000 đồng/quả, trứng lộn to 4.500 đồng/quả. Còn tại chợ, trứng vịt giá bán lên đến 3.500 – 4.000 đồng/quả, tuỳ kích thước, trứng vịt lộn nhỏ giá 4.800 đồng/quả, trứng vịt lộn to 5.000 – 5.200 đồng/quả.

Trứng vịt tăng giá mạnh, cao nhất từ trước tới nay.

Theo ông Đức Cường, chủ lò ấp trứng tại Tiên Lữ, Hưng Yên, giá trứng vịt đã lập đỉnh, cao nhất từ trước tới nay. “Tôi làm lò ấp trứng vịt gần 20 năm nay, chưa năm nào giá trứng cao như vậy. Người dân có người phấn khởi có người lại không mấy vui”, ông nói.

Sở dĩ có những gia đình không mấy vui vì đã bán bớt đàn vịt, không tái đàn. Ông cho biết thời gian trước khi giá trứng ở mức thấp mà giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục, dân bán vịt đi rất nhiều vì càng nuôi lại càng lỗ. “Nhiều nhà cũng cố gắng cầm cự đợi trứng lên nhưng không thể trụ được, họ đành phải bán đi để đỡ lỗ. Đến hiện tại, số lượng vịt đẻ giảm, lượng trứng không đủ để cung cấp ra thị trường nên giá càng ngày càng tăng là vậy”, ông Cường lý giải nguyên nhân.

Thời điểm này, giá trứng tăng cao, giá thức ăn chăn nuôi đã chững lại, người nuôi vịt bắt đầu có lãi nên rất phấn khởi. Nhiều gia đình đã muốn tái đàn.

Nhiều hộ chăn nuôi tiếc hùi hụi vì mới bán vịt đi thì giá trứng tăng, lại phải bỏ tiền ra tái đàn.

Khi thấy giá trứng càng ngày càng tăng, ông Viết (Tiên Lữ, Hưng Yên) tỏ ra buồn chán vì thời gian trước nuôi vịt đẻ trứng lỗ quá nên ông đã bán gần hết đàn. Từ đàn hơn 1.000 con, nhà ông giờ chỉ còn nuôi hơn 300 con để cầm cự.

“Lúc có nhiều trứng thì khó bán, giá trứng rẻ mà giá cám thì tăng mạnh, nuôi lỗ quá nhiều nên tôi đành bán đi. Vừa bán đi được một thời gian ngắn, trứng vịt lại trên đà tăng mạnh. Giờ tôi lại tìm đàn vịt đẻ mới để tái đàn”, ông thở dài.

Giờ muốn tái đàn, ông lại phải bỏ số tiền đầu tư lên đến vài chục triệu đồng mới có thể mua được. Tuy nhiên, ông vẫn lo sợ vì không biết giá trứng có ở mức cao trong thời gian tới không, hay khi tái đàn, giá trứng vịt lại chạm đáy thì ông lại tiếp tục lỗ vốn.

Ông Hiền, một hộ chăn nuôi vịt khác tại Tiên Lữ, Hưng Yên, cũng bày tỏ nỗi lo lắng vì mới mua một đàn vịt đẻ trứng với số lượng hơn 500 con. “Trứng đợt này giá đang lên cao nên tôi lại tái đàn. Hồi tháng 5 vừa rồi, tôi mới bán đi hơn 500 con vịt đẻ vì lỗ, nay thấy trứng lên lại mua lại. Đầu tư vài chục triệu, không biết thời gian tới giá trứng sẽ ra sao, chỉ sợ xuống thấp lại lỗ tiếp”, ông nói.

Bên cạnh đó, giá trứng gà cũng tăng hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng thời điểm này năm trước, giá trứng gà chạm đáy chỉ còn 1.100 - 1.500 đồng/trứng, thì từ giữa năm đến nay, giá trứng gà mức 2.300 đồng/trứng và tăng 200-300 đồng/trứng so với thời điểm cách đây 1 tháng.

Do giá trứng gia cầm đều tăng nên nhiều hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn, tăng đàn. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi cần tính toán, cân nhắc để tăng đàn phù hợp, tránh tăng đàn ồ ạt gây dư thừa, khó tiêu thụ.

