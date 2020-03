Loại quả chín đỏ mọng, chỉ nhìn đã ứa nước miếng thu hút chị em Hà thành

Thứ Năm, ngày 19/03/2020

Với vị chua chua, ngọt ngọt cùng với màu đỏ đẹp mắt, nhót chín đang trở thành món ăn vặt không thể thiếu với mỗi chị em vào những ngày tháng ba này.

Trên khắp các nẻo đường Hà Nội vào những ngày này, không khó để bắt gặp những quả nhót chín đỏ được bày bán các con phố, những sạp hoa quả hay trên chợ online với giá từ 20-80.000đ/kg tùy loại.

Có mặt tại chợ đầu mối hoa quả trên phố Nhổn (Hà Nội), từ sáng sớm, từng thùng nhót đỏ rực được chuyền tay nhau cho các mối bán lẻ. Theo bà Hoa (một mối buôn nhót) chia sẻ nhót nhà hái tại vườn ở Hoài Đức (Hà Nội) với giá 25.000đ/kg.

Với vị chua chua, ngọt ngọt hấp dẫn, nhót chín đã trở thành loại quả không thể thiếu của các chị em.

“Khoảng một tuần nay, nhót chín nhiều, tôi về tận vườn mua rồi xếp vào thùng xốp từ chiều hôm trước rồi chyển xuống chợ Nhổn bán, từ 3 giờ sáng đến tầm 9 giờ trưa là hết. Mỗi ngày tôi bán khoảng 2 tạ nhót. Mỗi thùng nhót khoảng 12kg, tôi bán với giá 300.000 đồng/thùng. Năm nay nhót rẻ, năm ngoái nhót này phải bán 50.000đ/kg đấy", vừa chỉ tay vào thùng nhót đỏ mọng bà Hoa vừa nói.

Theo bà Hoa, nhót có 2 loại, loại quả nhỏ gọi là nhót ta, giống cũ, thì rẻ hơn, vì quả bé, ăn có vị chua chua ngọt ngọt 50/50, được bán buôn với giá 15.000đ/kg. Loại nhót được mua nhiều hơn là loại nhót to, giống mới, to gấp 3 lần quả nhót ta. Loại nhót giống mới cho quả to nên vừa đẹp vừa ngọt hơn nhót ta, tỷ lệ ngọt chiếm 8 phần, vị chua chiếm 2 phần. “Ở chợ này chỉ có 2-3 người có nhót bán cho mối lẻ thôi, không ra nhanh là hết”, bà Hoa cho biết thêm.

Từng quả nhót được xếp cẩn thận trên kệ với màu đỏ bắt mắt được bày bán trên hầu hết các tuyến phố ở Hà Nội những ngày này.

Chị Cúc, một tiểu thương bán hoa quả trên phố Pháo Đài Láng vừa nhặt những quả nhót đỏ mọng đặt gọn gàng trên chiếc sạp gỗ vừa chia sẻ, thường là đầu tháng ba sẽ có nhót chín, mấy hôm nay trời nắng, nhót chín đỏ rực, ngọt hơn nên được nhiều người ghé mua hơn.

“Mỗi người chỉ mua 5 lạng đến 1kg thôi nhưng đông người mua lắm. Đa số là các bạn nữ trẻ tuổi và các bà bầu đang nghén. Có người thèm quá, xuống mua xong cầm quả nhót chùi chùi vào vạt áo rồi cho vào miệng cắn ăn ngon lành. Tôi nhìn cũng ứa nước miếng”, chị Cúc tươi cười kể lại.

Để vận chuyển dễ dàng và không bị dập nát, nhót được xếp từng lớp trong thùng xốp.

Theo chị Cúc, cả năm mới có nhót bán một mùa. Mùa nhót cũng trôi qua rất nhanh vì quả nhót chín mọng mới ngọt, nếu không hái kịp sẽ rụng ngay. Bảo quản nhót cũng rất vất vả. Người hái nhót phải hái từng quả, nhẹ nhàng đặt vào thùng xốp, mỗi lớp nhót là một lớp giấy mềm để tránh va chạm. Khách vào mua hàng chị cũng phải nhắc cẩn thận kẻo xước móng tay là sẽ bị thối, hỏng.

Đẩy xe nhót chín đỏ trên phố Xã Đàn, anh Công cho biết, mỗi ngày anh bán được khoảng 30kg nhót với giá khoảng 80.000đ/kg. Vì nhót rất dễ dập nát nên vận chuyển khó. Trừ mọi chi phí và hao hụt do dập nát, mỗi ngày anh Công cũng bỏ ra được gần 1 triệu từ tiền bán nhót.

Với giá chỉ 20.000đ – 80.000đ/kg, nhót chín đang là món ăn vặt hấp dẫn được quan tâm nhất trên chợ online.

“Chúng tôi bán hoa quả dạo thế này, cứ mùa nào thức ấy, tầm nửa tháng nữa hết mùa nhót thì lại bán dâu tằm, bán mận. Người mua đa số là chị em phụ nữ thôi, thi thoảng mới có một khách nam mua, chắc là mua cho vợ”- anh Công hóm hỉnh chia sẻ.

Trên chợ mạng, những bài viết đăng bán nhót cũng được hưởng ứng nhiệt tình, chị Nga (ở Thái Thịnh, người chuyên bán hoa quả trên chợ online) cho biết mỗi ngày chị bán được khoảng 20kg nhót.

“Đa số là các chị em văn phòng mua 2-3kg liền cho đỡ tiền vận chuyển. Tôi bán 20.000đ/kg thôi vì là nhót quê. Nhiều người lại thích vị chua chuẩn nhót quê như thế hơn là nhót quả to. Cũng có người nghén, hôm nào cũng mua cả cân nhót ăn cho đỡ thèm”, chị Nga chia sẻ.

Theo Đông y, quả nhót có vị chua, chát, tính bình, đi vào các kinh phế, đại tràng, có tác dụng chỉ ho, chỉ tả, bình suyễn, trừ đờm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, quả nhót chứa một số hợp chất chống oxy hóa, rất giàu vitamin C, sắt, canxi… Với lý do này, loại quả vừa đẹp vừa bổ như quả nhót luôn là món ăn vặt không thể thiếu với chị em Hà thành.

