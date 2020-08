Kinh hoàng phát hiện hàng chục tấn găng tay tái chế để bán ra thị trường

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 08:00 AM (GMT+7)

Một nhà xưởng 2.000 m2 tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình đang sản xuất khẩu trang giả và tái chế găng tay đã qua sử dụng đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Mới đây, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh sát môi trường đã phối hợp, tổ chức kiểm tra đột xuất Công ty CP đầu tư may mặc V-Link, do ông Nguyễn Huy Tân làm giám đốc, địa chỉ tại Khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Găng tay đã qua sử dụng được công ty BM thu gom về để tái chế

Ở thời điểm kiểm tra, Công ty V-Link đang hoạt động sản xuất khẩu trang mang nhãn hiệu khẩu trang y tế cao cấp The World (TW) 4 lớp, khẩu trang cao cấp The World (TW) 4 lớp (50 chiếc/hộp), khẩu trang 4 lớp HAPAPOLO, khẩu trang y tế 3 lớp dùng một lần nhãn hiệu An Lành Mask, loại 50 chiếc/hộp.

Hàng ngàn vỏ hộp găng tay và khẩu trang giả

Cùng với đó là hơn 2.000 vỏ hộp gang tay cao su nhãn hiệu Powder Free Nitrile Glove, thùng cát tông nhãn hiệu Powder Free Nitrile và số lượng khẩu trang chưa thành phẩm chuẩn bị đóng bao đem đi tiêu thụ.

Vỏ hộp găng tay giả

Đặc biệt tại nơi sản xuất khẩu trang, đoàn kiểm tra phát hiện hàng chục tấn găng tay y tế đã qua sử dụng được công ty BM (thuê mặt bằng tại công ty V-Link, khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình) thu gom về tái chế, đóng hộp, bán ra thị trường. Trên những chiếc găng tay vẫn còn nguyên chữ viết của các cơ sở y tế.

Hiện có 4 cơ sở liên quan đến hoạt động tái chế găng tay tại Hưng Yên, Hà Đông, Gia Lâm, đang đồng loạt bị kiểm tra.

