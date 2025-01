Hoa Tết tăng giá vùn vụt

Còn chưa đầy 1 tháng nữa đến Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời điểm này, tại xã Nghi Ân - thủ phủ hoa của thành phố Vinh, Nghệ An rực rỡ sắc xuân bởi muôn hoa khoe sắc, hút khách mua chơi Tết.

Mặt hàng hoa khá đa dạng với nhiều chủng loại, nhiều mức giá.

Anh Trần Văn Phú (chủ vườn hoa tại xã Nghi Ân) cho biết, bắt đầu từ tháng 10, anh đã nhập về lượng hàng lớn với đa dạng chủng loại để phục vụ khách hàng dịp Tết. Anh có hai cơ sở bán sỉ và bán lẻ hoa, cây cảnh phục vụ khách nội tỉnh và các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Bình.

“Năm nay, do ảnh hưởng của bão số 3 ở các tỉnh phía Bắc khiến hoa của các nhà vườn bị hư hỏng nhiều dẫn tới nguồn hàng khá khan hiếm. So với năm ngoái, giá hoa nhập vào tăng từ 20-30%. Dù giá hoa tăng nhưng lượng khách khá khả quan. Cùng thời điểm này năm ngoái, lượng khách đến vườn ngắm và mua hoa, cây cảnh đã tăng gấp đôi. Trong đó, trà my, hoa hồng, cẩm tú cầu, thược dược... được ưa chuộng bởi màu sắc, thế cây đẹp, hoa bền, trưng bày được lâu”, anh Phú chia sẻ.

Trà my hoa đỏ được nhiều người chọn mua. Giá hoa dao động từ 800 nghìn đồng đến 1.400.000 đồng.

“Mặc dù giá hoa tăng cao hơn so với năm ngoái nhưng lượng bán ra khá ổn định. Khách chủ yếu mua các loại hoa, cây cảnh nhỏ, từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng. Cây cảnh có giá trị lớn, khách mua hạn chế hơn”, chị Nguyễn Thị Hằng, chủ một cơ sở kinh doanh hoa, cây cảnh tại xã Nghi Ân cho hay.

Các nhà vườn làm việc hết công suất cho vụ hoa lớn nhất năm.

Ông Nguyễn Duy Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Ân cho biết: “Địa phương có 3 làng nghề hoa cây cảnh gồm Kim Phúc, Kim Mỹ và Kim Chi với khoảng 100 hộ làm nghề. Ngoài ra, nhiều hộ kết hợp trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh. Nghề trồng hoa, cây cảnh mang lại thu nhập khá cho các hộ dân, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán”.