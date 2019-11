Giá ô tô giảm mạnh, nên mua xe mới hay cũ?

Nhiều người có ý định mua ô tô cũ nhưng thấy xe mới giảm giá liên tục lại phân vân bởi mua tháng trước tháng sau mất cả trăm triệu như chơi.

Toyota Fortuner hiện đang được giảm giá cao nhất tới 100 triệu đồng - Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, nhiều mẫu xe mới có giá bán ra thị trường giảm vài chục, thậm chí cả trăm triệu đồng so với trước đây. Điều này khiến rất nhiều khách hàng phân vân, lưỡng lự trước hai lựa chọn xe cũ hay xe mới?

Anh Nguyễn Trọng Hiếu (Ba Đình, Hà Nội) đang có khoảng 1 tỷ đồng và nhắm mua chiếc Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT để đi dịp Tết này. Anh Hiếu tham khảo tại một vài showroom ô tô cũ và chiếc xe anh định mua là dạng xe "lướt' đi được hơn 3 nghìn km, có giá khoảng 1,1 tỷ đồng. Đã tính ngày lấy xe nhưng gần đây đọc báo, anh Hiếu đang rất phân vân bởi thấy Toyota Fortuner giảm giá tới 100 triệu đồng, nghĩa là chiếc xe mới anh định mua có giá bán cũng chỉ khoảng 1 tỷ đồng.

"Thử làm phép tính sẽ thấy nếu mua xe mới, tất cả các chi phí phải bỏ thêm để lăn bánh cho khoảng 170 triệu đồng. Như vậy giá lăn bánh xe mới cũng chỉ 1,2 tỷ đồng, cao hơn với giá mua xe cũ 100 triệu đồng trong khi xe mới vừa rõ ràng là yên tâm hơn về máy móc và trang bị...".

Giống với anh Hiếu, anh Nguyễn Hoàng Kiên (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đang tính sắm chiếc Toyota Camry 2.5Q cũ đời 2018, bản lắp ráp trong nước khoảng 1,15 tỷ đồng. Tuy nhiên nhiều người bảo xe mới bây giờ rẻ hơn 2.5Q hồi trước vài chục triệu đồng, thay đổi kiểu dáng thể thao lại được nhập khẩu nên khuyên anh cố gắng mua mới luôn.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Thanh Tuấn, một người làm nghề buôn bán ô tô cũ tại khu vực phố Dương Đình Nghệ (Hà Nội) cho hay, việc lựa chọn mua ô tô cũ hay mới là nằm ở tài chính của khách hàng: “Có điều kiện, dư giả tài chính cho việc mua xe thì tất nhiên sẽ không ai nghĩ tới việc mua xe cũ”.

Mua ô tô mới, khách hàng sẽ không phải lo lắng tới chất lượng, hay xe có từng bị tai nạn, thủy kích

Một nhân viên tư vấn bán hàng đại lý Toyota Long Biên cho hay, nếu có điều kiện, khách hàng nên lựa chọn mua xe mới bởi đảm bảo về mặt chất lượng cũng như dịch vụ bảo hành. Bên cạnh đó khi mua xe mới, khách hàng cũng không phải lo nghĩ gì trong khoảng 3 năm đầu nếu chú ý bảo dưỡng, thay dầu định kỳ theo yêu cầu của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, anh Bùi Tuấn Hoàng, một người sắp có ý định mua xe cho hay giá ô tô mới hiện nay khiến anh khá phân vân bởi như anh theo dõi thông tin, có những mẫu xe vừa tháng trước bán đúng giá nhưng tháng sau được giảm giá cả chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. “Mua ô tô mới hiện nay giá không ổn định, giảm liên tục. Có khi vừa mua tháng trước tháng sau mất cả trăm triệu như chơi”, anh Hoàng cho hay.

Theo quan điểm của nhiều người hiện nay, mua ô tô mới vẫn là sự lựa chọn hàng đầu bởi giá chênh lệch so với xe chạy "lướt" không nhiều. Bên cạnh đó, mua ô tô mới yên tâm hơn khi sử dụng về mặt chất lượng cũng như phụ tùng, được đảm bảo 100%, không sợ bị thay hay tráo. Ngoài ra, ô tô đời mới bao giờ cũng có cải tiến so với xe cũ (khác đời), không nhiều thì ít, nên sẽ cho người dùng nhiều tiện ích, hiện đại hơn như nâng cấp hệ thống giải trí, trang bị an toàn,... Vì vậy, nếu mua xe cũ mà giá bán không chênh lệch nhiều so với xe mới (giá lăn bánh) thì khách hàng tốt nhất nên lựa chọn xe mới. "Cảm giác bóc tem xe mới vẫn là sướng nhất!", một khách hàng vừa mua xe chia sẻ.

