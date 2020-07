Giá lợn hơi trong nước quay đầu tăng, Thái Lan cấm xuất khẩu lợn sống sang Việt Nam?

Giá heo hơi hôm nay (16/7) trên cả 3 miền tiếp tục tăng từ 1.000 - 4.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Tương tự, tại Thái Lan giá heo hơi cũng ở đà tăng khá cao.

Theo ghi nhận trên thị trường, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng từ 88.000 - 92.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Thái Bình giá heo báo tăng nhẹ 1.000 lên mức 89.000 đồng/kg; tại tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Hà Nội,… giá heo được thu mua từ 90.000 - 92.000 đồng/kg.

Ngày 16/7, heo hơi trong nước tăng trở lại ở cả ba miền

Thấp nhất toàn miền là tỉnh Ninh Bình, giá heo toàn miền 88.000 đồng/kg.

Tương tự miền Bắc , các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình, Bình Định giá heo đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg lên mức 86.000 và 87.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Bình Thuận giá heo đang ở mức cao 93.000 đồng/kg.

Còn tại Ninh Thuận, Lâm Đồng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Quảng Nam,… giá heo hôm nay dao động từ 81.000 - 88.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, có nơi tăng 4.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Kiên Giang giá heo hôm nay báo tăng mạnh 4.000 đồng/kg lên mức 90.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Trà Vinh, Đồng Nai giá heo hôm nay đang ở mức 90.000 đồng/kg và 92.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu,… giá heo được thu mua từ 84.000 - 89.000 đồng/kg.

Hiện, giá thịt heo ở Thái Lan đã tăng trở lại, dao động ở mức 75 – 80 baht/kg (55.000 – 60.000 đồng/kg). Nguyên nhân khiến giá heo thịt nước này tăng mạnh là do sau khi dỡ bỏ biện pháp phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19, các nhà hàng và khách sạn đặt hàng nhiều hơn. Việc mở lại các trường học cũng kích thích nhu cầu về thịt heo. Một nguyên nhân khác cũng khiến giá thịt heo tăng là dịch tả heo châu Phi đang tái phát trở lại ở các nước láng giềng khiến nguồn cung thịt heo khan hiếm trong khi nhu cầu thịt heo ở những nước này tăng cao.

Theo ông Wattanasak, phó Vụ trưởng Vụ Nội thương, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, nếu giá thịt heo hơi nước này vượt 80 baht/kg thì Vụ Nội thương sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu heo.

Tuy nhiên, Vụ Nội thương Thái Lan dự báo giá thịt heo sẽ chỉ tăng trong ngắn hạn. Vụ Nội thương cũng cho biết sẽ không can thiệp vào sự tăng giá ngắn hạn lần này, vì sẽ giúp người chăn nuôi gỡ gạc lại vốn do sau khi bị ảnh hưởng nặng nề do dịch tả heo châu Phi gây nên.

Cũng do giá heo trong nước khá cao, nguồn heo cung chưa đủ cầu cho nên tình trạng buôn lậu heo tại biên giới tây nam vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, điểm nóng tập trung ở huyện biên giới An Phú (An Giang).

Theo UBND huyện An Phú, lượng heo nhập lậu đi qua địa bàn huyện An Phú trung bình từ 200 đến 300 con mỗi ngày, đêm, nguyên nhân do giá heo hơi của Việt Nam chênh lệch cao so với giá heo hơi ở Cam-pu-chia.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, sáu tháng đầu năm, ngành chức năng đã phát hiện bắt giữ 26 vụ vận chuyển heo lậu với tổng số heo 229 con, trong đó, lực lượng biên phòng tỉnh bắt giữ 13 vụ với 176 con.

