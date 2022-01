Giá lợn hơi “thoát sàn” những ngày cận tết, người chăn nuôi phấn khởi kỳ vọng mức giá mới

Khoảng 2 tuần gần đây, giá lợn hơi trên thị trường cả nước đồng loạt tăng trở lại. So với thời điểm giá lợn hơi giảm xuống ở mức thấp kỷ lục vào tháng 10/2021, hiện giá lợn hơi đã tăng trở lại tổng cộng khoảng 14.000-16.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Bắc ngày 28/1/2022, ghi nhận giao dịch quanh mức 58.000 đồng/kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên lợn hơi tiếp tục tăng 2.000 đồng/kg với mức giá dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi tăng rải rác tại một vài tỉnh thành, dao động quanh mức 54.000 – 57.000 đồng/kg.

Những ngày cận tết, giá lợn hơi đã tăng trở lại tổng cộng khoảng 14.000-16.000 đồng/kg so với trước

Giá lợn hơi tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL hiện tăng thêm 5.000-8.000 đồng/kg so với cách nay 2 tuần và đang ở mức cao nhất trong khoảng 4 tháng qua.

Giá lợn hơi tăng trở lại do lượng lợn hơi xuất bán tại nhiều nơi giảm so với trước và nhu cầu tiêu thụ lợn hơi và thịt lợn đang tăng. Ðặc biệt, do lượng thực phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều doanh nghiệp và cơ sở chế biến thực phẩm tăng cường thu mua lợn để chế biến các sản phẩm phục vụ thị trường Tết, nhất là làm lạp xưởng. Thương lái đang đặt hàng thu mua lợn trong dân để chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu thị trường.

Theo đà tăng của giá lợn hơi, giá bán nhiều loại thịt lợn đã tăng thêm ít nhất 10.000 đồng/kg so với cách nay 2 tuần. Tại nhiều chợ và điểm kinh doanh thịt lợn trên địa bàn TP Cần Thơ, giá thịt lợn đùi ở mức 90.000 đồng/kg; thịt ba chỉ và nạc đùi, nạc dăm dao động ở mức 105.000-115.000 đồng/kg; sườn non có giá 160.000 đồng/kg.

Với giá lợn hơi hiện nay, theo các tiểu thương, giá lợn móc hàm đang ở mức 85.000 đồng/kg. Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như chợ Kim Liên, Thành Công, Hoàng Mai… hiện đang ở mức 100.000 – 130.000 đồng/kg tùy loại.

Theo khảo sát của phóng viên, giá thịt lợn tại một số siêu thị tương đối ổn định. Đơn cử như nạc đùi lợn có giá 97.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 150.000 đồng/kg, thịt nạc vai có giá 135.000 đồng/kg, sườn non có giá 166.000 đồng/kg.

Theo ông Phạm Văn Thắng, chủ trang trại lợn (xã Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam), hiện tổng đàn lợn của trang trại so với năm trước giảm 50%. Nếu như mọi năm, tổng đàn là 600 con thì năm nay, trang trại chỉ còn 200 – 270 con.

Với giá lợn tăng trong những ngày gần đây, các hộ chăn nuôi rất phấn khởi hy vọng giá lợn sẽ tăng trở lại thời gian tới. Năm 2021, giá lợn hầu như ở mức rất thấp, có thời điểm người chăn nuôi thua lỗ nặng bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao.

Giá lợn tăng, những hộ chăn nuôi bắt đầu có lợi nhuận

Ông Trần Quốc Toản ở Khoái Châu, Hưng Yên cho biết, với giá lợn hiện nay thì những hộ chăn nuôi nông hộ mới bắt đầu có chút lợi nhuận.

Dịch COVID-19 vẫn khiến nhu cầu thực phẩm ở mức thấp do không có các lễ hội, cỗ bàn… lớn diễn ra. Thời gian trước, giá lợn ở mức thấp, khiến chăn nuôi nhỏ lẻ bỏ chuồng khá nhiều. Giá lợn cần đạt trên 60.000 đồng/kg thì người chăn nuôi mới có chút lợi nhuận.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, giá lợn lên là tất yếu. Bởi việc giá lợn lên để hài hòa giữa các khâu sản xuất-phân phối-tiêu dùng.

Bên cạnh đó, thường trước Tết khoảng nửa tháng, nhu cầu thực phẩm thịt lợn tăng cao để phục vụ cho chế biến. Với mức tăng đến thời điểm này có thể thấy là không nhiều.

“Thường tháng Tết thì giá thịt lợn tăng khoảng 12-15% so với các tháng khác, nhu cầu vào khoảng 320.000-350.000 tấn. Nhưng năm nay sẽ không đạt như cùng kỳ mọi năm vì ảnh hưởng dịch bệnh, các sự kiện tất niên hiếu hỷ hạn chế nên nhu cầu tiêu thụ giảm nhiều” – ông Trọng nói thêm.

Như vậy, ngành chăn nuôi đã phải đối diện với những bấp bênh về giá trong suốt 1 năm qua. Do tác động của dịch COVID-19 và dịch tả lợn châu Phi, nhiều vùng chăn nuôi đã giảm đàn, dẫn đến nguồn cung đang ở mức thấp so với năm ngoái.

Và sau thời gian dài các sản phẩm chăn nuôi phải bán dưới giá thành sản xuất, hiện giá lợn, gà,… đang trên đà tăng và ở mức người chăn nuôi có lợi nhuận.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá đầu vào như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y chưa thể hạ nhiệt, người chăn nuôi kỳ vọng thị trường cuối năm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này giữ giá ổn định.

