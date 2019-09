Giá gà giảm mạnh, người nuôi lỗ nặng

Hậu quả đã được dự báo Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, tổng đàn gia cầm của cả nước trong 6 tháng đầu năm tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin từ Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho thấy tổng đàn gà của địa phương này lên đến 28 triệu con, tăng gần 6 triệu con so với cuối năm 2018. Ngoài ra, còn có đàn cút 6,6 triệu con; đàn vịt, ngan gần 1,2 triệu con. Sở dĩ tổng đàn gia cầm ở Đồng Nai tăng mạnh do thời gian qua nhiều người nuôi heo bỏ nghề chuyển sang nuôi gia cầm. Hiện tượng các trang trại, kể cả trang trại lớn, thả nuôi gà số lượng lớn để "đón đầu" sự thiếu hụt thịt heo do dịch tả heo châu Phi và những hệ lụy của việc đầu tư cảm tính này đã được Sở Công Thương TP HCM cảnh báo trước. Theo Sở Công Thương, không chỉ các trại nuôi gà tăng đàn mà một số trang trại nuôi heo đã tận dụng cải tạo chuồng trại bỏ trống do tạm ngưng chăn nuôi heo làm trại nuôi gà, vịt. Thời điểm đó, Sở Công Thương TP HCM đã lưu ý các địa phương có số trại nuôi gà, vịt tăng cao tổ chức thông tin, khuyến cáo người nuôi và quy hoạch chăn nuôi phù hợp để tránh tình trạng thừa nguồn cung.