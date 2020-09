Công xưởng tăng tốc, thức trắng đêm làm cờ Tổ quốc phục vụ Quốc khánh 2/9

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 14:27 PM (GMT+7)

Để phục vụ lễ Quốc khánh 2/9, các nhà xưởng tại thôn Từ Vân (Thường Tín, Hà Nội) phải liên tục tăng tốc sản xuất, thức trắng đêm làm cờ Tổ quốc xuất đi khắp cả nước. Ước tính khoảng 5.000 lá cờ đủ loại kích thước xuất đi mỗi ngày mang về doanh thu “khủng” cho các xưởng may.

Thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội nổi tiếng là làng nghề may cờ Tổ Quốc lớn nhất cả nước. Hàng năm, vào những dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước, cả làng nghề lại tất bật cắt vải, thêu sao, may cờ Tổ quốc. Trong đó, dịp sản xuất nhiều nhất trong năm là lễ Quốc khánh 2/9.

Khoảng 2 tuần trước ngày 2/9 là thời gian cao điểm của những công xưởng sản xuất cờ tại đây. Cả làng nghề lúc này nhìn đâu cũng thấy màu đỏ của vải may cờ, những xưởng sản xuất quy mô lớn liên tục phải thuê thêm nhân công thức trắng đêm để kịp đáp ứng các đơn hàng xuất đi cả nước.

Theo ghi nhận của phóng viên tại xưởng nhà chị Vương Thị Nhung – Một gia đình truyền thống 4 đời may cờ Tổ Quốc ở Thường Tín, khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều được nhuộm đỏ, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng tất bật với công việc của mình. Chị Nhung cho biết, hàng năm vào dịp này, xưởng nhà chị thường xuất đi khắp cả nước khoảng 5 vạn lá cờ Tổ quốc đủ loại kích thước, chưa kể các loại băng rôn, cờ Đảng, Đoàn khác nhau.

Hình ảnh công xưởng tăng tốc, thức trắng đêm làm cờ Tổ quốc phục vụ Quốc khánh 2/9:

Xưởng sản xuất “nhuộm” sắc đỏ, luôn trong tình trạng tất bật ngày đêm để kịp hoàn thành các đơn hàng

Những ngày này, nhà xưởng phải dừng mọi hoạt động sản xuất các sản phẩm khác để tập trung làm cờ Tổ quốc phục vụ 2/9.

Theo đó, cờ Tổ quốc được chia làm 2 loại là cờ thêu tay và cờ may. Cả 2 loại đều được “nhân bản” thành nhiều kích thước khác nhau.

Nếu cờ may đem lại năng suất cao do dễ sử dụng, giá thành phải chăng thì cờ thêu tay lại kén người mua hơn, giá thành cao do thợ phải tốn nhiều công thức may thủ công 100% biểu tượng ngôi sao.

Từng đường kim mũi chỉ phải đạt độ chuẩn xác cao vì cờ thêu tay thường được sử dụng trong những dịp lễ quan trọng.

Ngoài ra, việc thêu tay cũng là cách để nhiều chủ xưởng may ở đây duy trì nghề truyền thống từ nhiều đời truyền lại.

Các xưởng may ở thôn Từ Vân hoạt động quanh năm song cao điểm nhất vẫn là đợt 2/9. Vào những ngày này, công suất tăng gấp 3 lần, nhiều xưởng phải thuê thêm nhân công hoạt động liên tục ngày đêm để đáp ứng các đơn hàng xuất đi trên cả nước.

Từ người già, đến trẻ nhỏ ai nấy đều luôn chân luôn tay từ sáng đến đêm.

Ước tính, mỗi ngày xưởng nhà chị Vương Thị Nhung xuất đi 5000 chiếc cờ Tổ quốc các loại kích cỡ. Trong đó nhiều nhất là cờ cỡ 80 x 1m2.

Xưởng nhà chị Nhung là một trong những cơ sở sản xuất cờ đỏ lớn nhất Việt Nam, các đơn hàng của gia đình chị xuất đi khắp các tỉnh trên cả nước trong đó nhiều nhất là: Các quận nội thành Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

Nguồn: http://danviet.vn/cong-xuong-tang-toc-thuc-trang-dem-lam-co-to-quoc-phuc-vu-quoc-khanh-2-9-50202...Nguồn: http://danviet.vn/cong-xuong-tang-toc-thuc-trang-dem-lam-co-to-quoc-phuc-vu-quoc-khanh-2-9-5020201914281867.htm