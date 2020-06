Chị bán hoa bật mí mẹo dễ nhất để phân biệt hoa sen và hoa quỳ tránh mất tiền oan

Thứ Bảy, ngày 06/06/2020 16:01 PM (GMT+7)

Sen và quỳ là hai loại hoa cùng họ nên rất giống nhau, chính vì thế nếu không chú ý kỹ càng, người mua sẽ khó phân biệt được đâu là sen, đâu là quỳ.

Đến hẹn lại lên, cuối tháng 5 đầu tháng 6 là bắt đầu mùa sen. Những ngày này, đi trên những con phố ở Hà Nội không khó để bắt gặp những gánh hàng rong, chở đầy những bó sen chúm chím rực rỡ, thơm ngát.

Tuy nhiên, nếu người mua không tinh ý sẽ dễ dàng mua nhầm loại hoa "sen quỳ". Đây là loại hoa có hình dáng giống sen nhưng khi nở không đẹp bằng.

Hoa sen

Thông thường hoa quỳ chỉ được trồng để lấy đài hoặc hạt. Với giá bán rẻ hơn nên nhiều người bán thường trà trộn bán lẫn với hoa sen để đánh lừa người mua.

Chị Hà, bán hoa dạo ở đường Nguyễn Trãi chia sẻ, hoa sen và hoa quỳ khá giống nhau nhưng vẫn có một số đặc điểm để phân biệt như sau:

Hình dáng bên ngoài

Hoa quỳ (bên trái) có màu hồng thẫm, búp dài và nhọn hơn hoa sen (bên phải).

Khi nhìn tổng thể, búp hoa quỳ sẽ dài và nhọn hơn, búp hoa sen to tròn, mập mạp và ngắn hơn búp quỳ.

Không chỉ vậy, khi mua, bạn nên cầm bó hoa dốc ngược xuống và rũ nhẹ. Nếu là quỳ, cánh sẽ khá dễ rụng, còn sen thì không.

Màu sắc và cánh hoa

Khác với hoa sen, cánh hoa quỳ phía bên ngoài cũng có cả màu hồng và màu trắng nhưng hoa quỳ màu hồng sẫm hơn so với màu hồng tươi của hoa sen, hơi thâm, đầu cánh nhọn và lòng cánh hoa bé, ọp ẹp, búp hoa quỳ cũng dài hơn so với chiều dài của một búp sen. Không chỉ vậy, phía cánh hoa bên trong cũng có màu rất nhạt, mặc dù bông to nhưng quỳ chỉ có một lớp cánh duy nhất bao quanh đài.

Ngược lại với hoa quỳ, cánh sen có màu hồng tươi, búp sen to tròn và mập mạp, khi hoa nở, cánh hoa sen bên trong có màu phớt hồng, hoặc màu trắng hơi hồng và có rất nhiều tầng cánh bao quanh đài hoa chính vì thế thời gian chơi hoa của hoa sen sẽ được lâu hơn hoa quỳ.

Hình dáng bên trong

Hoa sen (bên phải) có màu hồng tươi và nhiều tầng cánh nhỏ bao quanh đài hơn hoa quỳ (bên trái).

- Hoa sen có màu hồng phớt hoặc trắng tinh, dễ nở, khi nở cánh sen hình bầu, rộng, tươi và bung xòe ra hết cánh nên nhìn rất to. Bên trong, sen có những lớp cánh nhỏ bao quanh đài. Hoa khi bị héo cắm vào nước vẫn có thể tươi lại.

- Hoa quỳ chỉ có một lớp cánh hoa bên ngoài, rất khó nở. Cánh quỳ hình mui thuyền (nhọn), dài và lòng cánh bé, có dấu hiệu héo, khô ngay khi chưa rụng.

Mùi hương

- Đây là đặc điểm chính để phân biệt giữa hoa sen và quỳ. Hoa sen có mùi thơm mát, dễ chịu ngay khi nụ hé là đã có mùi thơm rồi.

- Trong khi đó, hương quỳ nồng, ngái, hắc khi hé nhụy ra mới có mùi, ngửi sát mới thấy mùi.

Thân hoa

Thân hoa sen (phải) nhỏ, ít gai hơn hoa quỳ (trái).

Thân của cây hoa sen thẳng hơn, ít gai, cuống hoa nhỏ, khi bị gai cào không buốt nhức như hoa quỳ.

Hoa quỳ có thân xù xì, lớn hơn so với sen, nhiều gai hơn nên người hái phải mặc quần áo dài khi lội xuống đầm hái để không bị cào xước da.

Giá cả

Hoa sen "chính hiệu" có mức giá không hề rẻ, đặc biệt là giống hoa sen ở khu vực các đầm sen Tây Hồ. Nếu bạn muốn tìm mua thì có thể ra đó vào buổi sáng sớm hoặc ra chợ hoa sớm Quảng Bá để mua được những bó hoa sen đẹp và tươi. Mức giá dao động từ 70.000đ - 90.000đ/ bó 10 bông

Còn hoa quỳ, do không đẹp và thơm như sen, lại dễ rụng, nên được bán với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 giá hoa sen, vậy nên người bán mặc dù bày hoa quỳ nhưng lại "quảng cáo" là hoa sen để đưa lời hơn.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/thi-truong/chi-ban-hoa-bat-mi-meo-de-nhat-de-phan-biet-hoa-sen-va-hoa-quy-...Nguồn: http://giadinh.net.vn/thi-truong/chi-ban-hoa-bat-mi-meo-de-nhat-de-phan-biet-hoa-sen-va-hoa-quy-tranh-tien-mat-ma-ruoc-cuc-tuc-vao-nguoi-20200605112007567.htm