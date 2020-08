Bưởi đặc sản vào vụ, trăm người soi đèn thức trắng bán ở chợ đêm

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 08:00 AM (GMT+7)

Đêm xuống, ở một góc phố thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) trở nên nhộn nhịp hơn khi dòng xe nối nhau đưa bưởi đặc sản xuống chợ để bán. Nhưng năm nay, có lẽ là năm thất thu nhất đối với người trồng bưởi khi rớt giá thê thảm.

Khu chợ bưởi Phúc Trạch kéo dài trên một tuyến đường khoảng chừng 1km, ngay cạnh ga tàu. Chợ này chỉ hoạt động vào chiều tối hôm nay đến rạng sáng hôm sau. Mỗi ngày tiêu thụ hàng vạn quả bưởi đi trong và ngoại tỉnh.

Nói là chợ, nhưng thực chất đây là con đường người dân tự lập và tập trung buôn bán từ hàng chục năm nay. Không phân theo hàng lối, không mất thuế chợ, không tranh giành chỗ ngồi, người mua và bán vô tư ngả giá.

Điều đặc biệt, ở chợ bưởi này chỉ hoạt động nhộn nhịp lúc về đêm. Như những năm trước, bưởi được dân đem đến tập trung mua bán từ 2h-6h sáng. Nhưng năm nay, do nhu cầu tiêu dùng lớn, trong khi đó số lượng bưởi ngày càng nhiều nên chợ bắt đầu sớm hơn từ 18h đến rạng sáng hôm sau.

Cứ cuối giờ chiều mỗi ngày, người dân trong xã dùng xe máy, ôtô, xe bò kéo chở hàng vạn quả bưởi ra khu vực gần ga Hương Phố, để thương lái ở các khu vực khác như TP. Vinh, Hà Nội... đến thu mua.

Sau khi thương lái mua thành công, người dân sẽ đóng bưởi vào túi để đưa lên xe vận chuyển.

Bưởi được trồng ở Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Thủy... Hương vị của loại bưởi này rất đặc biệt, có vị ngọt thanh, mọng nước, dễ bóc.

Người dân vận chuyển bưởi xuống chợ để bán.

Bắt đầu từ đêm, chợ bưởi hoạt động rầm rộ, nhộn nhịp hơn.

Theo như người dân trồng bưởi Phúc Trạch, giá bưởi năm nay giảm hơn nửa so với những năm trước đây. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến lượng bưởi vận chuyển đi các tỉnh thành giảm, phần nữa do nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng đến chất lượng bưởi và diện tích trồng bưởi tăng mạnh.

Hằng năm bưởi mua tại vườn có giá sỉ khoảng 30-50.000 đồng/quả, có những năm bán lẻ 120.000 đồng/quả. Năm nay giảm xuống chỉ còn khoảng 20-30.000 đồng/quả tùy loại.

Theo thống kê từ phòng NN&PTNT huyện Hương Khê, năm nay sản lượng bưởi Phúc Trạch cao hơn năm ngoái, ước tính đạt 21.000 tấn.

Những gian hàng nhỏ chỉ có bưởi của người dân trong đêm ở chợ phố.

Người dân soi đèn để ghi tên gửi bưởi đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, chợ bưởi hoạt động tự phát, cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thương hiệu bưởi Phúc Trạch. Bởi khu chợ này có rất nhiều bưởi từ vùng khác đưa lên trà trộn, lấy mác thương hiệu Phúc Trạch để bán.

“Năm nay bưởi đậu quả nhều, sản lượng cao hơn nhưng giá bưởi lại rớt do dịch bệnh nên lượng tiêu thụ ít hơn, khó khăn trong công tác vận chuyển. Chợ bưởi hoạt động tự phát, ảnh hưởng rất nhiều đến thương hiệu bưởi Phúc Trạch”, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho hay.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/ban-doc/buoi-dac-san-vao-vu-tram-nguoi-soi-den-thuc-trang-ban-o-cho-dem...Nguồn: https://www.tienphong.vn/ban-doc/buoi-dac-san-vao-vu-tram-nguoi-soi-den-thuc-trang-ban-o-cho-dem-1712174.tpo