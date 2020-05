Bơ sáp “nữ hoàng chân dài” rớt giá, thương lái ôm vườn “ngậm trái đắng”

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 16:30 PM (GMT+7)

Nông dân trồng bơ 034 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, bơ rớt giá thê thảm chỉ bằng khoảng 1/3 so với tháng trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giống bơ sáp 034 được người dân tại Lâm Đồng đặt với cái tên là “nữ hoàng chân dài” bởi hình dáng dài và mướt mắt của nó. Được người tiêu dùng rất ưa chuộng bởi lớp vỏ xanh bóng đẹp mắt, kích thước mỗi quả từ 30-50cm,vị ngon, ngọt, béo ngậy cùng mẫu mã đẹp.

Trước đây, giá bơ 034 luôn ở mức cao khi thu mua tại vườn giao động từ 80-90.000 đồng/kg và bán ra thị trường với giá 120-150.000 đồng/kg. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá loại bơ này xuống thấp kỷ lục với giá mua tại vườn chỉ từ 18.000 đồng/kg.

Bơ 034 có nguồn gốc từ cao nguyên Lâm Đồng, trái dài, hạt lép, cơm vàng, vỏ mỏng.

Trồng 2ha bơ 034 xen kẽ với cà phê tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng), chị Hồ Thị Bích Quyên cho biết giá bơ tại thời điểm hiện tại rất rẻ. “Nhà tôi có 2ha cà phê xen kẽ bơ 034, năm ngoái giá bơ thu mua tại vườn khoảng 70.000 đồng/kg, năm nay có 30.000 đồng/kg mà không có người mua”.

“Năm ngoái lái buôn họ đến tận vườn cắt với giá cao, năm nay bơ già quá chừng mà không bán được bao nhiêu. Cà phê năm nay cũng xuống giá, năm ngoái họ mua giá 38.000 đồng/kg mà năm nay họ mua có 29.000 đồng/kg thôi. Bán hết cà phê chỉ đủ tiền phân bón, còn tiền công làm cành, tưới nước đầy đủ, xịt thuốc vi sinh, làm cỏ cả năm của hai vợ chồng tôi coi như không có. Giờ đến lượt thu hoạch trái bơ thì giá lại rẻ đi quá nửa, chán lắm”, chị nói thêm.

Được gọi là “nữ hoàng chân dài”, bơ 034 có quả nặng đến 1,5kg, dài 40cm, thớ màu vàng, mịn và dẻo, hàm lượng chất béo cao.

Với sản lượng ước chừng 50 tấn bơ 034, gia đình chị Hảo ở xã Lộc Thanh, huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) mới bán được khoảng 5 tạ. “Bơ năm nay rẻ mà bán chậm lắm, giá cắt tại vườn chỉ từ 25-40.000 đồng/kg tùy chất lượng. Nhà tôi bắt đầu hái tỉa được một ít, tôi để già mới cắt nên vẫn có người mua. Một số hộ gia đình lo ngại dịch bệnh không bán được nên cắt non bán phá giá khiến giá bơ lại càng xuống thấp nữa”, chị Hảo cho biết.

Theo chị Hảo, một phần bơ rẻ vì nhà vườn cắt non, phần còn lại do bơ không đạt được như mọi năm. “Đợt tháng 2, giá bơ vẫn được mua với giá 60-80.000 đồng/kg tại vườn, nhưng từ tháng 3 trở lại đây giá chỉ ở mức 25-40.000 đồng/kg. Một phần do nhiều hộ gia đình không chăm được nên trái nhỏ, bán không được giá, loại 4-5 quả/kg vựa hoa quả họ không mua, họ chỉ mua loại 2-3 quả/kg. Hơn nữa, do tình hình dịch bệnh nên đầu ra không có, nhiều khách đặt nhưng xe không chạy nên không chuyển bán cho họ được”.

Bán cả vườn cho thương lái từ khi bơ còn non, chị Phạm Hồng Thanh ở Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết năm nay ai mà ôm cả vườn như vậy sẽ chịu lỗ to.

“Đợt tháng 2 nhà tôi bán trắng cả vườn cho thương lái với giá 82 triệu rồi họ tự tưới nước, ngừa sâu, tỉa quả, tỉa cành và tự bán. Nghe họ nói lỗ nhiều lắm vì cả vườn được khoảng 3 tấn mà họ chỉ bán được bơ 034 với giá khoảng 22.000 đồng/kg, mấy loại bơ khác thì không ai mua”, chị Thanh nói.

Để tìm đầu ra cho trái bơ, nhiều người đã lên chợ mạng đăng bài “giải cứu”.

Theo chị Thanh, vì sợ dịch bệnh nên nhà chị mới bán với giá vậy: “Trước đây, nhà tôi lọc theo từng loại, chia theo đầu mùa và cuối mùa với giá từ 60.000 đồng/kg trở lên. Năm nay sợ Covid-19 nên mới bán rẻ vậy chứ mọi năm làm sao có giá đó được”.

Được biết, giống bơ 034 thích nghi tốt với vùng đất Tây Nguyên, kháng bệnh tốt, có năng suất và chất lượng cao nên bà con nông dân tại Lâm Đồng trồng rất nhiều. Vì ngon và mới lạ nên rất được ưa chuộng, tiêu thụ mạnh các nhà hàng, siêu thị trong nước và xuất đi một số nước trên thế giới.

Tuy nhiên, năm nay thực sự khó khăn đối với người nông dân khi đang có rất nhiều loại cây trồng chủ lực cùng nhau rớt giá. Tại thời điểm này, một số loại cây trồng người dân đã thu hoạch xong, một số loại cây trồng đang trong thời kỳ thu hoạch

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/bo-sap-nu-hoang-chan-dai-rot-gia-thuong-lai-om-vuon-ngam-trai...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/bo-sap-nu-hoang-chan-dai-rot-gia-thuong-lai-om-vuon-ngam-trai-dang-1081151.html