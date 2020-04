Bất ngờ với mặt hàng được tìm mua tăng hơn 600% trong mùa dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 20/04/2020 13:30 PM (GMT+7)

Không phải là mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày, nhưng do tác động của dịch Covid-19 mà nó đã được rất nhiều người tìm mua.

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong mùa dịch Covid-19, nhiều công ty đã cho nhân viên của mình làm việc từ xa, đặc biệt là quãng thời gian đầu tháng 4 để thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều nhân viên văn phòng phải sắm sửa công cụ để làm việc tại nhà được hiệu quả hơn, trong đó quan trọng nhất là webcam để hỗ trợ hội họp, gặp gỡ khách hàng trực tuyến.

Anh Lực cho biết nhu cầu mua webcam của người dân tăng đột biến trong tháng 3

Anh Lực, chủ một cửa hàng sửa chữa và buôn bán máy tính tại Thanh Xuân, cho biết từ cuối tháng 3 nhu cầu mua webcam để kết nối với máy tính để bàn, các thiết bị di động của cửa hàng đã tăng đột biến.

Anh cho biết không chỉ giới văn phòng, giới kinh doanh online mà rất nhiều gia đình đã tìm mua webcam để kết nối vào bộ máy tính để bàn có sẵn của gia đình để cho con mình theo học chương trình học trực tuyến của các nhà trường.

Theo anh Lực, webcam có nhiều loại và nhiều mức giá khác nhau, những gia đình mua về sử dụng cho con theo học trực tuyến thường lựa chọn sản phẩm có mức giá dao động từ 70.000đ-200.000đ/chiếc.

Trong khi đó, giới nhân viên văn phòng hoặc kinh doanh online, đòi hỏi chất lượng hình ảnh cao để thực hiện gặp gỡ khách hàng từ xa hoặc livestream bán hàng trên các trang mạng xã hội thường lựa chọn những loại webcam có chi phí cao hơn từ 250.000đ-700.000đ.

Từ nửa cuối tháng 3, cửa hàng anh có ngày bán được từ vài chục đến cả trăm chiếc webcam các loại cho người sử dụng. Tuy nhiên, anh cho biết sức mua sản phẩm này đã bắt đầu giảm nhiệt từ nửa sau tháng 4/2020.

Tương tự, anh Huấn, chủ một cửa hàng về sửa chữa, buôn bán máy tính tại Hà Đông cũng cho biết từ nửa cuối tháng 3 đã có rất nhiều người đã hỏi mua webcam để phục vụ cho con theo học trực tuyến tại nhà hoặc giới văn phòng chuẩn bị cho quá trình làm việc ở nhà. Mỗi ngày anh nhận được hàng chục cuộc gọi hỏi mua mặt hàng này, mức giá được nhiều người lựa chọn là từ 100.000đ đến 250.000đ/chiếc.

Không chỉ được tìm mua nhiều ở các cửa hàng truyền thống, mặt hàng webcam cũng “đắt như tôm tươi” trên những trang thương mại điện tử. Theo ghi nhận của iprice.vn, nhu cầu tìm mua webcam trên các trang thương mại điện tử đã tăng đến 624% trong tháng 3. Tương tự thì bàn phím và chuột máy tính cũng lần lượt được người tiêu dùng tìm kiếm nhiều hơn trước với mức tăng lần lượt từ 264% và 67%.

Các mặt hàng kinh doanh online gây sốt trong tháng 3/2020 – Thống kê của iprice

Ngoài mặt hàng webcam và bàn phím máy tính, theo thống kê của iprice.vn thì nhu cầu tìm kiếm dụng cụ tập thể dục tại nhà như tạ, máy chạy bộ, xe đạp tập, v.v… trong tháng 3 tăng vọt, trung bình tăng 116% so với tháng trước; Vitamin C tăng 42% so với tháng 2; Máy chơi game và đồ chơi các loại cũng được tìm mua nhiều, tăng từ 30% đến 200%.

Các thiết bị nhà bếp như máy ép trái cây, máy xay sinh tố, nồi chiên không dầu, nồi nấu chậm cũng được tìm mua nhiều hơn từ 50% đến 80%. Thậm chí, sản phẩm máy đánh trứng có mức tăng trưởng vượt bậc 249% về nhu cầu tìm kiếm.

