Bí đỏ mất mùa, rớt giá thảm hại

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 17:00 PM (GMT+7)

Không chỉ mất mùa, giá còn giảm sâu khiến người trồng bí đỏ tại huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai lỗ nặng.

Những ngày gần đây, người dân huyện Chư Pứh đang vào mùa thu hoạch bí đỏ. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, đúng thời điểm bí ra trái non nên sản lượng vụ này giảm chỉ bằng một nửa so với vụ trước đó. Không chỉ vậy, trước khi vào chính vụ giá bí đỏ từ 8.000 – 10.000 đồng/kg nhưng nay chỉ còn chưa tới 3.500 đồng/kg.

Sản lượng bí đỏ của người dân huyện Chư Pứh giảm một nửa so với năm ngoái

Anh Kpuih Tâng (30 tuổi, trú xã Ia Phang) trồng 1,3 ha bí đỏ với chi phí gần 15 triệu đồng. Do giá giảm sâu nên anh phải huy động tất cả họ hàng hái bí để bán vì lo ngại để lâu giá còn giảm nữa.

Cùng tình cảnh với anh Tâng, nhiều người trồng bí khác cũng đang hối hả thu hoạch bí để "bán đổ bán tháo" nhằm gỡ vốn đầu tư.

Ông Nguyễn Long Khánh, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh, cho hay trên địa bàn người dân trồng hơn 200 ha bí đỏ. Năm nay do thời tiết thất thường, nắng hạn kéo dài khiến sản lượng bí giảm 50%. Giá bí đỏ xuống còn dưới 3.500 đồng dù chưa phải thấp lắm nhưng do người dân bị mất mùa nên chắc chắn lỗ.

Sản lượng giảm cộng thêm rớt giá nên người nông dân cầm chắc thua lỗ