"Bão giảm giá" ô tô, có mẫu giảm tới 200 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 05:00 AM (GMT+7)

Sau đà giảm doanh số trong tháng 5, các hãng xe tiếp tục tung ra những chương trình ưu đãi lớn trong tháng 6, có mẫu được giảm tới 200 triệu đồng.

Báo cáo bán hàng tháng 5/2021 được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số của các hãng xe trong nước đã giảm đáng kể so với tháng 4 vừa qua.

Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.585 xe, bao gồm 17.581 xe du lịch; 7.482 xe thương mại và 522 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 14%; xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm 33% so với tháng trước.

Để cải thiện tình hình, nhiều hãng xe đã tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh trong tháng 6 này.

Theo đó, sau chưa đầy 1 năm ra mắt tại Việt Nam, mẫu xe cao cấp nhất của MG HS đã giảm tới 200 triệu. Theo đó, giá mẫu xe MG HS phiên bản AWD Trophy trong tháng 6 được hãng công bố chỉ còn 869 triệu đồng. Tại một số đại lý, mẫu xe này thậm chí giảm thêm 20 triệu đồng nữa tương đương mức giảm 150 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Ngoài ra, khách hàng còn nhận ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe miễn phí, tương đương khoản tiền 50 triệu đồng nữa.

Hai phiên bản khác của MG HS là 2WD Trophy và 2WD Sport vẫn duy trì giá bán ưu đãi từ trước với mức giảm lần lượt là 59 và 69 triệu đồng. Khách mua MG HS bản 2WD Trophy thời gian này còn được tặng một năm bảo hiểm vật chất.

Giảm giá mạnh sau mẫu xe MG HS phiên bản AWD Trophy của Anh quốc là Subaru Forester. Theo đó, Subaru Forester i-L giảm 159 triệu đồng, hai phiên bản cao cấp hơn là Forester i-S và Forester i-S EyeSight giảm lần lượt 99 triệu đồng và 79 triệu đồng.

Tại các đại lý của Suzuki, mẫu xe MPV đa dụng cỡ nhỏ Suzuki Ertiga cũng được giảm giá tới 70 triệu đồng. Trong đó, Suzuki Ertiga MT giảm 59 triệu đồng, trong khi phiên bản Ertiga Sport giảm 64 triệu đồng.

Mazda hiện cũng đang giảm giá khá mạnh tay cho nhiều mẫu xe đang phân phối tại Việt Nam với mức giảm từ 20 đến 60 triệu đồng.

Trong đó, mẫu Mazda 3 sedan, các bản 1.5 Premium, Luxury, Deluxe giảm 30-40 triệu, bản 2.0 giảm 40-60 triệu. Mazda 6 năm 2020 có mức giảm sâu hơn từ 50 đến 60 triệu đồng đối với bản 2.5 Premium, 40 triệu đồng đối với bản 2.0 Premium, 30 triệu đồng đối với phiên bản 2.0 Deluxe.

Hầu hết tất cả các mẫu xe của Kia cũng đều được giảm giá từ 10-60 triệu đồng. Mẫu Cerato AT Premium 2.0 được giảm giá 60 triệu đồng tiền mặt và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Mẫu xe KIA Sorento (All New) cũng có tổng khuyến mại lên tới hơn 40 triệu đồng,...

Là hãng liên tục có doanh số bán hàng ấn tượng tại Việt Nam nhưng trong tháng 6 này, Toyota cũng mạnh tay giảm giá cho “vua doanh số” Vios và cả mẫu xe Wigo từ 20 đến 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu xe khác của Toyota như Corolla Altis, Camry, Fortuner hay Innova cũng đều đang được các đại lý giảm giá từ 15-40 triệu đồng để kích thích nhu cầu mua xe mới của người dân.

Hãng Ford tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ, giảm giá dành cho khách hàng mua xe trong tháng 6. Theo đó, dòng xe Ford Everest được ưu đãi 20 triệu đồng, dòng Ecosport được ưu đãi 25 triệu đồng để cạnh tranh cùng với các đối thủ cùng phân khúc. Ford Tourneo là mẫu xe được hưởng ưu đãi cao nhất 30 triệu đồng. Các mẫu xe bán tải của hãng cũng được ưu đãi 20 triệu đồng.

