Người hâm mộ World Cup khổ sở vì chỗ ở trên sa mạc, container

Theo CNN Sport, cuộc tranh giành chỗ ở tại Qatar cho giải đấu World Cup trở nên khó khăn khi quốc gia có vị trí địa lý nằm trên một bán đảo nhỏ hơn Connecticut chào đón khoảng 1,5 triệu người hâm mộ trong giải đấu kéo dài một tháng.

Jimmy và Kennis Leung là 2 trong số những người hâm mộ đầu tiên đến khu vực miễn phí dành cho người hâm mộ Village Cabins - một trong những địa điểm lớn nhất dành cho người ủng hộ bóng đá.

Container sống giữa sa mạc theo phong cách World Cup. Ảnh: CNN Sport.

"Họ đã xây nơi này trên sa mạc", Jimmy nói với CNN Sport, khi anh xem xét không gian chỗ ở của mình, nơi mà anh rất ấn tượng.

"Ở trong khách sạn tại Doha quá đắt nên đây là một lựa chọn tuyệt vời", anh nói thêm.

Ngôi làng dành cho người hâm mộ Free Zone cách trung tâm thành phố Doha khoảng 20 phút đi tàu điện ngầm nhưng tại thời điểm này, nó giống như bước vào một thế giới đen tối.

Có rất ít thứ quý giá xung quanh ngôi làng. Vì vậy, nhân viên sẽ hướng dẫn bạn đến quầy lễ tân, cách đó 10 phút đi bộ qua một bãi đậu xe rộng lớn.

Có vô số dãy nhà di động, được sắp xếp thành các màu khác nhau và thứ tự bảng chữ cái, trải dài, với những ban công lớn chứa hàng trăm chiếc bàn và ghế trống.

Các sân bóng rổ, phòng tập thể dục ngoài trời và màn hình tivi khổng lồ nằm rải rác xung quanh khu phức hợp, nơi người hâm mộ có thể chơi và thư giãn.

Qatar đang chứa người hâm mộ World Cup trong các container vận chuyển ở giữa sa mạc. Ảnh: SB Nation.

Khi CNN đến thăm vào hôm 18/11, chỉ có một số ít người hâm mộ tụ tập ở khu phức hợp, mặc dù dự kiến có nhiều người đến trong suốt giải đấu.

Giao thông cũng có một chút vấn đề. Kennis Leungs thừa nhận đã bị lạc trong những con đường tạm bợ dường như vô tận nối liền các ngôi làng. Tuy nhiên, có những chiếc xe điện để đi lại và nhân viên thậm chí sẽ chở bạn đến tận nhà bằng một chiếc xe golf.

"Hiện tại, chỗ ở của chúng tôi rất yên tĩnh. Chúng tôi ước có nhiều lựa chọn đồ ăn và phòng hơn, nhưng các phòng ở đây hơi nhỏ", Kennis Lungs nói thêm.

Nông trại sinh thái

Đối với những người yêu thích bóng đá có ngân sách eo hẹp và không đủ khả năng chi trả cho những gì được cung cấp từ các khách sạn, 8 ngôi làng dành cho người hâm mộ cung cấp các lựa chọn "cắm trại và kiểu cabin thông thường" là sự lựa chọn phù hợp cho họ.

Tuy nhiên, một số người hâm mộ World Cup không mấy ấn tượng với những gì được cung cấp.

"Có rất nhiều cabin, container và có một màn hình lớn để chúng ta có thể xem các trận đấu cùng nhau nhưng chỗ ở thì… tôi biết nói gì đây?" - Fei Peng đến từ Trung Quốc, người đến đây để xem hơn 30 trận đấu của World Cup - nói với CNN Sport.

"Đây là lựa chọn tốt nhất mà chúng tôi có thể trả được. Ở Doha quá đắt nên chúng tôi không thể mong đợi gì hơn", Fei Pang nói thêm.

Cabin container đi kèm giường nằm và điều hòa. Ảnh: CNN Sport.

Theo Cơ quan lưu trú chính thức của World Cup Qatar, một đêm trong cabin của làng dành cho người hâm mộ trong khu vực tự do có giá khởi điểm là 207 USD/đêm, nhưng bạn có thể tìm thấy các lựa chọn rẻ hơn tại thành phố Caravan, với giá 114 USD/đêm.

Nếu bạn muốn cắm trại ngoài trời, một chiếc lều ở làng Al Khor có sẵn với giá 423 USD/đêm là lựa chọn phù hợp.

Theo CNN Sport, nếu bạn không có nhiều ngân sách, một túp lều "trang trại sinh thái" sẽ cung cấp lựa chọn sang trọng hơn với giá 1.023 USD/đêm, trong khi việc ở lại trên một con tàu du lịch sẽ khiến bạn phải trả ít nhất 179 USD.

Nhiều người hâm mộ dự kiến ở lại các quốc gia láng giềng của Qatar, bay vào và ra khỏi quốc gia vùng Vịnh để xem các trận đấu.

Kennis Leungs đến từ Hong Kong để xem đội tuyển Hà Lan tại World Cup. Ảnh: CNN Sport.

Vào tháng 5, Qatar Airways thông báo họ đã hợp tác với các hãng hàng không trong khu vực để triển khai thêm 160 chuyến bay khứ hồi hàng ngày với "giá cạnh tranh" nhằm đưa đón người hâm mộ từ Dubai, Jeddah, Kuwait, Muscat và Riyadh.

Các chuyến bay này sẽ không có cơ sở ký gửi hành lý để tăng tốc độ di chuyển và các dịch vụ vận chuyển chuyên dụng sẽ được cung cấp để đưa người hâm mộ từ sân bay đến các sân vận động.

Ngoài ra, có một cách khác tiết kiệm hơn để di chuyển từ các thành phố như Riyadh, Dubai và Abu Dhabi đó là lái xe. Cách này mất gần 7 giờ di chuyển.

Đối mặt với cái nóng

Những người đến Doha sẽ phải đối mặt với cái nóng. Giải đấu được dời sang mùa đông vì nhiệt độ mùa hè tại đây nóng như thiêu đốt - mức trung bình ở Doha trong nửa cuối tháng 11 là khoảng 28 độ C, tốt hơn nhiều so với tháng 7 - khi World Cup thường diễn ra - với nhiệt độ cao trung bình là khoảng 42 độ C.

Ngay cả trong mùa đông, sức nóng vẫn làm tiêu hao năng lượng, nếu bạn đến từ vùng khí hậu lạnh hơn. Việc di chuyển trên đường bằng cách đi bộ sẽ khiến bạn ướt đẫm mồ hôi và cần được cung cấp nước.

Qatar phải lắp hệ thống làm mát trong sân vận động để giảm bớt cái nóng ở Qatar. Ảnh: Doha News.

Bóng râm là ưu tiên hàng đầu và các nhân viên của giải đấu, rải rác khắp Doha, khuyên bạn tránh ánh nắng trực tiếp.

Nhiệt có xu hướng giảm đi một chút, mặc dù không nhiều vào buổi tối và nhiệt độ đêm ẩm ướt, khiến cơ thể khó chịu vì sự nhớp nháp.

May mắn thay, Doha đã trang bị đầy đủ máy điều hòa không khí bên trong các sân vận động và kiến ​​trúc tường trắng cũng sẽ giúp làm giảm bớt phần nào cường độ của cái nóng.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/o-dau/nguoi-ham-mo-world-cup-kho-so-vi-cho-o-tren-sa-mac-container-c13a...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/o-dau/nguoi-ham-mo-world-cup-kho-so-vi-cho-o-tren-sa-mac-container-c13a43122.html