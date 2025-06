Núi lửa phun trào, du khách lao vào chụp hình chỉ cách “cửa tử” 2 bước chân

Vào ngày 2/6, núi lửa Etna, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng ở đảo Sicily, Ý, đã xảy ra một vụ phun trào kinh hoàng. Sự kiện này đã khiến mạng xã hội dậy sóng với những hình ảnh ghi lại cảnh du khách hốt hoảng bỏ chạy giữa khói bụi cuồn cuộn. Đặc biệt, một số người vẫn liều lĩnh đứng gần miệng núi lửa để quay phim, điều này đã tạo ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Theo đài CNN, vào thời điểm núi lửa Etna phun trào, có khoảng 40 du khách đang có mặt trên sườn núi, tham gia một tour tham quan do công ty du lịch Go Etna tổ chức. Hướng dẫn viên Giuseppe Panfallo cho biết: “Chúng tôi chỉ cách khu vực phun trào đúng 2 bước chân. Lúc đó chỉ thấy khói bụi dày đặc, âm thanh rền vang như tiếng sấm. Cả đoàn may mắn thoát được”.

Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều du khách ban đầu bình tĩnh ngắm nhìn một sự việc. Tuy nhiên, khi nghe tiếng la hét của hướng dẫn viên, họ mới bắt đầu tháo chạy. Đáng chú ý, một người đàn ông vẫn đứng lại, lùi về phía sau và liên tục quay phim bằng máy ảnh, mặc dù chỉ cách làn khói nóng vài mét.

Được biết, núi Etna là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Tuy thường xuyên có các đợt phun trào nhỏ, nhưng theo Viện Địa vật lý & Quan sát Núi lửa Quốc gia Ý, đây là vụ phun trào mạnh nhất kể từ năm 2014.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Sicily cho biết, tại thời điểm xảy ra sự cố, có ít nhất 12 công ty du lịch đang tổ chức tour trên sườn núi Etna, nhưng tất cả du khách đều đã được sơ tán an toàn.