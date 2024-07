Ngắm bình minh biển Mỹ Khê, dừng chân bên phố Hội và Cố đô

Chuyến du lịch miền Trung thú vị.

Hành trình khám phá vẻ đẹp miền Trung, nhiều du khách đã có những trải nghiệm đáng nhớ, ấn tượng với con người miền Trung hiền lành, mến khách và nhất là được thưởng thức những món ngon đặc sản của các địa phương.

Có những ấn tượng tốt đẹp với mảnh đất này, cô nàng Đỗ Thị Ngọc Linh (25 tuổi, đến từ Tuyên Quang) đã có khoảng thời gian ý nghĩa bên gia đình khi cùng người thân đi du lịch miền Trung trong thời gian 5 ngày đêm.

Ngày 1: Chùa Linh Ứng - Biển Mỹ Khê - Cầu Rồng

Từ Thủ đô Hà Nội, các du khách bay vào TP Đà Nẵng và nhận phòng, nghỉ ngơi sau hành trình bay. Hôm sau thức dậy ở miền Trung, mọi người cùng rủ nhau đi viếng cảnh chùa Linh Ứng. Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 cây số, ngôi chùa này nằm trên bán đảo Sơn Trà. Do đó, du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Trong khung cảnh này, du khách thỏa sức khám phá, lưu lại những tấm ảnh xinh xắn.

Viếng chùa xong, mọi người đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Đến giữa giờ chiều, các du khách ra bãi biển Mỹ Khê chụp ảnh, tắm biển. Đến tối, Ngọc Linh cùng người thân đi ăn hải sản Bà Rô, rồi đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp cầu Rồng, cầu tình yêu.

Dừng chân bên các cây cầu làm nên thương hiệu của Đà Nẵng, các du khách đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Mọi người cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của các cây cầu, vừa tản bộ, chuyện trò bên dòng sông Hàn...

Ngày 2: Ngắm bình minh ở biển Mỹ Khê - phố cổ Hội An

Ngày tiếp theo ở TP Đà Nẵng, Ngọc Linh tranh thủ dậy sớm để ra bãi biển Mỹ Khê đón ánh bình minh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ông mặt trời “thức giấc” trên biển.

Buổi chiều, các du khách cùng nhau di chuyển về phố cổ Hội An. Đến chốn phố Hội này, cô nàng nhanh chân ghé ngay vào quán nước Mót thưởng thức ly nước thơm mát.

Mọi người bên nhau dạo chơi quanh phố cổ và check-in những góc ảnh đẹp của Hội An. Ngọc Linh còn ghé vào địa điểm From Hoi An with love bởi nơi này có hàng hoa giấy xinh xắn và view rất đẹp.

Các du khách ở lại Hội An và cùng hòa mình vào dòng người đông đúc ở phố Hội ngắm nhìn sắc màu rực rỡ, lung linh của phố cổ khi màn đêm buông xuống. Những ánh đẹp từ chiếc lồng đèn, ánh sáng từ hai bên bờ sông Hoài cùng ánh đèn từ hàng quán... tạo nên cho Hội An vẻ đẹp thơ mộng, nên thơ. Sau khi có thời gian tham quan Hội An, các du khách quay về TP Đà Nẵng nghỉ ngơi.

Ngày 3: Bà Nà Hills - dạo bờ biển

Mọi người chào ngày mới bằng chuyến đi đến Bà Nà Hills nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng hơn 30 cây số. Ngọc Linh đã book vé trước nên không cần xếp hàng mua vé và được đi chuyến cáp treo sớm hơn.

Điểm đầu tiên mà Ngọc Linh ghé đến chính là cầu Vàng nổi tiếng. Trên cây cầu khổng lồ này, các du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên cùng cây cầu tuyệt đẹp. Các du khách không quên lưu lại những tấm ảnh làm kỷ niệm.

Tham quan xong cây cầu này, du khách đi cáp treo đến Làng Pháp, đến khu vu chơi, xem lễ hội mùa hè, ghé đến quảng trường Nhật Thực.

Buổi trưa, họ đi thưởng thức món gà rán thơm ngon. Đến đầu giờ chiều, họ cùng xuống cáp treo để về lại thành phố nghỉ ngơi. Vì gần cả ngày chơi ở Bà Nà nên hơi mệt, buổi tối, du khách chỉ đi ăn, rồi ra bờ biển đạp xe hóng gió.

Ngày 4: Làng hương Thủy Xuân - chùa Thiên Mụ - chợ Đông Ba

Từ Đà Nẵng, các du khách ra ga tàu để đi chuyến tàu di sản. Trên con tàu đặc biệt này, các du khách đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Đến Huế, du khách tham quan làng hương Thủy Xuân nằm cách trung tâm thành phố hơn 5 cây số. Đặt chân đến làng hương nổi tiếng Cố đô Huế, mọi người được ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của những bó hương đa sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng...

Địa điểm tham quan tiếp theo của Ngọc Linh ở Huế là ngôi chùa Thiên Mụ bên dòng sông Hương. Đến ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hà Khê này, các du khách dự định sẽ ngắm hoàng hôn nhưng trời hơi nhiều mây nên chưa may mắn bắt gặp cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Ngọc Linh vừa thưởng thức chén đậu hũ vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp sông Hương, rồi di chuyển đến chợ Đông Ba mua sắm nón, vải may áo dài...

Ngày 5: Đại Nội - trường Quốc học Huế - Sông Hương

Với vé vào cửa 200 nghìn đồng/người, các du khách bước chân vào Đại Nội Huế chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của triều đại nhà Nguyễn. Mọi người cùng nhau khám phá những công trình lớn nhỏ bên trong chốn Hoàng cung và lưu lại những tấm ảnh đẹp.

Đến chiều, họ cùng nhau ghé quán cà phê ven sông Hương để ngắm cảnh, rồi ghé vào trường THPT Chuyên Quốc học Huế tham quan ngôi trường cổ kính. Sau đó, Ngọc Linh ngồi chơi bên cây cầu đi bộ, rồi đi ăn chè bột lọc heo quay ở quán chè Mợ Tôn Đích.

5 ngày đêm ở Đà Nẵng, Hội An và Huế đã cho Ngọc Linh những trải nghiệm đáng nhớ bên người thân yêu của mình. Những ngày dừng chân bên mảnh đất miền Trung, nhóm du khách đã có thêm cho mình những khoảng thời gian ấm áp bên nhau, cùng nhau nói cười, cùng nhau du lịch và thêm hiểu nhau hơn...

Ẩm thực đa dạng, hấp dẫn.

Ở Đà Nẵng, du khách đã ghé thưởng thức tô Mỳ Quảng, ăn hải sản, bánh tráng cuốn thịt heo chất lượng...

Ở Hội An, Ngọc Linh đến quán bánh mì, ăn cơm gà.

Ở Huế, du khách đến thưởng thức ở quán Tiệm cơm hồi nớ, ăn bún bò Huế đầy đủ chả bò, chả cua, chân giò, thịt bò… Họ còn ghé quán bánh canh Nam Phổ, quán bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo...

