Khám phá thác Bay hùng vĩ giữa rừng già hoang sơ

Thác Bay nằm trên núi Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), độc đáo nhưng còn rất hoang sơ, ít khách du lịch biết đến. Chính vì thế, đây là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ đam mê khám phá, tận hưởng không khí trong lành, yên bình của thiên nhiên.

Phong Ba (29 tuổi, đến từ Phan Rang - Khánh Hòa), vừa có chuyến khám phá thác Bay. Anh chia sẻ, để đến được con thác này, mọi người phải leo núi khoảng 2-3 giờ đồng hồ.

Cung đường không khó đi nhưng dễ bị lạc nếu không chú ý. Tuy nhiên, cách khoảng 500m lại có những rẫy của người dân địa phương nên mọi người có thể hỏi đường. Người dân ở đây chủ yếu là người Raglai, rất dễ gần, thân thiện và nhiệt tình.

"Để đến Thác Bay, bạn có thể di chuyển bằng xe máy theo chỉ dẫn trên Google Map đến “Suối Phước Kháng". Từ đây, bạn tiếp tục di chuyển trên con đường bê tông nhỏ, đến cuối con đường rồi để xe lại và bắt đầu hành trình leo bộ lên thác. Lưu ý, đường bê tông khá nhỏ, chỉ xe máy mới vào được, xe ô tô không thể di chuyển vào. Sau đó, bạn dừng xe và đi bộ vào. Từ điểm để xe, mình đi bộ khoảng 2-3 tiếng nữa thì đến nơi nhưng phải chú ý để không bị lạc. Khi leo núi hơi lâu nhưng khi xuống núi sẽ nhanh hơn", Phong Ba chia sẻ.

Dọc theo con đường lên thác, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng dòng suối trong vắt, cảnh vật hoang sơ nhưng không kém phần hùng vĩ.

Thời điểm lý tưởng để đến thác là vào buổi sáng sớm. Vào buổi trưa, bạn có thể rời thác vì đầu chiều thường hay có mưa. Nếu đến vào mùa mưa, khoảng tháng 9 - 10, nước từ thác sẽ đổ mạnh mẽ hơn, trắng xóa, bên dưới tạo thành một hồ nước tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp.

Sau những ngày dài bộn bề, căng thẳng nơi phố thị, Thác Bay là điểm đến lý tưởng để mọi người “nạp lại năng lượng”. Đến đây, bạn có thể tắm suối, hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ, ngắm nhìn núi rừng bạt ngàn, tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình. Lúc này, mọi lo toan được gác lại, chỉ còn sự thư thái để khám phá điều mới mẻ ở vùng đất đầy sức sống.