Khách đổ đến check in Nhà thờ Đức Bà lúc lên đèn

Đầu tháng 12, khuôn viên trước Nhà thờ Đức Bà được phủ kín bởi các dây đèn vàng. Đây là lần thứ ba nhà thờ trang hoàng đón Giáng sinh kể từ khi được trùng tu năm 2017.

Công trình nằm tại quảng trường Công xã Paris, khởi công năm 1877 và hoàn thành sau ba năm. Năm 1959, nhà thờ được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường. Mỗi dịp Giáng sinh, nơi đây thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham quan và dự lễ.

Điểm nhấn năm nay là 1.000 km dây đèn LED, gấp đôi số lượng năm ngoái. Dọc mái ngói được bổ sung nhiều họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, chuông. Trên hai tháp kẽm có thêm đèn LED tạo hình cây thông.

Hệ thống đèn sử dụng bóng LED không tỏa nhiệt, tránh ảnh hưởng cây xanh và cấu trúc công trình đang trùng tu, tiết kiệm chi phí vận hành. Phía trong khuôn viên, nhà thờ bố trí hang đá và các tiểu cảnh tái hiện câu chuyện Chúa Giáng sinh.

Tối 5/12, tại sảnh tầng cao trung tâm thương mại gần đó, nhiều người có mặt trước một giờ để "săn" khoảnh khắc Nhà thờ Đức Bà lên đèn. Đúng 18h45, trong tiếng chuông ngân, đèn từ tháp chuông đến nóc mái lần lượt rực sáng. Hàng loạt điện thoại được giơ lên ghi lại khung cảnh này.

Người dân hào hứng chụp ảnh với góc nhìn bao quát nhà thờ từ trên cao. Do mở cửa miễn phí, sảnh trung tâm thương mại luôn đông đúc mỗi tối.

Lê Vy đến sớm gần một giờ chờ khoảnh khắc nhà thờ lên đèn. Cô cho biết cả không gian sáng rực, huyền ảo với hàng nghìn ánh đèn.

Phía dưới, nhiều người ngồi vui chơi trước tượng Đức Mẹ Hòa Bình.

Người đi đường dừng xe trước khuôn viên nhà thờ và các tuyến phố lân cận như Đồng Khởi, Công xã Paris, Lê Duẩn để chụp ảnh.

Nhiều khách nước ngoài dạo phố, ngắm cảnh trung tâm thành phố về đêm.

Càng về đêm, lượng người đổ về nhà thờ đông khiến các tuyến đường lân cận ùn tắc cục bộ. Thánh lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Đức Bà sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/12.