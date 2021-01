Hà Nội Phố: Hẹn hò cuối năm tại những quán cà phê được decor xinh hết nấc

Thứ Hai, ngày 18/01/2021 10:13 AM (GMT+7)

Những quán cà phê lấy tone màu ấm nóng làm chủ đạo sẽ là một lựa chọn thú vị để xóa tan cái lạnh, hâm nóng tình bạn và “tăng độ” sống ảo. Hãy cùng nghía qua 3 quán cà phê đang được teen Hà thành check-in rần rần nhé!

The Pink House - Gõ cửa thế giới chỉ toàn màu hồng

Bạn có tin vào câu chuyện về một “thế giới màu hồng” không? Hãy ghé The Pink House ở phố Phan Đình Phùng (Q.Ba Đình, Hà Nội) để tìm câu trả lời nhé!

Nằm trên con đường cây xanh rợp bóng, bạn sẽ lập tức bị thu hút bởi sắc hồng của quán cà phê. Quán gồm ba tầng với không gian rộng: Tầng 1 và tầng 2 là không gian kín trong nhà, tầng 3 là không gian ngoài trời thoáng đãng. Mỗi tầng đều được thiết kế theo style riêng vô cùng độc đáo nên dù lấy tông màu hồng làm chủ đạo nhưng tổng thể nhìn không hề “bánh bèo” đâu nhé!

Tầng 1 được phủ kín bởi sắc hồng. Từ tường đến bàn ghế, bạn cứ ngỡ như mình đi lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích - Ảnh: FB Thu Trangg

Với sắc hồng toàn tập cộng thêm ánh đèn lung linh, đây là một nơi check-in hoàn hảo cho “tín đồ” sống ảo - Ảnh: Instagram @minhtri253

Tầng 2 là không gian lounge với tone trầm hơn được decor theo hơi hướng cổ điển - Ảnh: FB Thu Trangg

Đặc biệt, ở đây có quầy bar nhỏ, bạn có thể vừa nhâm nhi đồ uống vừa quan sát các bạn nhân viên pha chế thức uống luôn - Ảnh: FB Thu Trangg

Còn tầng 3 là không gian ngoài trời vô cùng “chill” để ngắm nhìn phố xá - Ảnh: FB Thu Trangg

Thực đơn đồ uống ở đây khá đa dạng: Có đủ các món từ cà phê, trà cho đến cocktail. Ngoài ra, quán có phục vụ thêm bánh ngọt. Bạn Minh Trí chia sẻ: “Mình thử cafe The Pink House là café hương lựu đỏ uống thanh, khá dễ uống. Trà caramel thơm, thưởng thức cùng bánh mousse khá ổn".

Ảnh: Instagram @minhtri253

Mới “trình làng” vào cuối tháng 12, quán khá hút giới trẻ, nhất là những teen mê màu hồng và yêu thích vẻ ngọt ngào, lãng mạn.

Si.cofee.stories - Không gian vintage ấm cúng và gần gũi

Si.cofee.stories nằm ở phố Bát Sứ (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) chỉ có duy nhất một tầng lầu nhưng cách décor vô cùng ấn tượng. Lấy tone đỏ cam làm chủ đạo, quán tạo không gian ấm cúng và gần gũi.

Vì không gian chỉ có 1 tầng, quán phù hợp cho những nhóm nhỏ dưới 5 người. Bên ngoài có những chiếc ghế và bàn gỗ phù hợp cho các bạn thích ngắm phố xá và dòng người nườm nượp qua lại.

Tone đỏ cam làm quán nổi bật trên con phố cổ - Ảnh: Instagram @hien.tran1401

Phía bên trong quán được décor khá đơn giản nhưng tạo cảm giác ấm cúng đến lạ - Ảnh FBNV

Phía bên ngoài khá rộn ràng bởi những cuộc tụ họp của các nhóm bạn - Ảnh FBNV.

Thực đơn có cafe, trà và bánh, giá khoảng 45K - 70K/ phần. Bật mí nhỏ: Món "Em An" (café kem béo) thuộc hàng best-seller của quán cực thơm với vị cà phê đậm đà hòa quyện với kem béo ngậy. Khi chọn Em An, bạn nên cân nhắc vì có thể bị say đấy. Mẹo nhỏ, trước khi chọn đồ uống, bạn nhắc bạn pha chế điều chỉnh liều lượng là ổn.

Tuy nhỏ, Si.cofee.stories vẫn khiến nhiều bạn mê vì cảm giác ấm cúng - Ảnh: FBNV

Với thời tiết Hà Nội lạnh lạnh như mấy ngày này, ngồi nhâm nhi tách cà phê và ngắm phố phường là mê hết ý. Đi chơi phố cổ Hà Nội, bạn đừng ngại ngần ghé quán nhé!

ACID8 Specialty Coffee - thế giới của sắc đỏ

Vẫn ở quận Hoàn Kiếm, ghé sang phố Hạ Hồi, bạn sẽ bị hấp dẫn bởi sắc đỏ nâu của quán ACID8 Specialty Coffee. Quán gồm 2 tầng, tầng 1 là không gian rộng được thiết kế lấy tone đỏ làm chủ đạo, tầng 2 là kiểu gác xép nhỏ.

Tone đỏ của quán nổi bật ngay giữa phố cùng với thiết kế cửa kính bắt mắt - Ảnh: Instagram @coffeeholiicc

Bên trong quán, không gian cực kì yên tĩnh. Nếu bạn không muốn tụ họp, chuyện trò, bạn có thể đến đây để học tập và làm việc - Ảnh FBNV

Nhiều góc “sống ảo” đẹp mắt - Ảnh: Instagram @numb2192

Mê mẩn trước không gian bên trong quán ACID8 Specialty Coffee - Ảnh: FB Minh Percy

Bạn có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa “ngắm” người pha chế - Ảnh: Instagram @numb2192

Một góc dễ thương của quán hay được các “tín đồ” sống ảo lựa chọn - Ảnh: Instagram @daylalinh

Thực đơn đồ uống khá đa dạng, giá khoảng 40K - 50K/ phần. Ngoài ra, quán có bánh đi kèm để lấp đầy những chiếc bụng đói. Bạn Minh chia sẻ: “Đồ uống chủ yếu là các loại café, mình gọi bạc sỉu thấy rất ngon, vị cafe thoang thoảng, ngọt dễ chịu. Có một loại trà Komberry (55K) vị chua chua của quả mọng và có chút men kiểu rượu rum gì đó, hay ho lắm!”

Đồ uống ở đây có nhiều loại cho bạn chọn lựa - Ảnh: Instagram @numb2192

Bạn còn chần chờ gì mà không rủ hội bạn tụ tập cuối năm thôi nào!

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-an-di-chill/ha-noi-pho-hen-ho-cuoi-nam-tai-nhung-quan-ca-phe-duoc-decor-xinh-het-nac-1780185.tpo