Đón siêu trăng cuối cùng của năm 2020 vào tuần tới

Thứ Ba, ngày 28/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Đây là cơ hội cuối cùng cho những người yêu thiên văn thế giới và Việt Nam có thể tận mặt chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên Mặt trăng to và sáng hơn bình thường trong năm 2020.

Hình ảnh siêu trăng hoa mọc sau ngọn hải đăng St Mary ngay phía bắc vịnh Whitley vào ngày 10/5/2017

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, siêu trăng cuối cùng của năm 2020 sẽ xảy ra vào ngày 7/5. Mặt trăng sẽ sáng tròn bắt đầu từ khoảng 17h45 ngày 7/5.

Siêu trăng tháng 5 là siêu trăng thứ ba cũng là siêu trăng cuối cùng của năm 2020. Trăng tròn lần này được gọi là 'mặt trăng hoa'.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA giải thích rằng: "Các bộ lạc bản địa ở vùng đông bắc Mỹ gọi Trăng tròn thứ hai trong mùa xuân là Mặt trăng hoa vì trùng với thời gian trong năm hoa nở hầu hết các khu vực. Đó còn có tên gọi khác là Mặt trăng trồng ngô hoặc Mặt trăng sữa".

Hiện tượng siêu mặt trăng xảy ra do sự thay đổi quỹ đạo di chuyển của mặt trăng xung quanh trái đất. Khi mặt trăng ở vị trí cận điểm so với trái đất, cách trái đất khoảng 360.000 km. Khi có hiện tượng siêu trăng thì mặt trăng sẽ lớn hơn và sáng hơn so với bình thường.

Hiện tượng trăng tròn xuất hiện mỗi tháng 1 lần, nhưng siêu trăng chỉ thấy nhiều nhất vài lần trong năm.

Cùng khoảng thời gian đó, người yêu thiên văn cũng có cơ hội chiêm ngưỡng hai trận mưa sao băng nhỏ Eta-Aquariids và Eta-Lyrids. Tuy nhiên, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết ánh sáng mặt trăng gần như sẽ cản trở việc quan sát mưa sao băng.

Hình ảnh siêu trăng hồng tại Athen, Hi Lạp

Trước đó, người dân nhiều nơi trên thế giới đã có cơ hội ngắm siêu trăng lớn nhất trong năm 2020 mang tên Trăng hồng vào ngày 8/4.

Siêu trăng tháng 4 được gọi là Trăng hồng là vì được đặt tên theo một loài hoa màu hồng tên hoa phlox mọc phổ biến ở Bắc Mỹ và nở vào mùa xuân.

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/don-sieu-trang-cuoi-cung-cua-nam-2020-vao-tuan-toi-61784.html