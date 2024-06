Đất nước Ukraine được mệnh danh là gì?

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Arsenalna tại Kiev là ga tàu điện ngầm sâu thứ hai thế giới với độ sâu 105,5 m dưới mặt đất (đứng thứ nhất là ga Bình Nhưỡng 110 m của Triều Tiên). Theo độ sâu này, nếu bạn tạo một trục thẳng đứng từ mặt đất thì có thể đặt toàn bộ tượng Nữ thần Tự do vào nhà ga này, còn thừa hơn 12 m. Chiều sâu bất thường của ga Arsenalna được cho là do địa lý của Kiev. Lối vào nhà ga nằm trên đỉnh của một thung lũng dốc bên cạnh sông Dnepr có bờ cao nhô lên so với phần còn lại của thành phố. Để bắt một chuyến tàu tại ga này, hành khách phải đi xuống 2 thang cuốn, mất khoảng 5 phút.