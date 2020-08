Chiêm ngưỡng hoàng hôn đẹp như mơ từ ga thủy phi cơ bỏ hoang ở Hà Nội

Chủ Nhật, ngày 02/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Bị bỏ hoang từ lâu nhưng giờ đây, nhà ga thủy phi cơ trên đường Nguyễn Đình Thi Tây Hồ, Hà Nội lại trở thành điểm săn hoàng hôn được nhiều bạn trẻ, người đam mê nhiếp ảnh yêu thích và tìm đến mỗi ngày.

Nằm trên đường Nguyễn Đình Thi đoạn cách đường Thanh Niên khoảng 200m, ga thủy phi cơ xây dựng từ thời Pháp thuộc bị bỏ hoang nhiều năm nay giờ ngày càng thu hút đông đảo bạn trẻ, người yêu thích nhiếp ảnh tới “săn” hoàng hôn, vui chơi tận hưởng không khí mát mẻ của hồ Tây.

Hàng ngày, cứ khoảng 17h chiều, rất nhiều người đã tìm đến tầng cao nhất của nhà ga thủy phi cơ này để chọn cho mình 1 vị trí đẹp, ngồi ngắm và chụp ảnh hoàng hôn.

Lối lên khu vực này là một chiếc cầu thang nhỏ, hẹp, cũ kỹ, phần tay vịn bằng sắt cũng đã hoen rỉ.

Với các bạn trẻ cũng như các nhiếp ảnh gia, đây là "thiên đường" để chụp ra những bức ảnh hoàng hôn đẹp như mơ.

Cũng có nhiều bạn tới đây chỉ để trò chuyện, thư giãn cũng bạn bè, tận hưởng làn gió mát ở hồ Tây trong những ngày hè.

Nhiều bạn lại thích trèo hẳn qua lan can để ngồi ở bờ tường bên ngoài.

Đây cũng là nơi được rất nhiều cặp đôi tìm đến hẹn hò, tâm sự sau 1 ngày bận rộn.

Khung cảnh hoàng hôn lãng mạn khiến ai nấy đều cảm thấy bình yên, quên đi sự chênh vênh, nguy hiểm và xuống cấp của công trình này.

Bạn Hoàng Minh Đức (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Mình và người yêu rất thích đến đây hẹn hò, ngắm cảnh hồ Tây, cảm giác thật bình yên, khiến người ta quên đi mệt mỏi, muộn phiền".

Tầng 2 của nhà ga thủy phi cơ cũ cũng là điểm check in tuyệt vời.

Những tấm kính được vẽ hình nghệ thuật, cùng với ánh nắng chiều hồng nhạt chiếu xiên qua khiến không gian tầng 2 nơi đây không thua kém gì một studio chuyên nghiệp.

Cũng có người lại chọn ngồi 1 mình ngắm cảnh ở tầng 2 này để tránh cảnh đông đúc, chen chúc trên tầng 3.

Là một địa điểm mới nổi, có vị trí đẹp và cao ngay cạnh Hồ Tây nên rất thu hút giới trẻ. Tuy nhiên, vấn đề an toàn tại địa điểm này chưa thật sự được nhiều người chú ý, hàng rào lan can cầu thang, lan can bảo vệ quanh tòa nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào vì đã bỏ hoang từ lâu.

Nguồn: https://danviet.vn/chiem-nguong-hoang-hon-dep-nhu-mo-tu-ga-thuy-phi-co-bo-hoang-o-ha-noi-20200724140920384.htm