Bạn sẽ thích mê trước những bể bơi quyến rũ nhất thế giới

Khách sạn Golden Nugget ở Las Vegas có một trong những bể bơi độc đáo nhất thế giới. Được gọi là The Tank, bể bơi này có đường trượt nước 3 tầng khép kín giúp vận chuyển người chơi một cách an toàn qua bể cá mập khổng lồ. Bản thân chiếc bể cá này là nơi sinh sống của khoảng 300 loài động vật biển, bao gồm nhiều loài cá mập và cá đuối. Những khách không thích trượt nước vẫn có thể bơi cùng những con cá mập trong bể bơi ở tầng dưới cùng. The Tank cũng có thác nước để du khách thỏa sức vẫy vùng.

Bể bơi vô cực khách sạn Perivolas

Khách sạn Perivolas ở Santorini, Hy Lạp nằm trên một vách đá cao và có hồ bơi vô cực với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển Aegean. Các tòa nhà xung quanh hồ bơi trang nhã này được thiết kế để hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên với phong cách trắng xanh truyền thống vốn nổi tiếng của Santorini. Từ bể bơi nhìn ra biển, du khách khó có thể nhận ra đâu là điểm kết thúc của bể bơi vô cực, đâu là điểm bắt đầu của đại dương và bầu trời xanh ngọc lam.

Bể bơi Six Senses Yao Noi

Khu nghỉ dưỡng Six Senses ở Thái Lan mang đến cho khách hàng sự riêng tư tuyệt đối, với mỗi biệt thự hoặc dãy phòng sang trọng đều có hồ bơi vô cực tuyệt đẹp của riêng mình. Một số hồ bơi vô cực có hiên riêng, nơi du khách có thể tận hưởng các liệu pháp spa ngay bên bể bơi.

Phòng tắm Gellert

Budapest ở Hungary nổi tiếng với nhiều suối nước nóng và dược liệu. Trên thực tế, biệt danh của thành phố này là “Thành phố của Spa”. Có thể cho rằng, nổi tiếng nhất trong số những spa này là Gellert Baths, được xây dựng cách đây gần 100 năm. Nằm trong khách sạn Gellert Hotel lộng lẫy, Gellert Baths có 10 hồ bơi với kích cỡ và nhiệt độ khác nhau, khung cảnh xung quanh được trang trí theo trường phái tân nghệ thuật tuyệt đẹp.

Bể bơi khách sạn Joule

Khách sạn Joule sang trọng, nằm ở Dallas, Texas có một bể bơi vô cực rất độc đáo. Bể bơi vô cực này nằm trên tầng 10 của khách sạn, cách mép khách sạn 2,5m và có bức tường phía trước làm bằng plexiglass. Do thiết kế khác thường này, những người bơi lội có cảm giác như thể họ sắp bơi ra khỏi tòa nhà. Hồ bơi cũng là một nơi tuyệt vời để du khách có thể ngắm nhìn quang cảnh tuyệt vời của Dallas.

Bể bơi vườn treo Ubud

Ubud Hanging Gardens Luxury Hotel and Spa nằm ở Bali có một bể bơi vô cực lệch tầng ngoạn mục, dường như lơ lửng bấp bênh trên khu rừng nhiệt đới. Hồ bơi này đã lọt vào danh sách những hồ bơi tốt nhất thế giới của Conde Nast Traveller.

Bể bơi Four Seasons Safari Lodge

Four Seasons Safari Lodge ở Tanzania là nhà nghỉ bằng gỗ sang trọng nằm ở Serengeti, và một trong những đặc điểm ấn tượng nhất ở đây là hồ bơi vô cực dạng tự do nhìn ra đồng bằng Serengeti.

San Alfonso del Mar

Nằm ở Algarrobo, Chile, San Alfonso del Mar Resort có một hồ bơi tuyệt đẹp đã được Kỷ lục Guinness công nhận là hồ bơi trong suốt lớn nhất thế giới. Nó dài hơn 900m và sử dụng khoảng 250 triệu lít nước biển đã được lọc và xử lý.

Bể bơi vô cực Marina Bay Sands, Singapore

Bể bơi vô cực đáng kinh ngạc này nằm trên tầng 57 của khách sạn sang trọng Marina Bay Sands. Nằm ngay bên rìa Công viên Sky, hồ bơi vô cực này trải dài 150m và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra đường chân trời của Singapore.

