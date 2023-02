Những địa điểm du lịch hàng đầu ở Rome khiến du khách nào đi rồi cũng muốn quay lại

1. Thánh đường Giovanni ở Laterano

San Giovanni in Laterano (St. John Lateran) là một trong bốn vương cung thánh đường lớn ở Rome. Dành riêng cho John the Baptist và John the Evangelist, đây là nhà thờ lớn của cả tổng giám mục Rome và Giáo hoàng. Nó được cho là nhà thờ Công giáo đầu tiên được xây dựng ở Rome. Mặc dù bên ngoài thánh đường không được trang trí công phu như các thánh đường khác, nhưng bên trong nó được trang hoàng vô cùng đẹp mắt từ tranh tường, cột, tranh khảm và tranh vẽ.

2. Phòng trưng bày Borghese

Galleria Borghese là một phòng trưng bày nghệ thuật được Hồng y Sciopione Borghese xây dựng làm nơi tổ chức tiệc vào thế kỷ 17. Phòng trưng bày ngày nay lưu giữ nhiều bức tranh, tác phẩm điêu khắc và các cổ vật khác từ bộ sưu tập của ông. Các bức tranh của Titian, tác phẩm điêu khắc của Bernini có thể được tìm thấy dễ dàng ở đây.

3. Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Được xây dựng vào thế kỷ thứ 4, Basilica di Santa Maria Maggiore (St. Mary Major) được coi là một trong những nhà thờ Công giáo quan trọng nhất ở Rome. Những du khách ghé Rome vào ngày 5/8 hằng năm có thể có cơ hội tham dự lễ kỷ niệm Phép lạ của tuyết với hàng ngàn cánh hoa trắng được thả xuống từ trần thánh đường.

4. Quảng trường Thánh Peter

Nằm ở Thành phố Vatican, Quảng trường Thánh Peter là quảng trường nổi tiếng nhất ở Rome. Hàng trăm ngàn người tập trung tại đây để nghe thông điệp từ Giáo hoàng. Được xây dựng vào thế kỷ 17 bởi Bernini, quảng trường có hình elip, được bao quanh hai bên bởi hàng cột có tượng trên đỉnh đặt trước Nhà thờ Thánh Peter. Ở trung tâm của hình elip là một đài tưởng niệm Ai Cập được vận chuyển từ Ai Cập đến Rome dưới triều đại của Hoàng đế Augustus.

5. Campo de’ Fiori

Campo de' Fiori là một quảng trường hình chữ nhật ở phía nam Piazza Navona, được sử dụng làm nơi họp chợ vào ban ngày và là trung tâm tiệc tùng của sinh viên đại học và khách du lịch vào ban đêm. Cái tên này có nghĩa là "cánh đồng hoa" và lần đầu tiên được đưa ra vào thời Trung cổ khi khu vực này còn là một đồng cỏ.

Ngày nay, chợ là một nơi sôi động, đặc biệt khi phiên chợ rau hằng ngày được tổ chức ở đây (mỗi sáng trừ Chủ nhật). Du khách có thể mua các sản phẩm tươi sống tại chợ cũng như cá, thịt, hoa và gia vị. Quảng trường cũng có các quán cà phê và nhà hàng, khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để ăn uống sau khi mua sắm hoặc chỉ để thư giãn sau buổi chiều.

6. Lâu đài Sant’Angelo

Sant'Angelo được xây dựng vào năm 123 trước Công nguyên để làm lăng mộ cho Hoàng đế Hadrian và hoàng gia. Sau đó nó được các Giáo hoàng biến thành pháo đài và lâu đài. Sant'Angelo đã từng là tòa nhà cao nhất của Rome.

Tro cốt của các vị hoàng đế khác được chôn cất bên trong tòa lâu đài. Nó cũng từng là một nhà tù, nhưng ngày nay lâu đài này lại là một bảo tàng. Trong số những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Rome, những người yêu thích điện ảnh sẽ nhận ra đây là bối cảnh trong phim “Thiên thần và Ác quỷ”.

7. Đài phun nước Trevi

Được hoàn thành vào năm 1762 theo thiết kế của Nicola Salvi, đài phun nước kiểu Baroque nổi tiếng thế giới này có tác phẩm điêu khắc thần thoại về Neptune, thần biển cả, hai bên là hai vị thần Triton.

Vị trí của đài phun nước Trevi đánh dấu điểm cuối của cống dẫn nước Aqua Virgo cổ đại và được đặt tên như vậy vì vị trí của nó ở ngã ba của ba con đường (tre vie). Truyền thuyết kể rằng, ai ném đồng xu vào đài phun nước một ngày nào đó sẽ có cơ duyên trở lại Rome.

8. Bảo tàng Vatican

Bảo tàng Vatican được xây dựng vào thế kỷ 16 với một bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc của Giáo hoàng Julius II. Các điểm tham quan của bảo tàng bao gồm cầu thang xoắn ốc, phòng Raphael và nhà nguyện Sistine được trang trí tinh xảo. Phần trần của bảo tàng đã được Michelangelo vẽ giữa năm 1508 và 1512.

Ngày nay, trần nhà, và đặc biệt là bức tranh “Sự phán xét cuối cùng”, được nhiều người cho là thành tựu đỉnh cao của Michelangelo trong hội họa. Để kiểm soát lượng người thăm quan bảo tàng, khách du lịch phải di chuyển theo từng tốp dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên. Tất cả các hành trình sẽ kết thúc trong nhà nguyện Sistine.

9. Đấu trường La Mã

Đấu trường La Mã là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của Rome. Việc xây dựng nó được bắt đầu bởi hoàng đế Vespasian của triều đại Flavian vào năm 72 sau Công nguyên và được hoàn thành bởi con trai ông Titus vào năm 80 sau Công nguyên.

Đấu trường hình elip có thể chứa tới 50.000 người đến xem các đấu sĩ thi đấu và thưởng thức các hình thức giải trí khác. Cấu trúc bằng đá và bê tông này, được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất, là đấu trường lớn nhất trong Đế chế La Mã. Nó được coi là một trong những kỳ công kiến ​​trúc và kỹ thuật vĩ đại nhất của người La Mã.

