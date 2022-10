Cách vượt qua nỗi sợ khi đi du lịch bằng máy bay

Trong chuyến bay VN1524 từ Huế đi Hà Nội khi đang trong quá trình lăn bánh đã phải quay lại bãi đỗ do hành khách không muốn tiếp tục thực hiện chuyến bay.

Hành khách ngồi tại ghế 35D có biểu hiện hồi hộp, lo âu, rối loạn cảm xúc, run rẩy và toát mồ hôi. Tiếp viên kiểm tra phát hiện hành khách gặp vấn đề về sức khoẻ nên đã đề nghị dừng chuyến bay.

Vấn đề sợ đi máy bay này có hai dạng, một là hội chứng sợ máy bay (aviophobia) xuất hiện ở số ít và dạng thứ hai là là lo lắng về việc đi máy bay, không gây ảnh hưởng nặng nề như aviophobia, nhưng cũng rất phiền toái cho rất nhiều người.

Cả hai dạng lo âu này đều có thể biểu hiện qua nhiều nỗi sợ khác nhau, từ việc sợ không gian kín, sợ độ cao, đến việc sợ các tình huống nguy hiểm như trục trặc kỹ thuật hoặc rớt máy bay. Hội chứng sợ máy bay sẽ có nhiều biểu hiện khác như rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu xã hội, rối loạn ám ảnh cưỡng chế,…

Thế giới chỉ có 2,5% dân số bị ảnh hưởng bởi căn bệnh sợ máy bay tuy nhiên triệu lo âu khi đi máy bay lại rất phổ biến. Vậy ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào?

Hãy cùng Tạp chí du lịch TP.HCM tìm hiểu kỹ về chứng bệnh và phương thức hóa giải những lo âu, sử dụng kỹ thuật thư giãn và lên kế hoạch cho chuyến đi để giúp bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình và có thể tự do khám phá thế giới.

Trang bị kiến thức về máy bay

Các nghiên cứu chỉ ra rằng 73% số người mắc phải chứng bệnh sợ bay thường sợ máy bay gặp phải sự cố kỹ thuật trong suốt chuyến bay. Vì vậy, bạn càng biết nhiều về hoạt động của máy bay bao nhiêu thì sẽ càng cảm thấy thoải mái bấy nhiêu khi di chuyển bằng máy bay.

Tìm hiểu thêm về máy bay từ cách thức hoạt động cho đến những thiết kế, chương trình giúp máy bay đối phó với các trường hợp khẩn cấp sẽ khiến bạn thấy thoải mái hơn.

Một số tình huống có thể khiến chúng ta cảm thấy lo lắng hoạt sợ khi ở trên máy bay như nhiễu động xảy ra khi máy bay bay từ vùng có áp suất thấp sang vùng có áp suất cao, và bạn sẽ cảm thấy máy bay "rung lắc". Bạn có thể hiểu nhiễu động không khí chỉ giống như khi bạn chạy xe qua con đường đầy đá nhấp nhô.

Chỉ trong một số trường hợp hiếm mà nhiễu động có thể gây nên thương tích, thường là do hành khách không thắt dây an toàn hoặc bị thương do bị hành lý trên đầu rơi trúng.

Kiểm soát sự lo lắng của bản thân

Đầu tiên, cần nhận biết sự lo lắng từ những biểu hiện của cá nhân như cảm thấy lo lắng như thế nào? Bạn có bị toát mồ hôi tay hay không? Ngón tay của bạn có run nhẹ hay không?

Bằng cách nhận biết các dấu hiệu của bản thân, bạn sẽ sớm có thể bắt đầu thực hiện bài tập giúp kiểm soát cảm giác lo âu của mình.

Để kiểm soát chúng, hãy những điều mà bạn không thể kiểm soát. Thay vì tập trung vào các nỗi lo sợ, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể “đánh lạc hướng” bản thân bằng những hoạt động khác.

Đây cũng là một trong những lý do mà ghế máy bay thường có TV hoặc tạp chí để khách tự giải trí. Một số người đối phó với vấn đề này theo cách riêng của họ nhưng chung quy lại là những hoạt động nhỏ, nhẹ giúp não luôn hoạt động, đánh lạc hướng bản thân khỏi sự sợ hãi và lo lắng.

Luyện các bài tập thư giãn trước khi bay

Bạn nên tích hợp bài tập giảm lo âu vào cuộc sống hằng ngày của bạn. Khi bạn luyện tập những bài tập này vào thời điểm bạn không cảm thấy lo lắng, bạn sẽ có sẵn công cụ giúp đỡ bạn khi bạn cần. Có như vậy bạn mới có thể cảm thấy mọi việc luôn trong tầm kiểm soát của bạn và giữ bình tĩnh cho bản thân. Hãy thử tập yoga hoặc thiền để giảm thiểu sự lo lắng trong cuộc sống.

Khi ở trên máy bay, bạn hãy hít thở sâu và thả lỏng cơ vai. Thông thường khi chúng ta bồn chồn hoặc lo âu, chúng ta thường rụt cổ và căng cơ bắp tại vai. Bạn có thể sử dụng phương pháp này cho các nhóm cơ khác chẳng hạn như mặt và chân.

Đặt một tay lên bụng của bạn. Hít sâu bằng mũi. Hít vào càng nhiều không khí càng tốt. Hít không khí vào sao cho vùng bụng của bạn căng lên chứ không phải vùng ngực. Thở ra từ miệng, chầm chậm đếm đến 10. Co cơ bụng vào để đẩy toàn bộ không khí ra ngoài, hãy thực hiện hoạt động này 4-5 lần.

Đặt chuyến máy bay

Hãy lựa chọn chuyến bay thẳng đến điểm đến của bạn. Bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều này. Càng ít giờ bay thì càng tốt hơn cho bạn.

Ngoài ra, hãy lựa chọn ghế máy bay phù hợp. Ghế ngồi gần cánh của máy bay thường sẽ có chuyến bay êm ái nhất. Khu vực gần cánh của máy bay sẽ ổn định hơn và ít bị ảnh hướng bởi chuyển động của máy bay hơn.

Trong khi đó, hàng ghế gần lối đi sẽ vừa tiện cho việc di chuyển, vừa tạo cảm giác rộng rãi, ngoài ra một giải pháp cho vấn đề này là nâng hạng vé máy bay, vì vé hạng thương gia và hạng nhất luôn có vị trí ngồi rộng rãi.

Nếu có thể, hãy tránh các loại máy bay có sức chứa ít hoặc máy bay cỡ nhỏ. Khi bạn tìm kiếm chuyến bay, bạn có thể tìm hiểu thông tin về loại máy bay sẽ được sử dụng. Hãy lựa chọn máy bay to hơn bởi chuyến bay càng êm hơn.

Nếu bạn sợ phải bay vào buổi tối, hãy lựa chọn chuyến bay ban ngày. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bạn có thể nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Trong bóng tối, bạn có thể sẽ cảm thấy lo lắng nhiều hơn vì bạn không biết đang phải đối mặt với những gì.

Chuẩn bị cho chuyến bay

Nhiều người khuyên rằng bạn nên đến sân bay cho dù bạn không có chuyến bay. Bạn chỉ cần đến tham quan nhà ga trong sân bay để làm quen với mọi việc. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đây là một cách hay để bạn có thể dần cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi bạn phải đi máy bay.

Ngoài ra, trên máy bay hãy nói chuyện với tiếp viên hàng không ,những người không còn xa lạ gì với hành khách bị các triệu chứng tâm lý khi đi máy bay.

Tiếp viên hàng không đã được đào tạo để xử lý các trường hợp hành khách bị ngất xỉu, tăng thông khí, và hàng loạt những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trên các chuyến bay.

Tránh dùng rượu bia để tự chữa trị sự sợ hãi của chính mình. Hành động này không phải là một giải pháp tốt để bạn có thể xoa dịu sự lo lắng của bạn khi đi máy bay. Rượu có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng nhiều hơn vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy ít kiểm soát hơn. Đặc biệt trong trường hợp bạn đang lo lắng về việc phải sơ tán khỏi máy bay.

Thay vì đồ uống có cồn thì hãy mang theo thức ăn nhẹ. Chọn những loại thức ăn nhẹ nào đó mà phải dành khá nhiều thời gian cho nó để gây xao nhãng cho bản thân, hoặc bạn cũng có thể đem theo loại thực phẩm yêu thích.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/bi-quyet/cach-vuot-qua-noi-so-khi-di-du-lich-bang-may-bay-c15a40423.html