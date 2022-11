8 điểm đến đẹp nhất Ả Rập Xê Út, đất nước Tây Á vừa có trận cầu không tưởng trước Argentina

1. Thung lũng Al Disah

Gần Tabuk ở phía bắc của đất nước, thung lũng Al Disah trông giống như một thế giới khác pha trộn giữa Grand Canyon và Monument Valley – một nơi hoành tráng các cột đá sa thạch màu hổ phách. Cho dù bạn đi bộ hay đi xe, hãy đảm bảo có mặt ở đây khi mặt trời chiếu sáng những khối đá điêu khắc.

2. Hegra

Có lẽ không có điểm tham quan nào dễ nhận biết hơn ở Ả Rập Xê Út là những ngôi mộ hoành tráng bằng đá cắt lơ lửng trong sa mạc hùng vĩ ở Hegra, gần Al Ula.

131 lăng mộ bí ẩn này gợi lại những tàn tích cổ xưa của Petra, được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên bởi người Nabataeans, cũng chính là những chiến binh du mục đằng sau kỳ quan thế giới của Jordan.

3. Umluj

Không khó để hiểu tại sao khu vực và thị trấn ven biển khiêm tốn này thường được gọi là Maldives của Ả Rập Saudi. Ở phía bắc của thị trấn, 104 đảo san hô nằm rải rác trên một góc của Biển Đỏ.

Đây cũng là khu vực lặn đẳng cấp thế giới, yên tĩnh hơn nhiều so với các điểm nóng như Sharm El Sheikh. Tại đây có 1.200 loài cá và 300 loại san hô, nhiều gấp 4 lần số lượng tìm thấy ở vùng biển Caribe.

4. Al Balad, Jeddah

Nhiều thành phố của Ả Rập Xê Út có một khu phố lịch sử, thường được gọi là Al Balad, được đánh dấu bằng mùi thơm của các loại gia vị kỳ lạ. Balad ở Jeddah, thành phố cảng quốc tế là nơi gợi nhiều cảm xúc nhất, một loạt các con hẻm chật hẹp giữa những ngôi nhà bằng đá, nơi có những người bán trầm hương.

Kể từ khi được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2014, nhiều ngôi nhà đổ nát, rộng lớn trong khu vực đã được khôi phục.

5. The Edge of the World

Ngay phía tây thủ đô Riyadh, Edge of the World (Jebel Fihrayn) là một kỳ quan địa chất với những bức tường đá sa thạch có vân cao chót vót. Cách tốt nhất để tới đây là đi bằng ô tô, có một tầm nhìn không bị gián đoạn từ trên xuống qua cảnh quan khô cằn.

6. Diriyah

Nơi này từng là một trung tâm văn hóa, một giao lộ lịch sử cho những người hành hương và thương nhân trong suốt nhiều thế kỷ và là nơi ngự trị của các triều đại hoàng gia. Nơi này có một số bảo tàng lịch sử nổi tiếng chẳng hạn như cung điện Salwa ngoạn mục.

7. Núi Al Qarah, Al Ahsa

Trải dài ở rìa phía đông của cao nguyên Shadqam, Al Qarah vẫn là một trong những điểm đến ít được biết đến của Ả Rập Xê Út. Một dải hang động hùng vĩ và hẻm núi được điêu khắc qua hàng thiên niên kỷ là điều du khách mong được chiêm ngưỡng nhất.

8. Rijal Almaa

Các tòa nhà bằng đá hình khối của Rijal Almaa giống như bánh vừng khiến du khách phải trầm trồ. Hầu hết người dân nơi đây thuộc bộ tộc Qahtan, nổi tiếng với những bộ trang phục rực rỡ.

