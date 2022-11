7 địa điểm rùng rợn thu hút du khách trên khắp thế giới

Niềm đam mê với những điều chưa biết đã thúc đẩy nhiều du khách đến các địa điểm rùng rợn trên thế giới. Đôi khi đó là một nơi cô đơn với quá khứ bạo lực hoặc rùng rợn, được cho là bị ám ảnh bởi linh hồn dày vò của những người đã khuất. Ở nơi khác, một hầm mộ yên tĩnh hoặc một mảnh đất tôn kính kêu gọi sự chú ý đến sự vô thường của cuộc sống.

Chính xác thì điều gì thu hút chúng ta đến với những nơi ma quái như vậy? Margee Kerr - một nhà xã hội học và là tác giả của "Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear" - nói với The Washington Post: "Cảm giác kinh hoàng khi biết mình an toàn có thể mang đến một loại cảm giác hưng phấn và tự tin đặc biệt".

Bất kể nguồn gốc của chúng là gì, mỗi điểm đến này đều gây được tiếng vang về sự siêu nhiên hoặc kỳ lạ, thu hút sự theo dõi của những người thích phiêu lưu tò mò.

Nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức lễ hội Halloween. Ảnh: NY Times.

Lâu đài Čachtice (Slovakia)

Theo Travel to Slovakia, tàn tích của tòa tháp "lâu đài bí ẩn trên dãy núi Karpaty" phía trên ngôi làng Čachtice ở miền Tây Slovakia từng là nơi ở của "nữ bá tước đẫm máu" Elizabeth Bátory.

Đây là một trong những lâu đài hoàng gia có ranh giới bảo vệ biên giới phía Tây của Vương quốc Hungary. Nó được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 13 và được mở rộng vào thế kỷ 15.

Elizabeth Báthory nổi tiếng sống ở đây vào cuối thế kỷ 16-17. Vì lối sống sa đoạ của mình, bà được gọi là "nữ bá tước đẫm máu". Bà bị cáo buộc giết 600 cô gái rồi tắm bằng máu của họ để trẻ mãi không già.

Lâu đài Čachtice có liên kết không thể tách rời với Elizabeth Báthory khét tiếng, được gọi là "nữ bá tước đẫm máu". Ảnh: SME.

Nữ bá tước bị Paladin Thurzo ở Bytča kết án tù chung thân vào năm 1611 và mất vào năm 1614. Câu chuyện về "nữ bá tước đẫm máu" trở thành chủ đề của nhiều tác phẩm văn học hoặc sân khấu.

Lâu đài đã bị đốt cháy trong cuộc nổi dậy của Estates bởi những người lính Francis II Rákoczi và rơi vào tình trạng hư hỏng. Ngày nay, tàn tích đẹp như tranh vẽ của nó mang đến góc nhìn toàn cảnh thu hút.

Theo National Geographic, tòa lâu đài này là một trong những địa điểm được sử dụng trong bộ phim kinh dị kinh điển "Nosferatu".

Mỏ khí Darvaza (Turkmenistan)

Mỏ khí Darvaza hay còn được gọi với tên "cánh cửa đến địa ngục" là một mỏ khí thiên nhiên ở Derweze, tỉnh Ahal, Turkmenistan.

Trong khi tiến hành khoan năm 1971, các nhà địa chất Liên Xô đã khoan vào một túi khí. Mặt đất bên dưới dàn khoan bị đổ sụp tạo thành một hố lớn với đường kính 70 m.

Để tránh khí rò rỉ gây ngộ độc, người ta quyết định tốt nhất là đốt nó. Các nhà địa chất hy vọng rằng dùng lửa sẽ đốt cháy toàn bộ khí trong vài tuần. Tuy nhiên, đám cháy này đến nay vẫn chưa kết thúc.

Trong tất cả kỳ quan thiên nhiên trên thế giới, miệng núi lửa Darvaza là một trong những địa điểm quyến rũ và kỳ lạ mà bạn có thể ghé thăm. Ảnh: Ranker.

Hầm mộ Paris (Pháp)

Hầm mộ Paris là một nghĩa địa tại thành phố Paris. Nơi đây vốn là hầm mỏ cũ, từ năm 1786 được dành để chứa các hài cốt. Được tạo ra để giảm bớt gánh nặng cho các nghĩa trang tràn ngập của thành phố, xương cốt của hơn 6 triệu người hiện nằm trong các đường hầm hang động bên dưới thủ đô nước Pháp.

Nhiều bộ hài cốt này đã được xếp chồng lên nhau tạo thành những hoa văn tinh xảo khắp các hầm mộ, có thể nhìn thấy đối với những du khách muốn khám phá thế giới ngầm ở Paris.

Với chiều dài 1,7 km, địa điểm mở cửa cho khách viếng thăm của hầm mộ nằm ở quảng trường Denfert-Rochereau.

Một số người thích cảm giác mạnh có xu hướng đi vào hầm mộ từ những lối vào bí mật. Ảnh: Travel and Leisure.

Nhà Lizzie Borden (Mỹ)

Tháng 8/1892, Andrew và Abby Borden được tìm thấy bị sát hại tại ngôi nhà này ở Massachusetts. Mặc dù con gái của họ - Lizzie - được coi là nghi phạm chính, cô ấy sau đó đã được tuyên trắng án và không ai bị buộc tội trong cái chết của họ.

Nơi đây hoạt động như một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng từ năm 1996, thuộc quyền sở hữu của Martha McGinn - người thừa kế ngôi nhà. Ông bà của Martha mua căn nhà vào tháng 8/1948.

Hiệp hội Lịch sử Fall River quảng cáo nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng Lizzie Borden như một điểm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, theo Martha McGinn, căn phòng nơi mẹ kế của Lizzie Borden bị sát hại là "căn phòng được yêu cầu nhiều nhất" trong số các phòng ngủ tại nhà nghỉ.

Nhà Lizzie Borden được mệnh danh là một trong những khách sạn ma ám đáng đến trên thế giới. Ảnh: The Herald News.

Đảo Poveglia (Italy)

Poveglia là một hòn đảo nhỏ nằm giữa Venice và Lido, tại phá nước Venetian, miền Bắc nước Ý. Được sử dụng trong hơn một thế kỷ để cách ly các nạn nhân của bệnh dịch hạch và nhiều bệnh khác, Poveglia sau đó là bệnh viện tâm thần. Kể từ khi đóng cửa vào năm 1968, hòn đảo ở Ý vẫn không có người ở.

Với quá khứ đen tối, Poveglia bị xem là hòn đảo ma ám, thu hút nhiếp ảnh gia, những thợ săn ma và người muốn điều tra các hoạt động siêu nhiên từ khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, việc lên đảo bị cấm với du khách phổ thông. Để đến đây, bạn phải đăng ký và trải qua quá trình xét duyệt khắt khe của chính quyền. Ngoài ra, một số công ty du lịch có cung cấp tour dịch vụ đến đây với giá đắt đỏ. Nếu đủ can đảm, bạn thậm chí có thể ở lại đảo qua đêm.

Đảo Poveglia hiện không có chủ nhân, lối vào bị cấm nghiêm ngặt và ít ai dám tới. Ảnh: Steve Ronin.

Port Arthur (Úc)

Port Arthur là một thị trấn nhỏ và là nhà tù cũ trên bán đảo Tasman, bang Tasmania, Úc. Nơi đây là một trong những khu vực di sản quan trọng nhất của nước Úc, đồng thời cũng là bảo tàng ngoài trời, địa điểm khảo cổ học quan trọng.

Nhà tù này là một phần của di sản chuỗi nhà tù Úc, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, bao gồm 11 địa danh còn lại thuộc chuỗi nhà tù được xây dựng bởi đế quốc Anh trong thế kỷ 18-19, trên dải đất màu mỡ dọc bờ biển Australia.

Port Arthur chính là địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Tasmania. Nó nằm cách thủ phủ Hobart khoảng 60 km về phía Đông Nam.

Bị bỏ rơi như một nhà tù vào năm 1877, Port Arthur nằm trên bán đảo Tasman tuyệt đẹp với nhà nguyện, tháp canh và những ngôi mộ tập thể. Ảnh: National Geographic.

Thung lũng của các vị vua (Ai Cập)

Thung lũng của các vị vua là một trong những điểm đến ngoạn mục nhất của Ai Cập. Nằm trên bờ Tây của sông Nile gần Luxor, khu vực nhỏ bé này có một số lượng đáng kinh ngạc các lăng mộ được trang trí tinh xảo của các vị vua cổ đại Ai Cập.

Khu vực này đã được các nhà khảo cổ học và Ai Cập học tập trung thăm dò vào cuối thế kỷ thứ 18, các ngôi mộ dưới lòng đất cũng như các nghi thức tang lễ của người Ai Cập cổ đại tiếp tục là đề tài hấp dẫn kích thích các nhà nghiên cứu quan tâm.

Trong thời hiện đại, thung lũng này đã trở nên nổi tiếng với sự phát hiện ra lăng mộ của Tutankhamun vào năm 1922 và những tin đồn về lời nguyền của các Pharaon. Từ đó, thung lũng các vị vua trở thành một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới.

Năm 1979, nơi đây trở thành Di sản thế giới cùng với phần còn lại của Theban Necropolis. Các hoạt động thăm dò, khai quật, bảo tồn vẫn được tiếp diễn trong thung lũng và gần đây, một trung tâm du lịch mới đã được mở để đón tiếp khách tham quan trên khắp thế giới.

Từ lâu, đây là nơi chôn cất của giới quý tộc cao nhất Ai Cập, ít nhất 63 ngôi mộ đã được xác định trên khắp thung lũng. Ảnh: Intrepid Scout.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/7-dia-diem-rung-ron-thu-hut-du-khach-tren-khap-the-gioi-c14a41553.html