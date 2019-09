13 điều thú vị chỉ có ở Nhật Bản khiến cả thế giới kinh ngạc

Nếu du lịch ở Nhật Bản có lẽ bạn sẽ bắt gặp nhiều điều thú vị từ tính cách con người đến ngôn ngữ, văn hóa.

1. Không có thuật ngữ mô tả việc cướp bóc

Nhật Bản gần như không có hành vi trộm cướp. Thậm chí còn chưa có một thuật ngữ chỉ hành động này trong từ điển tiếng Nhật. Nếu bạn tìm kiếm từ “Cướp bóc ở Nhật Bản” trên Google thì sẽ ra hàng loạt bài báo nói về việc ở đất nước mặt trời mọc không có cướp bóc. Điều này có lẽ thuộc về kỷ luật và tính lịch sự.

Xã hội Nhật Bản đã và đang xây dựng một hệ thống có thể đảm bảo tuân thủ các quy tắc ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

2. Ngôn ngữ Nhật Bản bao gồm nhiều cấp độ lịch sự

Trong tiếng Nhật, có 4 cấp độ tôn trọng: tôn trọng, thông tục, khiêm tốn và lịch sự. Có những quy tắc đặc biệt và bạn phải chọn từ ngữ chính xác để thể hiện sự tôn trọng khi giao tiếp với người Nhật.

Về cơ bản, một người trẻ tuổi nên sử dụng một kiểu nói lịch sự để nói với một người lớn tuổi. Quy tắc này cũng áp dụng cho anh chị em. Hầu như mỗi cuộc trò chuyện bắt đầu với cụm từ “Sumimasen” (xin lỗi) vì họ muốn bạn cảm thông vì đã khiến bạn mất thời gian.

3. Nhận con nuôi là nam giới trưởng thành

Đây là một truyền thống có từ thế kỷ 13. Trong xã hội Nhật Bản, gia đình đóng một vai trò quan trọng. Theo quy định, con trai điều hành gia đình và doanh nghiệp gia đình. Nhưng các gia đình đó sẽ phải làm gì nếu chỉ có con gái? Nhận con nuôi là nam giới trưởng thành cho phép các gia đình mở rộng mối quan hệ và có được người thừa kế công việc kinh doanh của gia đình.

Ví dụ điển hình là Osamu Suzuki, Chủ tịch Tập đoàn Suzuki Motor, là người thừa kế thứ 4 của tập đoàn.

4. Làm vườn Nhật Bản là một loại nghệ thuật

Các nguyên tắc làm vườn chính của Nhật Bản được thiết lập vào thế kỷ 13. Đất ở Nhật Bản là một nguồn tài nguyên thực sự có giá trị và mọi người cố gắng sử dụng từng cm đất. Người Nhật muốn hòa hợp với thiên nhiên, vì vậy họ tạo ra những khu vườn xinh đẹp với những ao nhỏ có cá chép màu (cá koi) và rùa. Những khu vườn này tượng trưng cho thế giới hoàn hảo của thiên nhiên.

5. Là đất nước rất yêu động vật

Nhật Bản là điểm đến lý tưởng nếu bạn là người yêu động vật. Đất nước này có rất nhiều quán cà phê nơi bạn có thể chơi với mèo, chó và chim. Hơn nữa, ở Hokkaido, nằm ở phía Bắc Nhật Bản, du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều loài động vật thú vị hơn như sóc bay, thỏ khóc, gấu trúc đỏ, sóc đỏ…

6. Có công viên Disneyland đẹp nhất thế giới

Disneyland Nhật Bản là công viên Disney đầu tiên được xây dựng ở nước ngoài. Đây là công viên đẹp nhất trong số tất cả các Disneyland trên thế giới. Gần đó, có công viên nước của Disney. Ngày nay, toàn bộ trung tâm giải trí nằm trên bờ vịnh Tokyo được gọi là Tokyo Disney Resort. Đây cũng là công viên giải trí đắt nhất thế giới.

7. Việc làm trọn đời phổ biến ở Nhật Bản

Trong các công ty lớn và các tổ chức công cộng thường ký hợp đồng lao động trọn đời với nhân viên. Một người được phép làm việc miễn là họ đủ sức khỏe. Sau đại học, người Nhật xin việc và làm việc hầu như chỉ ở 1 công ty cho đến khi nghỉ hưu.

8. Thừa nhận sai lầm của bản thân

Bushido là thuật ngữ tập thể cho nhiều quy tắc danh dự và lý tưởng quyết định lối sống samurai. Thừa nhận sai lầm đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người Nhật Bản.

Có những trường hợp trong lịch sử khi các chính trị gia Nhật Bản từ chức vì họ không thể thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử. Do đó, Yukio Hatoyama đã rời vị trí của mình chỉ sau 8 tháng làm thủ tướng.

9. Pháp luật cấm hình phạt về thể xác với trẻ em

Năm nay, chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn một đạo luật nghiêm cấm mọi hình phạt về thể xác đối với trẻ em vị thành niên. Quy tắc này áp dụng cho cả cha mẹ và nhân viên xã hội.

10. Bạn có thể tổ chức đám cưới Pokemon tại Nhật Bản

Nhật Bản nổi tiếng với nhiều lễ hội và sự kiện độc đáo. Ví dụ, đám cưới dựa trên các trò chơi video hoặc anime nổi tiếng thường được tổ chức ở đất nước mặt trời mọc. Gần đây, chủ đề Pokémon được nhiều người lựa chọn cho đám cưới. Và cũng có công ty riêng chuyên set-up đám cưới theo chủ đề Pokemon được thành lập.

11. Tokyo được công nhận là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới

Năm 2015, Tokyo được công nhận là thành phố an toàn nhất thế giới về an ninh cá nhân và an ninh mạng, cơ sở hạ tầng, y tế. Năm ngoái, tạp chí Monocle đã xếp Tokyo đứng thứ hai trong danh sách các thành phố tốt nhất. Các chuyên gia đánh giá các thành phố theo 60 đặc điểm: từ cơ bản (an toàn và sinh thái) đến các đặc điểm cụ thể.

12. Nhật Bản có số lượng người cao tuổi nhiều nhất

Nhật Bản có tuổi thọ trung bình dân số cao nhất thế giới là 84 năm. Ngày nay, có hơn 30.000 người già hơn 100 tuổi ở Nhật Bản. Lý do là trong 60 năm qua, chăm sóc sức khỏe ở đất nước này đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Thứ hai, phúc lợi cao của công dân cũng đóng một vai trò quan trọng. Thứ ba, người Nhật đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến người cao tuổi: các trung tâm lão khoa nghiên cứu phương pháp chống lão hóa và nhiều vấn đề để nâng cao tuổi thọ cho người dân.

13. Hiếu khách, tốt bụng

Nhật Bản rất nổi tiếng với sự hiếu khách và tốt bụng của người dân. Ví dụ một du khách cao tuổi đã được người đàn ông tốt bụng mua tặng món trứng ốp la khi đi chợ mà không vì lý do gì.