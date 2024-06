10 điều bạn nên biết khi du lịch Malaysia

Năng động và đa văn hóa, Malaysia chính là điểm đến nhiệt đới đầy bất ngờ của Đông Nam Á. Kết hợp hài hòa giữa truyền thống, thiên nhiên xanh mát và nét hiện đại quyến rũ, quốc gia này mang trong mình hơi thở của thời đại mới.

Đất nước đa dạng bản sắc văn hóa

Malaysia là một quốc gia đa dạng đến choáng ngợp, vì vậy, hãy sẵn sàng cho những “cú sốc” văn hóa thú vị khi bạn đến đây.

Ở Malaysia, 69,8% dân số là người theo đạo Hồi, và tất cả họ đều chung sống hòa hợp với cộng đồng người Hoa, người Tamil gốc Ấn Độ và nhiều nhóm dân tộc bản địa được gọi là “Orang Asli”.

Điều này có nghĩa, khi du lịch đến Malaysia, bạn không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các công trình nhà thờ Hồi giáo tinh xảo mà còn có thể bắt gặp những ngôi chùa Trung Hoa lấp lánh đèn lồng đỏ nằm cạnh các Gopuram (có nghĩa là “cổng đền”) của Ấn giáo. Tiếng kinh cầu được cất lên bằng ba ngôn ngữ chính – Bahasa Malaysia, tiếng Quan Thoại và tiếng Tamil.

Riêng các bang nằm ở phía Đông Malaysia là Sarawak và Sabah trên đảo Borneo lại mang đến cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Sarawak có khoảng 26 dân tộc khác nhau, hầu hết theo đạo Cơ đốc hoặc Tin lành. Còn Sabah là nơi sinh sống của 33 dân tộc khác nhau, họ giao tiếp bằng hơn 50 ngôn ngữ và 80 phương ngữ.

Đừng quên chiếc áo khoác mỏng khi du lịch Malaysia vào mùa hè

Malaysia có nền nhiệt trung bình năm vào khoảng 30 độ C. Tất cả những gì bạn thực sự cần mang theo là quần áo vải cotton mỏng, phom dáng thoải mái để đối phó tốt nhất với cái nóng và độ ẩm của đất nước này.

Nếu chẳng may bạn quên bất kỳ thứ gì thì cũng có thể dễ dàng mua ngay tại đây. Ngoài ra, hãy nhớ mang theo một chiếc áo có mũ trùm hoặc áo khoác thể thao để chống nắng.

Đất nước được bao phủ bởi công nghệ tiến tiến

Kuala Lumpur chắc chắn là một trong những thành phố hiện đại bậc nhất thế giới, với hệ thống đường cao tốc mở rộng liên tục, các tòa tháp chọc trời san sát nhau vươn lên nền trời.

Mạng di động 4G chất lượng cao và WiFi tốc độ nhanh có mặt ở hầu hết các khách sạn và nhà nghỉ trên cả nước. Và nếu bạn lên kế hoạch khám phá các khu rừng ở Malaysia thì hãy chọn mua sim của nhà mạng Celcom để bảo đảm khả năng liên lạc tốt nhất.

Nên chuẩn bị một ít tiền mặt

Mặc dù ATM có thể được tìm thấy ở mọi nơi tại Malaysia, nhưng chúng sẽ thưa thớt dần ở các thị trấn, thành phố vùng nông thôn và đảo nhỏ. Hãy đổi một ít Ringgit Malaysia để phòng trường hợp bạn đi đến những vùng xa xôi.

Nền ẩm thực đa dạng đáng trải nghiệm

Các món ăn Malaysia với vị cay nồng phức hợp đặc trưng sẽ ngon nhất khi bạn thưởng thức ngay trên phố, được phục vụ đơn giản trên đĩa nhựa bởi các “uncles” – cách gọi thân mật của người dân địa phương với những người lớn tuổi.

Bạn có thể chọn hòa mình vào nhịp sống địa phương bằng cách ngồi giao lưu, trò chuyện cùng người dân tại các khu ẩm thực, hay còn gọi là “quầy hàng rong” – những khu vực rộng lớn, thường có mái che, tập hợp đông đúc các hàng quán đơn giản san sát nhau.

Tiệc tùng ở Malaysia khá đắt

So với các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, Malaysia là điểm đến tiệc tùng đắt đỏ hơn do mức thuế rượu cao. Theo luật Hồi giáo, người theo đạo này không được uống rượu, những ai không theo đạo Hồi được tự do uống rượu nhưng phải trả giá cao hơn.

Du khách có thể dễ dàng tìm thấy đồ uống có cồn ở các thành phố du lịch lớn như Kuala Lumpur, George Town, Ipoh, Melaka và Johor Bahru. Trong khi đó, ở các thị trấn nhỏ hơn, bia thường được bán tại các cửa hàng do người Hoa kinh doanh.

Ăn mặc thoải mái nhưng lịch sự

Do thời tiết nóng bức quanh năm, phong cách ăn mặc ở Malaysia thường thiên về sự thoải mái. Quần đùi, áo thun và dép xăng đan là trang phục được chấp nhận ở hầu hết mọi nơi, nhưng sẽ bị coi là thiếu lịch sự nếu bạn mặc chúng đến các tòa nhà văn phòng.

Bên cạnh đó, để tôn trọng văn hóa địa phương, đặc biệt là tại các làng quê, bạn nhớ tránh mặc trang phục hở hang.

Sự kín đáo cũng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn trang phục đi biển. Bikini được chấp nhận tại các khách sạn lớn, khu nghỉ dưỡng và các đảo du lịch ngoài khơi bờ biển phía Đông như Pulau Perhentian và Pulau Redang. Tuy nhiên, tại các bãi biển khác, nơi người dân địa phương thường tắm biển với trang phục kín đáo, bạn nên mặc áo tắm một mảnh và quần bơi dài đến đầu gối.

Không cần lo lắng về ngôn ngữ

Đừng ngại giao tiếp bằng tiếng Anh nếu bạn không biết tiếng Bahasa Malaysia. Hầu hết người dân Malaysia đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản, và họ thường thích sử dụng ngôn ngữ này khi nói chuyện với du khách nước ngoài.

Tránh những hành động khiếm nhã

Trong giao tiếp, hành động chỉ tay vào người khác được xem là khiếm nhã ở Malaysia. Thay vì dùng ngón trỏ, hãy thay bằng ngón cái. Giữ giọng nói nhỏ nhẹ cũng là điều quan trọng, vì nói lớn tiếng được coi là không lịch sự, điều này có thể khiến người Malaysia cảm thấy bị xâm phạm không gian riêng tư.

Khi bắt tay, hãy nhớ luôn dùng tay phải, vì tay trái được xem là “không sạch sẽ” trong bất kỳ nền văn hóa Hồi giáo nào. Quy tắc ăn uống duy nhất cần lưu ý ở Malaysia là không dùng tay trái khi ăn.

Tôn trọng thiên nhiên và các vị thần

Vào năm 2015, một nhóm du khách nước ngoài đã ăn mặc hớ hênh trên đỉnh núi Kinabalu, khiến người dân địa phương vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng hành động này đã khiến thần núi nổi giận, dẫn đến trận động đất kinh hoàng mạnh 5,9 độ richter.

Người dân Malaysia vốn theo tín ngưỡng vạn vật hữu linh từ xa xưa, ngay cả trước khi đạo Hồi du nhập vào Malaysia. Điều này đã góp phần nuôi dưỡng thế giới tâm linh phong phú trong đời sống người dân nơi đây.

Ví dụ, tục lệ “xin phép” trước khi đi tiểu trong rừng là rất phổ biến. Người Malaysia cũng kiêng kỵ mang bất cứ thứ gì từ rừng về nhà, vì sợ mang theo những lời nguyền rủa.

Bất cứ khi nào đi vào rừng, tốt nhất là hãy đặt biệt danh cho nhau hoặc không gọi tên nhau vì các yêu tinh rừng luôn lắng nghe. Người Malaysia cho rằng, chúng có thể đánh lừa mắt ta rồi dẫn dụ đi vào rừng sâu mà không bao giờ tìm thấy lối ra.

