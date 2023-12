10 việc bạn nên làm khi ghé thăm Malaysia

Nhận nuôi một chú đười ươi con

Trung tâm phục hồi đười ươi Sepilok ở Sabah được xây dựng vào năm 1964, mục đích chính của trung tâm là phục hồi những con đười ươi mồ côi. Là một điểm đến thu hút, trung tâm mang đến cho du khách cơ hội quan sát thói quen hằng ngày của đười ươi trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Và bạn thậm chí có thể nhận nuôi một con đười ươi con (nhưng không được mang về nhà) và ủng hộ những nỗ lực của trung tâm trong việc chăm sóc động vật tốt hơn.

Ăn ấu trùng

Những loài côn trùng đáng sợ này được coi là món ngon của nhiều bộ lạc bản địa ở Sabah và Sarawak như Melanaus và Dayaks. Mặc dù bạn có thể sẽ không tìm thấy món này trong thực đơn ở mọi quán ăn tại Đông Malaysia, nhưng bạn có thể thấy chúng được bán ở các khu chợ. Ấu trùng thường được nướng, xào hoặc ăn sống.

Tham quan Hang Niah ở Sarawak

Hang Niah ở Sarawak là nơi định cư lâu đời nhất của con người ở Đông Malaysia với những phát hiện khảo cổ có niên đại gần 40.000 năm. Có những bức tranh hang động thực tế có niên đại ít nhất 1.000 năm có thể được tìm thấy trong mạng lưới hang động đá vôi khổng lồ và hùng vĩ này.

Thăm ngôi chùa Thái

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng Wat Chaiya Mangkalaram là một ngôi chùa Phật giáo Thái Lan nằm ở Georgetown, Penang. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1845 và đáng chú ý nhất là bức tượng Phật Nằm khổng lồ, lớn thứ 3 trên thế giới. Đây không phải là ngôi chùa Thái duy nhất ở Malaysia. Wat Chetawan là một ngôi chùa nổi tiếng khác của Thái Lan nằm ở Petaling Jaya, Selangor. ​

Ghé thăm bảo tàng dành riêng cho mèo

Ở Kuching có một bảo tàng dành riêng cho mèo. Tuy nhiên, bạn sẽ không tìm thấy một con mèo sống trong bảo tàng. Những con mèo được trưng bày chủ yếu là búp bê nhồi bông, tranh vẽ và đồ tưởng niệm. Dù sao thì đây cũng là một trải nghiệm thú vị đối với nhiều người yêu mèo.

Bảo tàng dành riêng cho ma

Tọa lạc tại số 57, Lebuh Melayu ở Georgetown, Penang, bảo tàng Ma Penang là một bảo tàng tương tác trưng bày các loại ma cà rồng và hồn ma thuộc nhiều nền văn hóa và bối cảnh khác nhau. Có những hình ảnh trông rất dễ thương, hài hước và có những bức tượng sẽ khiến du khách gặp ác mộng.

Tham quan chùa Rắn ở Penang

Đây có lẽ là điểm tham quan nổi tiếng nhất trong danh sách này. Chùa Rắn ở Penang là một ngôi chùa Phật giáo được xây dựng vào giữa những năm 1800. Đúng như tên gọi, ngôi chùa chứa đầy rắn. Và điều đáng chú ý là chúng đều thuộc loài rắn độc. Người ta nói rằng mùi hương cháy trong chùa sẽ ru những con rắn vào cảm giác yên bình, khiến chúng vô hại đối với du khách. Tuy nhiên để đề phòng, những con rắn trong chùa được khử nọc độc như một biện pháp phòng ngừa bổ sung.

Biệt thự Cheong Fatt Tze

Biệt thự Cheong Fatt Tze, hay được gọi một cách trìu mến hơn là Blue Mansion, từng là tài sản tư nhân thuộc sở hữu của một thương nhân Trung Quốc. Kiến trúc của dinh thự lấy cảm hứng từ các nền văn hóa khác nhau như triều đại Su Chow của Trung Quốc và các thiết kế gothic của châu Âu thời Trung cổ. Kể từ khi biệt thự được mua lại vào cuối những năm 1980, nó đã trải qua quá trình cải tạo và phục hồi để đảm bảo một phần di sản của Penang. Biệt thự Cheong Fatt Tze hiện là nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng và bảo tàng bao gồm các chuyến tham quan hằng ngày.

Ăn tối trong bóng tối

Tại nhà hàng Dining in The Dark sang trọng ở Kuala Lumpur (nằm ở số 50A, Changkat, Bukit Bintang), du khách sẽ được dùng bữa trong bóng tối hoàn toàn. Bạn sẽ được dẫn dắt bởi một trong những người phục vụ, được gọi là "Chuyên gia bóng tối". Lý do đằng sau điều này là khi bạn không thể dựa vào thị giác, các giác quan khác của bạn (đặc biệt là vị giác và khứu giác) sẽ được nâng cao, dẫn đến trải nghiệm ẩm thực thú vị và ấn tượng hơn.

Thưởng thức buffet sầu riêng

Sầu riêng được gọi là vua của các loại trái cây. Người Malaysia đều yêu thích sầu riêng, đến mức khi mùa sầu riêng đến, bạn sẽ tìm thấy khá nhiều bữa tiệc buffet sầu riêng "ăn thỏa thích" với nhiều loại sầu riêng khác nhau. Hãy đi đến một quầy hàng, chọn những quả sầu riêng mình thích, ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức loại quả đậm đà, thơm ngon này.

