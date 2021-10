Vũ Khắc Tiệp cùng loạt sao tủi thân khi bị chê hết thời phải đi livestream bán hàng

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 10:15 AM (GMT+7)

Thời dịch bệnh, nhiều sao Việt chuyển hướng kiếm tiền bằng cách livestream bán hàng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Vài năm trở lại đây, nghệ sĩ, người nổi tiếng livestream bán hàng không còn là điều xa lạ với khán giả. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ công việc này, một số dân mạng lại nhận xét rằng họ hết thời nên phải livestream bán hàng. Trước ý kiến trái chiều, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng về công việc này.

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp tích cực livestream bán hàng

Được biết đến là người mẫu nội y nổi tiếng nhất nhì Vbiz, Ngọc Trinh có cuộc sống sang chảnh, ngập trong hàng hiệu. Thế nhưng vài ngày gần đây, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp liên tiếp tổ chức những buổi livestream bán hàng online trên Facebook cá nhân gây xôn xao mạng xã hội.

Vũ Khắc Tiệp thẳng thắn cho rằng hết thời mà bán được hàng cũng vui vẻ

Trong buổi livestream mới nhất, Vũ Khắc Tiệp thẳng thắn chia sẻ: "Sau cuộc livestream vào ngày 5/10 vừa qua, tôi có nghe thông tin rằng Ngọc Trinh hết thời, đi livestream bán hàng. Thực ra nếu các bạn có thể chốt được 5.000 đơn trong 2 ngày liên tiếp như thế này thì bảo bọn tôi hết thời thì tôi cũng vui vẻ, không sao.

Nếu chúng tôi không lên livestream, quảng bá thì ai là người bán hộ cho tôi? Các bạn có biết livestream bán hàng như thế nào thì hãy lên mạng tìm hiểu. Rất rất nhiều tỷ phú ở Trung Quốc và trên thế giới cũng làm vậy và chúng tôi cũng đã đặt lên kế hoạch cho mình cho một ngày gần nhất như thế".

Ngọc Trinh cũng cho biết công việc bán hàng online giúp cô có thêm nhiều kinh nghiệm như nói chuyện trực tiếp, kỹ năng thuyết phục người khác.

Lê Dương Bảo Lâm nhận về nhiều chỉ trích khi livestream bán hàng

Lê Dương Bảo Lâm được bạn bè, người hâm mộ gọi với biệt danh "Thánh livestream" vì thường xuyên livestream bán hàng. Tuy nhiên, một bộ phân dân mạng để lại bình luận tiêu cực, chửi, dọa đánh Lê Dương Bảo Lâm: "Nhiều người thậm chí còn chửi tôi rẻ tiền. Họ nói là nghệ sĩ mà đi livestream bán hàng. Chửi tôi đã đành, họ còn mang cả gia đình, con tôi ra mà sỉ nhục. Nhiều lúc suy nghĩ tôi cũng buồn lắm chứ", nam diễn viên chia sẻ. Vì muốn gia đình, vợ con có cuộc sống tốt hơn nên Lê Dương Bảo Lâm mặc kệ dư luận, tiếp tục với công việc của mình.

NS Việt Trinh bức xúc khi bị chê bai hết thời, cố tình câu view

Nghệ sĩ Việt Trinh từng gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái nói hết thời phải câu like, câu view để bán hàng online: "Thật sự Facebook của Trinh chủ yếu livestream bán kính gây quỹ từ thiện chứ đâu phải bán kính gây quỹ để câu like. Vậy mà cũng gieo thị phi cho tui nữa. Tui già rồi câu like làm gì?".

Việt Trinh nói rằng hiện tại cô đã ở tuổi 50, dù có đánh bóng cỡ nào cũng không bằng thời còn nổi tiếng như những năm 1990. Vì vậy "nữ hoàng ảnh lịch" mong rằng khán giả đừng cứ mãi nhìn về những chuyện trong quá khứ của mình mà hãy nhìn vào những việc cô đang làm ở hiện tại. Không có nhiều tiền để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn nên Việt Trinh buôn bán thêm: “Tôi nói mình không còn hot như ngày xưa, không còn việc làm nhiều như xưa nên phải bán thêm kính thì mới có quỹ để làm từ thiện. Mình không thể cứ lấy tiền để dành ra làm hoài được. Mình phải có nguồn tiền vô chứ, công việc của tôi cũng chỉ đủ để nuôi con, lo cho gia đình thôi. Muốn có thêm nguồn tiền từ thiện thì tôi phải kiếm công việc khác, tôi cũng làm bằng mồ hôi nước mắt mà. Tôi là diễn viên nhưng cũng ngồi livestream bán kính chứ đâu phải làm việc gì sai đâu".

Bá Thắng tủi thân vì bị nói là nghệ sĩ hết thời

Bá Thắng là một trong những diễn viên nổi bật của bộ phim "Cổng mặt trời" nhưng sau 10 năm, anh không có nhiều vai diễn ấn tượng. Từ đó, không ít ý kiến chê bai anh hết thời, phải livestream bán hàng kiếm sống.

Trước những ý kiến này, Bá Thắng cho biết anh rất tủi thân và xót xa: "Thời gian đầu khi mới bán hàng, tôi luôn phân vân không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Đọc những bình luận của khán giả khiến tôi cảm thấy tủi thân. Họ bảo tôi hết thời nên mới livestream bán hàng như thế. Tuy nhiên, đến hiện tại tôi cảm thấy tự hào về công việc tôi và Hòa Hiệp đang làm".

Hiện tại, cuộc sống của Bá Thắng khá thoải mái, bình yên. Anh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Nam diễn viên sinh năm 1979 cũng chia sẻ anh không bỏ nghệ thuật chỉ là chưa tìm được những vai diễn thích hợp để trở lại với phim ảnh: "Niềm đam mê nghệ thuật với tôi vẫn còn đó. Khi có lời mời tham gia đóng phim, đi diễn, tôi vẫn sẵn sàng nhận tham gia".

Vợ chồng diễn viên hài Lê Khâm - Thùy Trang chấp nhận bán hàng online để mưu sinh

Vợ chồng diễn viên hài Lê Khâm - Thùy Trang cũng ngậm ngùi thừa nhận chưa từng nghĩ sẽ làm công việc livestream bán hàng. Tuy nhiên suốt mùa dịch không có show, họ phải xoay xở nhiều cách để mưu sinh, lo cho gia đình: "Nhìn người ta lên livestream, mình bán hàng cũng phải livestream, rồi nhiều người chửi, nói này nói kia, mình phải làm sao đây? Tính em thì ít nói, nhưng em nghĩ liêm sỉ gì tầm này nữa.

Thà làm những việc nhỏ nhỏ để nuôi gia đình còn hơn nằm đó suy nghĩ rồi đói. Vì thế mà em mạnh dạn làm, cứ cái gì bán được là bán, miễn sao có tiền để trang trải cho cuộc sống, để chăm lo cho vợ con”, anh nói.

NS Kim Tử Long, Lê Giang cũng thường xuyên livestream bán hàng

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ lớn như vợ chồng NSƯT Kim Tử Long - Trinh Trinh, nghệ sĩ Lê Giang... cũng tích cực livestream trò chuyện, phục vụ văn nghệ để thu hút khán giả xem livestream bán hàng.

"Thu nhập giảm đến 80%. Nếu không nhờ bán đồ online và quay gameshow thì không có gì làm. Khán giả cũng có người "còm" buồn lắm, họ nói nghệ sĩ làm như vậy mất hình tượng. Tôi rất cảm ơn những lời góp ý đó. Với tôi cuộc sống này ngành nghề nào cũng cao quý.

Mình bán đồ ăn không gây tác hại gì, quan trọng nữa có công việc cho mấy đứa con mấy đứa cháu làm. Đứa ghi order, đứa giao hàng trong mùa dịch này thì mọi người cũng có đồng ra đồng vô", nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ.

