Vợ đầu vừa qua đời của Donald Trump có cuộc đời lừng lẫy ra sao?

Ivana Trump không chỉ là mẹ của 3 đứa con lớn nhất của cựu tổng thống Mỹ, mà còn là người phụ nữ giúp ông xây dựng đế chế "Donald Trump".

Donald Trump vừa thông báo về sự qua đời của người vợ đầu trên mạng xã hội do chính ông tạo nên. Ông ca ngợi vợ cũ là "một người phụ nữ tuyệt vời, người đã sống một cuộc đời truyền cảm hứng mạnh mẽ." Bà Ivana Trump mất vào tuổi 73 tại nhà riêng ở New York.

Bà kết hôn với ông Donald Trump năm 1977, có 3 con và ly hôn năm 1992. Bên cạnh việc được biết đến là người vợ đầu tiên của tổng thống thứ 45 của Mỹ, bà còn là nữ doanh nhân, nhà thiết kế, người mẫu, tác giả sách có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Donald Trump và Ivana Trump thời trẻ.

Câu nói biểu tượng của bà trong phim hài Câu lạc bộ những bà vợ cả năm 1996 là "Đừng phát điên, hãy phát tài" (Don't get mad, get everything) chính là sự tổng kết chính xác nhất cho cuộc đời người phụ nữ này.

Ivana gặp Trump khi bà đang là một người mẫu năm 1976, sau quãng thời gian niên thiếu tập trung vào bộ môn trượt tuyết với tư cách vận động viên. Hai người nhanh chóng làm quen và kết hôn sau 9 tháng. Đây cũng là thời gian Trump đang xây dựng sự nghiệp của mình trong nhiều mảng. Tuy ông được hưởng lợi rất nhiều từ người cha giàu có nhưng Ivana là một trong những nhân tố chính giúp vận hành đế chế.

Bà giữ vai trò Giám đốc điều hành cấp cao trong bảy năm, bao gồm cả chức vụ Phó chủ tịch điều hành về thiết kế nội thất. Bà đã nỗ lực làm việc, đi lại thường xuyên giữa thành phố Atlantic và New Jersey để trông coi các khách sạn, sòng bạc của gia đình Trump. Sau đó, bà tập trung vào việc phát triển các sản nghiệp tại Mahattan cũng như thương hiệu thời trang và làm đẹp. Ivana Trump trở thành cái tên có sức nặng không thua kém gì chồng và cả hai được coi là cặp đôi quyền lực thời bấy giờ.

Trong một chương trình nổi tiếng năm 1988, vợ chồng Trump đã tiết lộ về sự hòa hợp trong cuộc hôn nhân của mình. Donald Trump đã chia sẻ: "Lẽ ra chúng tôi phải đạt kỷ lục thế giới về số lần cãi nhau mới phải, nhưng mà thực sự không phải thế, vợ chồng tôi rất ăn ý và ít khi bất đồng, vì về cơ bản Ivana luôn làm chính xác những gì tôi yêu cầu cô ấy". Ivana chỉ cười và nhận xét ngắn gọn về chồng là một người theo chủ nghĩa đàn ông điển hình.

Donald Trump và vợ Ivana cùng 3 con là Donald Trump Jr (1977), Ivanka Trump (1981) và Eric Trump (1984).

Về sau, bà đã chứng minh mình không chỉ biết làm chính xác những gì chồng yêu cầu. Nhận thấy bản tính trăng hoa của Donald Trump không thể thay đổi, Ivana đã quyết tâm ly hôn vào năm 1992. Trong cuốn hồi ký năm 2017, bà cho biết cuộc hôn nhân với Donald Trump thực ra đã đi đến hồi kết từ 1989, khi chồng bà ngoại tình với Marla Maples, nữ diễn viên về sau trở thành người vợ thứ hai của Donald Trump.

Vụ ly hôn của vợ chồng Trump gây chấn động toàn nước Mỹ. Tại thành phố New York, báo chí liên tục đưa tin về các chi tiết, dù nhỏ nhặt nhất trong cuộc chia tay này suốt một thời gian dài. Truyền thông không ngừng dự đoán, phân tích về tương lai hai vợ chồng. Danh tiếng của Ivana được đặt ngang với Donald Trump, truyền thông gọi đây là vụ ly hôn tỷ đô giữa "Trump và Trump". Ivana đã thở dài khi nói về quãng thời gian này: "Tôi không thể xem tivi mà không nghe thấy tên mình trên đó."

Tuy không còn chung nhà nhưng Ivana vẫn giữ mối quan hệ bình thường với chồng cũ. Bà cho biết không muốn các con thù hận cha mình. Bà không tha thứ cho Marla Maples kể cả khi cô này công khai xin lỗi trên truyền thông, nhưng lại tiết lộ mình có mối quan hệ hòa bình với Melania Trump.

Ivana và chồng thứ 4 là Rossano Rubicondi. Bà đã kết hôn 4 lần, Donald Trump là cuộc hôn nhân thứ 2 của bà.

Từ bỏ cuộc hôn nhân với Donald Trump, Ivana nhanh chóng tự phát triển sự nghiệp của riêng mình. Bà sáng tạo và phát triển nhiều sản phẩm thời trang, mỹ phẩm và đá quý để bán thông qua các kênh mua sắm trên truyền hình. Năm 1995, bà sáng lập House of Ivana, một công ty thời trang và nước hoa có phòng trưng bày tại New York. Bà cũng từng kiện một công ty ở châu Âu do đã tự ý đưa tên bà vào các sản phẩm quần áo.

Năm 1998, bà theo đuổi việc đầu tư ở Croatia, nơi cha mẹ bà thường xuyên đến nghỉ dưỡng. Bà chi tiền đầu tư vào nhiều mảng kinh doanh, trong đó có cả việc mua lại 1/3 cổ phần của tòa soạn báo lớn thứ 2 đất nước này. Ivana cũng phát triển nhiều dự án xây chung cư, trong đó có cả một chung cư tên Ivana Las Vegas nhưng vẫn chưa thành công.

Một thành công rực rỡ trong sự nghiệp của Ivana phải kể đến vai trò tác giả. Bà từng tự hào chia sẻ: "Tôi khá nổi tiếng trên toàn thế giới đấy chứ, không chỉ ở Mỹ. Tôi đã viết ba cuốn sách được phát hành trên 40 quốc gia bằng 25 thứ tiếng. Tôi được biết đến với cái tên Ivana. Tôi không cần tên Trump".

Sau 3 cuốn sách kể trên, năm 2017 Ivana xuất bản thêm cuốn hồi ký Raising Trump, bao gồm nhiều câu chuyện chưa từng tiết lộ về quãng thời gian hôn nhân với Donald Trump, đặc biệt là việc nuôi dạy con cái. Trong cuộc phỏng vấn với tờ TIME về cuốn sách, bà đã hài hước chia sẻ: "Tôi nghĩ hẳn là Donald đã hơi ghen tị với thành công của mình... Tôi đã quá thành công với vai trò "Bà Trump". Nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không thể cùng tồn tại hai ngôi sao, vì thế một người phải ra đi thôi".

Ivana và 3 con trên bìa cuốn sách Raising Trump 2017.

Trên tạp chí People năm 2016, Ivanka Trump đã gọi mẹ mình là "một trong những người phụ nữ có đủ tư cách nhất thế giới". Trước sự ra đi đột ngột của mẹ, cô viết: "Bà đã sống hết mình, không bao giờ bỏ qua cơ hội để cười vui và nhảy múa. Tôi sẽ nhớ đến mẹ và luôn giữ ký ức về bà trong trái tim mình."

Trước đó, Ivana còn tự xuất bản tạp chí đời sống mang tên bà Ivana's Living in Style và đảm nhận mục lời khuyên cho một số tạp chí khác về đời sống gia đình. Bà có 15 năm làm việc với tạp chí danh tiếng Globe trong chuyên mục Hãy hỏi Ivana (Ask Ivana).

Theo Celebrity Net Worth ước tính, tài sản của Ivana Trump khi bà qua đời là 100 triệu đô.

