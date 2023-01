Văn Thanh lập siêu phẩm, em gái Công Vinh và BLV Tạ Biên Cương nói 1 câu gây chú ý

Đúng như dự đoán của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-Seo đã có một trận đấu kịch tính với đội tuyển Thái Lan. Kết quả chung cuộc là 2-2 với bàn gỡ hòa mang tính quyết định ở phút 88 từ Vũ Văn Thanh. Sút quả siêu phẩm đầy bản lĩnh, cầu thủ số 17 là cái tên gây sốt không kém thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Vũ Văn Thanh lập siêu phẩm gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Việt Nam

Trên trang cá nhân, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đăng tải hình ảnh ăn mừng bàn thắng "quý hơn vàng", đồng thời khẳng định: "We can do it!" (tạm dịch: Chúng ta có thể làm được - PV). Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bài viết của anh đã thu hút gần 50 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Nhiều người dành lời khen cho sự tỏa sáng của hậu vệ 9X.

Fanpage CLB Công an Hà Nội nhấn mạnh: "Trung úy Văn Thanh giương súng". HLV Tạ Biên Cương hào hứng nói: "Phút 85 vào sân, phút 88 ghi bàn. Văn Thanhhhh. Madam Pang chết lặng luôn". Cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy dí dỏm: "Sút cháy cả khán đài". Đáng chú ý, hot girl Khánh Chi - em gái Công Vinh - cũng bình luận: "Hay quá người em ơi!".

Khánh Chi từng là ca sĩ - diễn viên

Khánh Chi là cái tên không xa lạ với cộng đồng mạng. Cô là em gái duy nhất của cầu thủ Công Vinh. Có nhan sắc nổi bật, người đẹp xứ Nghệ có thân hình chuẩn chỉnh với chiều cao 1m66. Là em gái cựu tuyển thủ nên Khánh Chi vốn chơi thân với nhiều cầu thủ đội quốc gia như Văn Toàn, Văn Thanh... Cô từng gây chú ý khi xuất hiện trong sinh nhật tổ chức riêng tư của Văn Toàn, hay gặp gỡ uống nước với Văn Thanh và những người bạn thân thiết.

Khánh Chi ra sân cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận gặp đội U23 Thái Lan trong khuôn khổ SEA Games 31. Nụ cười rạng rỡ của hot girl 9X hút ống kính truyền thông

Khánh Chi có quan hệ thân thiết với Vũ Văn Thanh

Gắn liền với tên tuổi người anh nổi tiếng nhưng mỹ nhân sinh năm 1992 vẫn có một sự nghiệp nghệ thuật sôi động dù ngắn ngủi. Từ sau khi đạt giải Hoa khôi Đại học Văn hóa mở rộng, Khánh Chi debut làm ca sĩ. Cô cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như “Cảnh sát hình sự”, “Chân trời trắng” nhưng không để lại dấu ấn đặc biệt.

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn và quyết định làm mẹ đơn thân, Khánh Chi đã gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc để sang Singapore thử sức với nhiều công việc, từ nghệ thuật tới kinh doanh. Sau 5 năm, người đẹp 9X về Việt Nam và làm trong một quán bar có tiếng ở TP.HCM. Mới đây, cô khoe thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ.

Văn Thanh và dáng đứng thương hiệu

Về phần mình, Vũ Văn Thanh là anh chàng chuẩn “soái ca” với chiều cao 1m73, thân hình vạm vỡ, gương mặt góc cạnh điển trai. Tiền vệ người Hải Dương có đời tư kín tiếng. Anh được biết tới với mối tình với Bivi Vũ, nàng hot girl mang trong mình hai dòng máu Việt - Ấn, hiện đang học thạc sĩ ngành Tâm lý học tội phạm tại Harvard - ngôi trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ.

Khi được fan hỏi về lý do quen Vũ Văn Thanh, Bivi chia sẻ cô và cầu thủ tuyển Việt Nam đã quen nhau từ trước vì mẹ cô làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến V.League. Chính cầu thủ người Hải Dương là người chủ động kết bạn trước, sau khoảng thời gian 3-4 tháng cả hai mới chính thức hẹn hò. Trên mạng xã hội, “bông hồng lai Ấn” rất ít chia sẻ hình ảnh về cuộc sống đời thường, tài khoản cá nhân cũng ở chế độ bạn bè riêng tư.

Dù đã công khai mối quan hệ, cả Văn Thanh lẫn Bivi rất kín tiếng về chuyện tình cảm

