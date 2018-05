Uyên Linh và Hồ Trung Dũng ôm eo nhau tình tứ như cặp đôi mới của V-biz

Thứ Hai, ngày 07/05/2018 15:01 PM (GMT+7)

Uyên Linh Sự kiện:

Không chỉ song ca chung, Uyên Linh và Hồ Trung Dũng còn quấn quýt không rời trong hậu trường sự kiện.

Cuối tuần qua, Uyên Linh và Hồ Trung Dũng, cùng nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại một sự kiện ở Phú Quốc. Vốn có mối quan hệ thân thiết từ lâu, lại không thường xuyên có cơ hội gặp gỡ nên ngay khi mới chạm mặt, Uyên Linh - Hồ Trung Dũng đã quấn quýt bên nhau không rời nửa bước.

Diện chiếc đầm lệch vai, khoe trọn vẹn vóc dáng gợi cảm, Uyên Linh càng trở nên nữ tính hơn khi sánh đôi cùng đàn anh Hồ Trung Dũng.

Đã từ lâu, Uyên Linh và Hồ Trung Dũng đã là hai người bạn khá thân thiết, ở họ luôn có sự tôn trọng dành cho nhau. Do đó, khi cùng góp mặt tại sự kiện, cả hai mau chóng nhận được sự quan tâm từ các quan khách và ống kính truyền thông.

Cũng tại đây, hai ca sĩ song ca nhạc phẩm nổi tiếng When You Tell Me That You Love Me. Uyên Linh chia sẻ, cô và 'đàn anh' từng biểu diễn cùng nhau trong nhiều chương trình nên khi hòa giọng rất ăn ý.

Sự kiện còn có sự xuất hiện của diễn viên Bình Minh, anh đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Nam ca sĩ Ali Hoàng Dương.

Người mẫu Cao Thiên Trang.

Nam diễn viên Bình An.

Người mẫu Kim Dung.