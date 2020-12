Tỷ phú Hà Phương đón Noel sớm tại Mỹ

Chủ Nhật, ngày 06/12/2020 11:09 AM (GMT+7)

Hà Phương và bạn thân Thu Tuyết tham quan nhiều địa danh nổi tiếng tại New York.

Trao đổi với chúng tôi, Hà Phương cho biết cô vừa có chuyến tham quan đón Noel sớm tại Mỹ cùng nghệ sĩ Thu Tuyết. Theo đó, khi hay tin bạn thân bị kẹt ở Mỹ suốt 9 tháng qua, chưa thể trở về Việt Nam do dịch Covid-19, Hà Phương đã mời Thu Tuyết sang New York gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ suốt 20 năm qua.

Hà Phương và nghệ sĩ Thu Tuyết đón Noel sớm tại Mỹ

Hà Phương cho hay, cô và gia đình luôn tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn phòng chống dịch như đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay thường xuyên và đứng cách nhau 2m,... Thế nhưng, để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ cùng người chị thân thiết, Hà Phương đã mạn phép gỡ khẩu trang trong các khung hình.

Đôi bạn thân đã tham quan nhiều địa danh nổi tiếng của New York như Rockefeller Center, khu phức hợp thương mại gồm tổ hợp 19 tòa nhà, nơi có cây thông cao 23m cho du khách thưởng ngoạn; Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Linconlm; Quảng trường Time Square; Shopping Mall Bergdorf Goodman giành cho giới thượng lưu... Cả hai cũng không quên chụp hình lưu niệm dưới cây thông đặt tại tòa building Trump Tower. Đây cũng là nơi sinh sống của gia đình Hà Phương hiện tại.

Đôi bạn thân tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở New York

Cận kề Giáng sinh, Hà Phương cũng đã tất bật cùng các con trang trí nhà cửa, giăng đèn, treo quà trên cây thông. Đêm Thánh 24 là dịp để các thành viên trong gia đình cô sum vầy, đoàn tụ, tương tự như đêm giao thừa ở Việt Nam. “Sáng mùng 1 ờ Việt Nam của chúng ta là chúc Tết và được lì xì thì ở Mỹ ngày 25 là ngày mở những hộp quà được đặt vòng quanh cây Noel. Giây phút này chính là giây phút mà các em nhỏ vô cùng thích thú”, Hà Phương tâm sự.

2020 là một năm đáng nhớ với gia đình Hà Phương. Do giãn cách xã hội, nên những dự án nghệ thuật của cô tạm dừng lại. Cô tập trung thời gian này cùng chồng chăm sóc các con. Tuy vậy, Hà Phương không quên những hoạt động thiện nguyện mà cô đã và đang thực hiện nhiều năm nay. Giữa năm nay, cô cùng ông xã quyên tặng cho người dân New York hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang cùng nhiều vật tư y tế. Năm ngoái, cô đưa hai con về Việt Nam làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

“2020 là năm đầy khó khăn với người dân Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Hà Phương cầu mong mọi người luôn dồi dào sức khỏe để cùng nhau vượt qua cơn khủng hoảng Covid-19. Hy vọng vaccine ngừa Covid sẽ sớm đến được với tất cả chúng ta, và Việt Nam sẽ sớm dập tắt dịch bệnh, mở cửa đón kiều bào về quê dịp Tết Nguyên đán sắp tới”, Hà Phương bộc bạch.

Hà Phương thường xuyên thực hiện các chương trình từ thiện

Hà Phương và ông xã Chính Chu, một trong những Việt kiều giàu nhất nước Mỹ

Hà Phương là em gái Cẩm Ly, được khán giả yêu mến qua các ca khúc thuộc dòng nhạc dân ca trữ tình. Năm 2000, cô sang Mỹ định cư rồi lập gia đình với tỷ phú gốc Việt . Sau đó, cô tạm ngưng ca hát nhưng thỉnh thoảng vẫn thu album, đóng phim, viết sách... vì nhớ nghề. Cuốn sách Hà Phương phát hành cách đây ba năm - Finding Julia, kể về hành trình tìm kiếm danh vọng của cô gái mang hai dòng máu Việt - Mỹ được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Nghệ sĩ Thu Tuyết tham gia nghệ thuật từ năm 1984, cô có chồng là Nguyễn Dương. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai trò đạo diễn trong các phim như “Ngõ vắng”, “Cổng mặt trời”, “Ba mươi ngày làm cha”, “Khát vọng thượng lưu”, “Bí mật tam giác vàng”, “Máu chảy về tim”…

Nguồn: http://danviet.vn/ty-phu-ha-phuong-don-noel-som-tai-my-50202061211102243.htmNguồn: http://danviet.vn/ty-phu-ha-phuong-don-noel-som-tai-my-50202061211102243.htm