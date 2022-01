Trang phục của hot girl Xoài Non khiến dân mạng tranh cãi

Thứ Bảy, ngày 08/01/2022 13:16 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhiều người đã để lại ý kiến về trang phục của Xoài Non trong dịp hội họp gia đình và bạn bè.

Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, streamer Xemesis đăng tải video đón Giáng sinh bên người thân và bạn bè, đồng thời giới thiệu nơi ở hiện tại - căn villa Thảo Điền Quận 2 TP.HCM. Cũng trong dịp này, Xoài Non đã chuẩn bị món quà tặng mẹ chồng là đôi bông tai đính kim cương. Vừa trông thấy món quà sinh nhật bất ngờ, mẹ streamer rất phấn khích, liên tục ôm hôn con dâu thắm thiết.

Vợ chồng Xoài Non tặng quà cho mẹ

Bên cạnh những lời khen ngợi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa hợp ấm áp, nhiều người còn chú ý đến trang phục người đẹp 10X mặc trước bề trên và mọi người. Một số dân mạng cho rằng Xoài Non đang diện đồ tập yoga, gym hoặc khoác lên người thiết kế lấy ý tưởng từ những chiếc bra thể thao ôm sát cơ thể.

Dù chất liệu không quá mỏng và chưa hớ hênh nhưng việc chọn trang phục "kiệm vải" với màu sắc khá chói như vậy tham gia buổi liên hoan của gia đình, nhiều thành viên lứa tuổi và tầng lớp bạn bè... Xoài Non vẫn bị chê thiếu tế nhị. Một số người dùng mạng để lại ý kiến bên dưới bài đăng của streamer giàu nhất VN: "Thực sự rất nể và yêu mến anh vì tấm lòng hiếu thảo, nghĩ cho gia đình nhưng em xin góp ý một chút là vợ anh mặc như vậy có phần hơi phản cảm trong một buổi họp mặt gia đình có cả phụ huynh, anh em trong nhà. Mặc đẹp đâu nhất thiết phải hở. Đẹp là khi còn phải phù hợp với hoàn cảnh và môi trường nữa", "Do tôi khó tính hay cổ hủ. Sao có trẻ em, mẹ chồng ở đấy mà vợ anh mặc như kiểu chỉ mỗi cái áo lót thế? Hay bây giờ như thế là bình thường?", "Tôi thấy Xoài Non cứ bị làm sao ấy, tụ tập gia đình mà ăn mặc chán quá, khác biệt với những người xung quanh", “Ăn mặc kiểu gì vậy nhỉ”, “Mặc như đi bơi thế”...

Bộ đồ của Xoài Non gây tranh cãi vì quá hở hang

Bộ đồ nhìn phía sau hở hết phần lưng

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng mẹ chồng Xoài Non chưa ý kiến thì mọi người không nên để ý quá: “Mẹ anh ấy chưa nói gì thì người ngoài làm gì phải lên tiếng”, “Mẹ chồng người ta không ý kiến, mình nói làm gì”...

Sau khi Xoài Non vào làm dâu nhà hào môn, nhiều người nghi ngờ và lo lắng cho quan hệ của cô và gia đình chồng. Tham gia một chương trình truyền hình, Xoài Non từng chia sẻ, cô đã lấy được tình cảm từ gia đình chồng ngay từ những ngày đầu: "Em là người phụ nữ đầu tiên anh Hiếu dẫn về mà cả dòng họ đều đồng ý. Khi về nhà chồng, em hợp với tất cả mọi người trong nhà luôn. Bố chồng là người nghiêm nghị tới mức không ai dám nói chuyện. Từ lúc em về nhà chồng cũng hay chọc bố vui, kéo bố trở nên gần gũi hơn với các thành viên khác".

Xoài Non cũng tự tay viết thư cho mẹ chồng và cho biết cô coi đây là người mẹ thứ 2 của mình: "Cảm ơn mẹ vì mẹ đã trở thành người mẹ thứ 2 của con. Mẹ là người mẹ chồng dễ thương và hiền, khác với những gì con lo sợ trước đó. Hồi bé con cứ sợ lấy chồng sẽ không được cưng chiều hay tính con hậu đậu sẽ bị la mắng nhưng từ khi con về làm con dâu mẹ, mẹ luôn bao dung và yêu thương con như chính con gái của mẹ vậy.

Con biết nhiều khi con vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của mẹ làm mẹ buồn, con xin lỗi mẹ nha, mẹ đừng buồn và giận con nha. Con yêu mẹ và coi mẹ như bố mẹ con vậy. Con biết mẹ cảm nhận được con đối với mẹ như nào. Lời cuối con cảm ơn mẹ và mãi yêu mẹ".

Xoài Non có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng

Trong khi đó, mẹ Xemesis cũng có ấn tượng tốt với con dâu xinh đẹp: Dù Trang còn nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ rất chín chắn, hiểu biết nên tôi rất mừng. Hai mẹ con tâm sự với nhau rất nhiều, toàn tới - 3 giờ sáng. Nhiều lúc tôi bảo: "Sao con lâu lâu không gọi cho mình" nhưng tôi cũng bỏ qua hết, không bao giờ để ý bất cứ cái gì vì hiểu được lòng của con dâu đối với tôi.

2 mẹ con quan tâm và tâm sự với nhau nhiều lắm. Lắm lúc tôi còn phải bảo: "Con ơi con về ngủ đi để cho mẹ còn ngủ chứ mày cứ sang đây nằm mẹ không ngủ được". Vì vậy nhiều khi có thể nó làm sai với tôi thật đấy nhưng tôi lại không nghĩ nó sai mà rất là yêu thương con dâu".

Xoài Non khoe dáng trong trang phục bikini

Xoài Non (tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) không còn là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng. Cô nàng được biết đến vì mối tình chú - cháu cách nhau 13 tuổi với streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis. Sở hữu gương mặt lai Tây xinh đẹp, Xoài Non luôn thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Không chỉ xinh đẹp, Xoài Non còn có body gợi cảm và thường xuyên phô diễn đường cong trong các trang phục bó sát, sexy. Nhân dịp sinh nhật 19 tuổi, vợ Xemesis khoe bộ ảnh trong trang phục bikini một mảnh khoe thân hình cực kỳ nóng bỏng. Sau khi kết hôn, Xoài Non đã trở nên kín đáo hơn trong cách ăn mặc nhưng khi đã hở bạo thì người đẹp sinh năm 2002 khiến không ít người trầm trồ.

Nguồn: http://danviet.vn/trang-phuc-cua-hot-girl-xoai-non-khien-dan-mang-tranh-cai-5020228113175794.htmNguồn: http://danviet.vn/trang-phuc-cua-hot-girl-xoai-non-khien-dan-mang-tranh-cai-5020228113175794.htm