Trấn Thành, Đại Nghĩa... gây sốc với quan điểm không sinh con

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 05:00 AM (GMT+7)

Ở tuổi 40 vẫn chưa cưới vợ, Đại Nghĩa cho rằng, suy nghĩ tuổi này phải lấy vợ, sinh con là hơi lạc hậu. Trong khi đó, Trấn Thành cho biết sinh con không đơn thuần là để duy trì nòi giống.

Vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh đang trở thành cái tên gây nhiều tranh cãi chia sẻ về quan điểm không có kế hoạch sinh con. Cụ thể, trong buổi Fanmeeting giao lưu cùng người hâm mộ, khi nhận được câu hỏi về dự định sinh em bé, Kelvin Khánh đã thẳng thắn cho biết: "Khánh và My đã thông nhất không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp". Ngay sau đó, Khởi My còn hài hước tiếp lời: "Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí choé rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy".

Phát ngôn của Khởi My - Kelvin Khánh ngay sau đó gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Không ít người chỉ trích cặp đôi có lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân khi chối bỏ thiên chức lớn lao của người phụ nữ. Trong đó, người hâm mộ bênh vực, động viên, đồng thời tỏ ra tôn trọng quyết định và quan điểm trong hôn nhân của vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh, chỉ cần cả hai cảm thấy hạnh phúc nhất với cuộc sống hiện tại.

Trong chương trình "Người ấy là ai" lên sóng cách đây không lâu, MC Trấn Thành cũng gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về chuyện sinh con. Cụ thể dành lời khuyên chân thành cho một người thuộc thế giới thứ 3 trước áp lực vì không làm tròn "nhiệm vụ" với gia đình. “Ai giao nhiệm vụ cho bạn phải làm vừa lòng người khác. Không ai giao cả! Ai giao cho mình nhiệm vụ phải sinh con đẻ cái. Chúng ra được sinh ra để hạnh phúc, để cống hiến, để giúp cho nhiều người hơn trong cõi đời này chứ ai sinh ra để sinh ra một đứa con để nỗi dõi tông đường. Chúng ta không phải phiên bản để duy trì nòi giống cho nhau. Thế giới bây giờ đông lắm rồi, người ta còn khuyên nhau bớt sinh lại mà. Tại sao chúng ta cứ phải mang trọng trách nỗi dõi tông đường để làm gì?" - Trấn Thành chia sẻ.

MC Trấn Thành và Hari Won luôn muốn sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đủ điều kiện để chăm sóc con một cách tốt nhất. "Tôi biết trong gia đình có con trai sẽ hạnh phúc khi có người nối dõi, niềm hãnh diện cho dòng họ. Nhưng điều đó sẽ hạnh phúc khi ai trong dòng họ cũng đủ trưởng thành, chính chắn và kinh tế mọi mặt để trở thành người tốt trong xã hội và duy trì điều tốt đẹp đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người đó không có gì cả? Không có sự hy sinh, bao dung cũng chẳng có trình độ rồi sinh ra một đứa con và không giáo dục được, để thành người tệ cho xã hội" - Trấn Thành bày tỏ quan điểm.

Trấn Thành và Hari Won cũng đã kết hôn 3 năm nhưng hiện tại cặp đôi vẫn tập trung phát triển sự nghiệp mà chưa có kế hoạch sinh con. Trong khi đó, Hari Won từng chia sẻ về việc bị mắc bệnh hiểm nghèo, chuyện sinh con không phải là điều dễ dàng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì thế, Trấn Thành và Hari Won cho biết chuyện con cái còn là do chữ "duyên".

"Chúng tôi có một tư duy hơi thoáng, nếu vợ tôi hay tôi không có khả năng sinh con, chúng tôi hoàn toàn vui vẻ đón nhận một đứa con nuôi. Nhiều người hay quan trọng hoá vấn đề đứa bé đó có phải dòng máu của mình không? Dĩ nhiên đó là một điều thiêng liêng, tôi không dám bác bỏ. Nhưng nếu mình không may mắn như mọi người có được khả năng đó thì hoàn toàn có thể nhận nuôi một đứa con khác" - Trấn Thành chia sẻ.

Vốn kín tiếng về cuộc sống riêng, tuy nhiên khi đã ở độ tuổi U40 nhiều người không khỏi mò mò về cuộc sống riêng của Đại Nghĩa. Nam MC cũng từng gây nhiều tranh cãi khi chia sẻ về quan điểm hôn nhân.

Đại Nghĩa cho rằng, suy nghĩ tuổi này phải lấy vợ, sinh con là hơi lạc hậu. Với điều kiện hiện tại, Đại Nghĩa muốn dành thời gian và tiền bạc san sẻ cho những mảnh đời khó khăn và làm công việc thiện nguyện. "Nó ý nghĩa hơn rất nhiều so với chuyện đi cưới một cô vợ, đẻ ra một thằng con rồi dồn núi tiền cho thằng con hưởng. Tôi không có suy nghĩ đó" - Đại Nghĩa chia sẻ.

Thậm chí, MC Đại Nghĩa cũng từng khẳng định, anh không có ý định lập gia đình. Thay vào đó, anh mong muốn đóng góp khả năng của bản thân vào những việc có ích.

Chí Tài có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp Phương Loan. Kết hôn 33 năm, Chí Tài vẫn không có con khi đã ở tuổi 62. Nam danh hài từng cho biết vì cả hai vợ chồng đều không thích có con, một phần vì ngày xưa cuộc sống khó khăn. Vì quan niệm phải có đủ điều kiện kinh tế để nuôi dạy tốt mới quyết định sinh con nên thời gian trước đó hai vợ chồng đã không lên kế hoạch có con.

Đến hiện tại nhiều lúc nghĩ lại, danh hài Chí Tài có chút tiếc nuối. Tuy nhiên anh tiếc vì không có người nối dõi, làm truyền nhân chứ không tiếc vì về già không có ai. Theo nghệ sĩ Chí Tài, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ hay không đều do bản thân tự tạo niềm vui, không quan trọng có con hay không, chỉ cần cảm thấy vui và hài lòng là được.

Nghệ sĩ Chí Tài cũng tin vào chuyện duyên số với con cái: "Mọi người hay nói tôi chắc không nợ đường con cái. Vợ tôi cũng nghĩ như tôi vậy".

