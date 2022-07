'Tình cũ' từng hôn Nhã Phương 30 phút tái xuất ngoạn mục với vai diễn mới

Thứ Ba, ngày 19/07/2022 10:14 AM (GMT+7)

Bộ phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” giúp “tình cũ” của Nhã Phương được khán giả biết đến nhiều hơn trong những ngày qua.

Mặc dù có khởi đầu không mấy ấn tượng nhưng bộ phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” đã nhanh chóng khẳng định được sức hút đối với khán giả chỉ sau 5 tập lên sóng. Theo trang Wikitree, tỷ suất người xem của “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” đã tăng từ 0,9% ở tập 1 lên mức 9,1% trong tập 5. Sức hút của “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” còn lớn đến mức đài ENA quyết định phát sóng bộ phim này tới 13 lần/ngày để có thể đáp ứng được nhu cầu của khán giả.

Bên cạnh nữ chính Woo Young Woo (do Park Eun Bin đảm nhận), vai nam chính Lee Junho (do Kang Tae Oh đóng) cũng khiến khán giả mê mệt. Theo xếp hạng trên Wikitree ngày 14/7, nam diễn viên Kang Tae Oh đã đứng thứ 1 trong bảng xếp hạng diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cái tên Kang Tae Oh cũng là chủ đề được quan tâm trên nhiều diễn đàn. Đa số đều dành lời khen cho diễn xuất tự nhiên của Kang Tae Oh trong vai chàng nhân viên phòng luật sư tài giỏi, ấm áp.

Có thể thấy rằng độ phủ sóng của Kang Tae Oh trong giới giải trí Hàn Quốc đang dần tăng lên theo từng tập phim. Vai diễn luật sư Lee Junho quả thực đã giúp Kang Tae Oh bứt phá sau thời gian mờ nhạt với loạt vai phụ trong các bộ phim như “Mối tình đầu của tôi” (2019), “Hoa hậu Hàn Quốc” (2013) hay mới nhất là “Doom At Your Service” và “Run On”.

Kang Tae Oh cũng là cái tên “quen mặt” với nhiều khán giả Việt khi từng tham gia đóng bộ phim “Tuổi thanh xuân” cùng diễn viên Nhã Phương. Trong bộ phim này, Kang Tae Oh và Nhã Phương đã vào vai một cặp đôi yêu nhau say đắm. Trải qua nhiều hiểu lầm và khó khăn, cuối cùng mối tình của hai người cũng có một cái kết đẹp.

Bộ phim “Tuổi thanh xuân” đã giúp cả Kang Tae Oh lẫn Nhã Phương trở thành cặp đôi vàng của màn ảnh Việt thời bấy giờ. Để có được thành công này, cả Kang Tae Oh lẫn Nhã Phương đều diễn hết sức mình và vượt qua không ít khó khăn trong quá trình quay. Nhã Phương còn từng hé lộ rằng phải hôn đi hôn lại Kang Tae Oh tới hơn 30 phút để có cảnh hôn đẹp và nhiều cảm xúc nhất.

Tuy nhiên, đáng tiếc là bộ phim “Tuổi thanh xuân” lại không gây được tiếng vang tại quê nhà Hàn Quốc của Kang Tae Oh khiến nam diễn viên vẫn “dậm chân tại chỗ” cho đến khi tham gia “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”.

