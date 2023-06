TikToker có 1,4 triệu follow lấy chồng Thổ Nhĩ Kỳ hơn 40 tuổi, làm dâu “siêu sướng”

TikToker Nguyễn Hồ Trà My (sinh năm 1990) có 1,4 triệu người theo dõi, chuyên chia sẻ về ẩm thực, lối sống lành mạnh, đặc biệt là cuộc sống thường nhật của cô bên chồng doanh nhân tên Sigura, người Thổ Nhĩ Kỹ.

TikToker Nguyễn Hồ Trà My và chồng doanh nhân

Trà My kể, cô quen ông xã hơn 9 tuổi qua một ứng dụng hẹn hò. Cuộc hẹn đầu tiên, chồng đến trễ một tiếng đồng hồ vì mải tập gym. Song Trà My vẫn kiên trì ngồi đợi. Tuy nhiên, lúc gặp nhau cả hai nói chuyện "quên cả ăn" và còn đi "tăng hai" ở một quán pub. Khi chào tạm biệt nhau, Sigura đã hôn lên môi của Trà My. Họ có hai năm hẹn hò và đã kết hôn được hơn bốn năm.

Hiện vợ chồng nữ TikToker sống và làm việc ở Việt Nam. Mỗi năm họ về Thổ Nhĩ Kỳ thăm bố mẹ khoảng một tháng.

Gia đình chồng là người Do Thái nên Trà My thú nhận, lần đầu sang thăm quê chồng, cô khá hồi hộp vì cả hai khác biệt văn hóa, tôn giáo quá lớn. "Tuy nhiên, tôi đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhà chồng. Đặc biệt, mẹ chồng tâm lý, hài hước, thân thiện, khiến tôi nhanh chóng giải tỏa tâm lý, còn lo lắng mà tự tin, chủ động giúp đỡ mẹ trong việc bếp núc. Trước đó tôi nghĩ bố mẹ chồng chắc rất hà khắc, khó tính. Thực tế, họ sống tình cảm, các thành viên trong nhà luôn quan tâm tới nhau. Điều này khá giống với truyền thống của các gia đình ở Việt Nam nên tôi không gặp trở ngại gì trong những ngày làm dâu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi thích ăn món gì là mẹ chồng lại vào bếp nấu cho ăn. Thỉnh thoảng tôi hướng dẫn mẹ thử làm các món ăn Việt và bà rất hào hứng. Nói chung tôi cảm thấy siêu sướng khi lấy chồng người Thổ Nhĩ Kỳ ", Trà My cho biết.

Trà My nói cô làm dâu nhà chồng "siêu sướng"

Nữ TikToker cho hay, chồng cô hơn 40 tuổi, bề ngoài nhìn chững chạc, lịch lãm nhưng tính cách rất trẻ trung, đáng yêu, đôi khi thích nũng nịu như trẻ nhỏ. Ngoài thời gian dành cho công việc, anh luôn sẵn sàng san sẻ việc nhà với vợ. Cả hai chưa sinh con vì còn muốn tận hưởng giai đoạn vợ chồng son bên nhau và tập trung xây dựng kinh tế vững chắc, trước khi có thêm thành viên mới.

Mới đây, TikToker Nguyễn Hồ Trà My đồng hành và trở thành đại sứ của dự án thiện nguyện Chiếc nơ xanh, chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe cho những phụ nữ vùng sâu vùng xa. Hoạt động gần nhất của cô là cùng đội ngũ y bác sĩ sản phụ khoa tổ chức tư vấn lưu động cho 400 phụ nữ dân tộc Xơ-đăng, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

“Điều bền vững hơn đây là hoạt động tác động xã hội chứ không phải thiện nguyện đơn thuần, thay vì những gói mì hay phong bì tiền hỗ trợ, hành trang của đoàn My chính là… những chiếc quần nhỏ, băng vệ sinh và kiến thức hữu ích - đây mới là cấp độ 1, và cấp độ tiếp theo sẽ quay lại để tiến hành thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho họ nữa. Điểm dừng chân tiếp theo là ở 1 tỉnh phía Tây Bắc thế nên My sẽ tiếp tục sáng tạo những nội dung và có nhiều hoạt động cá nhân liên quan đến nâng cao chăm sóc sức khỏe phụ nữ bằng việc tập luyện và ăn uống”, Trà My chia sẻ.

TikToker Nguyễn Hồ Trà My đồng hành và trở thành đại sứ của dự án thiện nguyện Chiếc nơ xanh

Về những nội dung đã sáng tạo trên nền tảng TikTok, Trà My cho biết cô muốn truyền cảm hứng sống bắt nguồn từ những điều hạnh phúc bé nhỏ và bền vững. “Bí mật hạnh phúc của My là sống chậm và hết mình với những niềm vui nhỏ bé xung quanh, dành thời gian chất lượng cho người thân và bạn bè, yêu bản thân bằng việc luyện tập thể thao, đi làm tình nguyện viên hay đơn giản hơn là được ăn một đĩa salad ngon để tự thưởng cho mình. Điều mà bất kỳ ai xem kênh của My đều sẽ thấy nhẹ nhàng, dễ chịu và dễ ứng dụng với bản thân”, Trà My nói thêm.

