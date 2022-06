Thùy Tiên lần đầu nhắc lại "clip xé giấy nợ 1,5 tỷ" gây bão mạng xã hội

“Tôi không kìm chế được cảm xúc. Tôi đã phải chịu hậu quả suốt 3 năm…”, hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ.

Trong một talkshow giao lưu ở một trường đại học mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên tham gia trò chuyện với các bạn sinh viên và chia sẻ những câu chuyện mà bản thân đã trải qua. Đáng chú ý, “Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021” lần đầu nhắc đến scandal “clip xé giấy nợ” từng gây bão mạng xã hội.

Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu nhắc về clip ồn ào trong quá khứ

Người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ: “Tôi là người nóng tính, khi ấy tôi không kìm chế được cảm xúc. Khi nhìn nhận lại, tôi mới thấy rằng nóng tính trước công chúng đó là điều rất không nên. Tôi đã chịu hậu quả trong 3 năm, các bài viết nhắc về tôi đa phần là tiêu cực. Cảm xúc lúc đó của tôi tệ lắm”.

Trước đó, trong quá trình Thùy Tiên tham gia và đăng quang “Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021”, mạng xã hội lan truyền clip cô cãi nhau, “xé giấy nợ”, kèm nhiều thông tin tiêu cực. Theo đó, sự việc đã xảy ra từ lâu và được cư dân mạng chia sẻ lại.

Cụ thể, Thùy Tiên bị một người tên T.T đòi nợ 1,5 tỷ đồng. Người này cũng công khai giấy nợ với chữ ký và dấu vân tay của Thùy Tiên khi vay tiền với mục đích đi thi “Hoa khôi Nam Bộ 2017”. Thỏa thuận này giữa hai bên được ký vào ngày 22 tháng 7 năm 2017, với thời hạn là sau 1 năm Thùy Tiên phải trả hết tiền cho T.T. Cũng trong clip, Thùy Tiên cho rằng T.T đã lừa cô chứ không phải giúp đỡ. Nhân lúc T.T không để ý khi đang nói chuyện, Thùy Tiên đã giật lại biên bản thỏa thuận và xé nát.

Hành động xé giấy nợ của Thùy Tiên từng gây xôn xao mạng xã hội

Sau khi tranh cãi căng thẳng, hai bên đã lên Công An phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM để giải trình về vụ việc. Trao đổi với truyền thông, Thùy Tiên chia sẻ do cô đã không giữ được bình tĩnh nên có hành động xé văn bản. Thuỳ Tiên cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả và những người quan tâm vì hành động thiếu kiềm chế: "Tôi đã hành động với tất cả sự phẫn nộ của một cô gái bị lừa, bị doạ nạt và nỗi ám ảnh vì gia đình bất an".

Sau những ồn ào, Thùy Tiên cho biết cô ý thức được sức ảnh hưởng của mình với công chúng khi đội chiếc vương miện. “Mọi lời nói, hành động tôi đều chọn lọc. Tôi đã thay đổi và cũng biết kiềm chế cảm xúc bản thân và xem chuyện đã qua như một bài học để mình nhìn nhận và hoàn thiện bản thân hơn trước công chúng”, Thùy Tiên bộc bạch.

Vóc dáng gợi cảm của Hoa hậu Thùy Tiên

Ngoài đăng quang “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”, Thùy Tiên từng đoạt danh hiệu Á khôi 1 “Hoa khôi Nam Bộ 2017”, lọt vào Top 5 “Hoa hậu Việt Nam 201” cùng với giải thưởng “Người đẹp Nhân ái”. Năm 2018, cô đại diện Việt Nam tham dự “Hoa hậu Quốc tế”. Vào năm 2022, cô đã được Thủ Tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen “Gương mặt trẻ tiêu biểu 2021”.

