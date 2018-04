Thanh Thảo chỉ trích thói ngoại tình trong vụ ồn ào tình cảm của Trường Giang

Phụ nữ, dù có vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ thì chung quy cũng là phụ nữ, nuôi giấu một tâm hồn yếu đuối, rất dễ sa ngã bởi những lời đường mật. Đàn ông, bản năng là thích chinh phục cái đẹp và chỉ có muốn thêm chứ không hề muốn bớt. Và họ có rất nhiều cách để người phụ nữ yếu đuối ngã vào lòng họ, dù biết chọn con đường này sẽ chỉ mãi là người đến sau, nhưng nhiều phụ nữ vẫn cam lòng. Đàn ông ăn vụng, thường hay có thói quen kể lể về cuộc sống không hạnh phúc với vợ con, hôn nhân trên bờ vực thẳm, thậm chí còn cho nhân tình đọc cả tin nhắn, bằng chứng về những trận gây gỗ không hồi kết với vợ để nhân tình đong đầy hy vọng sẽ soán ngôi vợ nhà không xa. Hay là những lần lén lút vụng trộm đầy kích thích cho cả hai, những món quà giá trị được tặng kèm như kiểu em rất quan trọng đối với anh nên anh sẵn sàng chi tiền mua trang sức hay quà đắt tiền cho em, chứ vợ nhà thì không có đâu. Hay là những hứa hẹn chúng ta ráng vượt qua giai đoạn khó khăn này cùng nhau để chờ lúc danh chánh ngôn thuận, sinh cho anh một đứa con để gắn bó lâu dài. Thậm chí có ông còn không ngần ngại ra mắt cả người thân, bạn bè cô nhân tình mới để cô ấy tin rằng địa vị không thua gì vợ nhà mà gắn chặt thêm tình cảm, chịu đựng mọi thiệt thòi. Cuối cùng người được lợi vẫn là các ông trăng hoa. Có ông bị vợ phát hiện, lấy điện thoại gọi cho nhân tình, hẹn 3 mặt một lời. Chẳng may gặp phải cô nhân tình đanh đá, hai bà lại choảng nhau té tát vì tranh giành. Nhưng có cô tự trọng hơn thì chối bỏ việc ngoại tình với người đàn ông đã có vợ, dù đau thấu xương vẫn nói chúng tôi chỉ là bạn bình thường... Nhìn người đàn ông lúc ấy nó hèn hạ kinh khủng! Cứ loanh quanh chứng tỏ cho vợ là anh không có gì, cô ấy chỉ là bạn thôi. Ngày hôm sau lại hèn hạ lần nữa quỳ gối trước cửa nhà nhân tình để năn nỉ ỉ ôi là hôm qua anh bị vô thế, không làm vậy bà ký giấy ly dị và đem con về ngoại. Vì con nên anh phải diễn như vậy, hãy tin anh và tha thứ cho anh. Thậm chí còn diễn cả màn hù doạ sống chết vì em, không có em anh sẽ chết mất. Rồi sẽ có hai trường hợp xảy ra, hoặc là người phụ nữ lại thêm 1 lần thấy tội và dứt chân không ra khỏi vũng bùn, hoặc sẽ tự trọng mà dứt khoát vĩnh viễn. Là tôi, sẽ chọn giải pháp thứ hai, chấm dứt ngay mối quan hệ đó khi nhận ra sự hèn hạ, dù cho trong lòng còn yêu cách mấy, còn hiếu thắng cách mấy, cũng cố mà vượt qua. Bởi vì cuối cùng, người nhận đắng cay sẽ là mình. Tại sao lại phải vì một người đàn ông mà tự hành hạ chính mình. Lúc hạnh phúc, nghĩ rằng chẳng ai yêu mình như thế, nên quên mất cả thế giới đang cười chê kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Nhưng lúc đắng cay chỉ nuốt ngược nước mắt vào lòng chứ chẳng biết chia sẻ làm sao khi mình chẳng được cái quyền kêu than của người thứ ba. Thôi thà đau một lần rồi thôi, còn hơn kéo dài rồi chẳng đi đến đâu. Nhưng khi sự việc đã đổ bể, mọi lời thị phi đổ dồn vào mình, thì hãy vì lòng tự trọng của mình mà rút lui trong im lặng. Ấm ức lắm chứ! Dù sao cũng từng được thề non hẹn biển nên mình mới chịu đựng mọi đau khổ thiệt thòi, rồi những năm tháng ân ái cũng là kỷ niệm, rồi những lúc hạnh phúc dâng tràn cũng đâu phải dễ quên. Nhưng người thứ ba lúc nào cũng là người bị chê cười, rủa xả....cho dù nếu thật tâm mà nói thì lỗi không chỉ có ở người nhân tình mà còn lỗi trăng hoa của người đàn ông rất lớn, thậm chí là người vợ cũng phần nào có lỗi. Có thể là họ quá giỏi sự nghiệp nên tự cao, hoặc không chăm sóc bản thân mà chỉ suốt ngày nội trợ lem luốc để chồng chán chồng chê, hoặc chưa khéo léo để giữ chân người chồng..... Nhưng khi sự việc đưa ra ánh sáng, người thứ ba sẽ là người gánh chịu mọi hậu quả. Nên, nếu chưa từng bước vào vũng bùn ấy, thì hãy sáng suốt từ lúc đầu tiên kẻo sa ngã lưới tình. Đang lẩn quẩn trong cái vòng đó thì khó lắm, chẳng ai khuyên được đâu, nhưng nếu được thì rút chân ra càng sớm càng tốt, tránh mọi sự ê chề. Hãy tin rằng còn rất nhiều người đàn ông phù hợp chờ mình ở thì tương lai. Còn đã từng trải qua thú đau thương thì hãy xem đó là một kinh nghiệm sống trong cuộc đời, cũng là một trải nghiệm quý giá để hiểu ra rằng cuộc sống không hề đơn giản như mình nghĩ. Và khi đã chấm dứt, thì hãy dứt hẳn, hãy ra đi trong im lặng, dù tức tối vô cùng, chỉ muốn phanh phui tất cả, khi chính cái người đàn ông đó lại đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, chối bỏ mọi ái ân đã qua, để một mình mình gánh chịu hậu quả, còn anh ta quay về năn nỉ vợ là xong và diễn tiếp hình ảnh gia đình hạnh phúc bất chấp sóng gió. Còn mình, cứ phanh phui thêm thì người bất lợi sẽ là mình, nên hãy dùng sự tự trọng mà bảo vệ danh dự cho mình, đừng tỏ ra quỵ luỵ đau đớn hay cố giành giật những gì không thuộc về mình. Đừng tạo thêm bất cứ sự chê cười nào chỉa về phía mình nữa, vì phụ nữ là đáng được tự hào, đáng được thương yêu, đáng được trân trọng".