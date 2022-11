"Thánh nữ Bolero" Jang Mi bất ngờ lấy chồng doanh nhân nức tiếng Sài thành

Bên cạnh Jang Mi, dàn phù dâu "đẹp như hoa" khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.

Hôm nay 5/11, Jang Mi bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới khiến fan bất ngờ. Buổi sáng, gia đình nhà trai đã làm lễ xin dâu và thực hiện các nghi thức đám cưới. Trong ngày trọng đại, nữ ca sĩ mặc áo dài trắng cách tân, không giấu được niềm hạnh phúc. Bên cạnh cô là ông xã doanh nhân diện vest đen bảnh bao, phong độ. Đám cưới cặp đôi được tổ chức lãng mạn trong không gian trang trí nhiều hoa tươi. Ở mọi khoảnh khắc, giọng ca "Duyên phận" cũng đều xinh đẹp và rạng rỡ.

Nhan sắc Jang Mi qua camera thường khiến nhiều người xuýt xoa

Theo thông tin do Jang Mi chia sẻ, nửa kia của cô tên Minh Thu, là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực dược phẩm. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Giọng ca 9X thừa nhận bản thân đã “phải lòng” người ấy bởi cách anh đối xử với cô và những người thân trong gia đình.

Lễ thành hôn của cặp đôi diễn ra khá riêng tư khi hầu hết quan khách chỉ là người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết. Trong đó, đáng chú ý là dàn phù dâu, gồm những người đẹp nổi tiếng như Emma Nhất Khanh, Phương Anh Đào, Lily Phạm, Liz Ngụy Thùy Linh và Ngọc Thanh Tâm. Các chân dài showbiz diện áo dài hồng da nền nã nhường spotlight cho cô dâu, song nhan sắc của các mỹ nhân vẫn được khán giả khen ngợi hết lời.

"Dàn phù dâu dễ thương quá", "Cô dâu hôm nay trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn quá xinh luôn", "Chúc mừng Jang Mi", "Thế là chị hết hát "Phận làm con gái chưa một lần yêu ai" nữa rồi ha ha"... là một số bình luận của dân mạng.

Dàn phù dâu xinh đẹp trong đám cưới Jang Mi

Ngọc Thanh Tâm và Phương Anh Đào (hai người ngồi) là những người bạn thân nhất của Jang Mi. Cả ba từng hợp tác trong show thực tế "Mỹ nhân hành động". Từ đó, họ vẫn giữ quan hệ thân thiết và gắn bó đến hiện tại.

Ngọc Thanh Tâm từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư, Yêu em bất chấp, Tâm sắc Tấm... Bên cạnh đó, hot girl sinh năm 1993 còn ghi dấu ấn với nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang gợi cảm.

Cô nàng là con gái duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty chuyên về kinh doanh thủy sản. Trên các nền tảng mạng xã hội, sao nữ thường xuyên đăng tải hình ảnh sang chảnh, xài và mua sắm đồ hiệu "mỏi tay", đi du lịch đến các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Pháp, Hi Lạp, Ai Cập, Nhật Bản... Gần đây nhất, Ngọc Thanh Tâm cũng làm một show thực tế riêng mang tên "Not Just A Rich Kid" để giới thiệu về cuộc sống hào môn của mình, khiến khán giả "choáng".

Phương Anh Đào là diễn viên quen thuộc với khán giả trên màn ảnh khi thường gắn liền với hình ảnh "nàng thơ", "ngọc nữ" kín đáo, hiền lành. Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1992 bất ngờ lột xác đóng vai "gái hư" trong phim Bếp trưởng tới.

Ngoài đời, Phương Anh Đào theo đuổi gu thời trang an toàn, gợi cảm ở mức vừa phải. Hiếm hoi lắm, người hâm mộ mới thấy hình ảnh nàng "ngọc nữ" diện bikini được chính cô đăng tải trên mạng xã hội.

