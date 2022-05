Tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái kém 23 tuổi âu yếm ngọt ngào ở biển

Leonardo DiCaprio và bạn gái người mẫu đi nghỉ ở Malibu (Los Angeles, Mỹ) và nhanh chóng bị cánh paparazzi phát hiện.

Cặp uyên ương nổi tiếng luôn lọt tầm ngắm của giới săn ảnh và lần này cũng vậy. Đây là những hình ảnh được săn từ xa cho nên chất lượng ảnh không được rõ nét...

... nhưng vẫn cho thấy rõ hình ảnh cặp đôi trong kỳ nghỉ cuối tuần qua và ngọt ngào với nhau trên bãi biển.

Camila Morrone vui đùa trên biển cùng chú chó cưng của cặp đôi có tên là Jack.

Ngoài những lúc đi dạo và trò chuyện, tài tử sinh năm 1974 và bạn gái còn có những shoot hình âu yếm ngọt ngào...

... khiến fan phải ghen tị. Dù đã bên nhau được 5 năm, từ khi nàng mẫu mới 20 tuổi, đến nay, cặp đôi nổi tiếng ở Hollywood vẫn cho thấy tình cảm mặn nồng. Nam diễn viên đào hoa bậc nhất Hollywood vẫn đang say mê yêu đương bạn gái hiện tại.

Trong khi dư luận đều cho rằng Camila Morrone sẽ cũng như bao người đẹp khác, không thể trói trái tim mỹ nam Hollywood lâu dài khi anh có tình sử không yêu cô nào quá 25 tuổi thì hiện tại, chuyện tình của cả hai đã kéo dài được 5 năm và nàng mẫu hiện 25 tuổi.

Dailymail cho biết nàng mẫu 9X đã nhiều lần được Leonardo DiCaprio dẫn về ra mắt gia đình và cô rất được lòng mẹ chồng tương lai. Đám cưới của cặp đôi có lẽ sẽ diễn ra trong tương lai không xa.

Camila Morrone bên cạnh làm mẫu cũng lấn sân diễn xuất. Cô ghi dấu ấn với các phim như "Never Goin' Back", "Death Wish", "Mickey and the Bear"… Cô cũng vừa quay xong phim "Daisy Jones & The Six" của Amazon Prime, dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối năm nay hoặc vào năm 2023.

Camila Morrone sở hữu body lý tưởng với chiều cao 1m75, số đo 3 vòng 89-61-86(cm).

Sắc vóc gợi cảm đầy hoang dại khi làm mẫu áo tắm của cô gái đang chiếm giữ trái tim của ngôi sao đào hoa bậc nhất Hollywood Leonardo DiCaprio.

