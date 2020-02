Tài tử Hàn bị điều tra vì dùng chất cấm trong nhiều năm

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 08:22 AM (GMT+7)

Tin tức khiến làng giải trí Hàn Quốc chấn động.

Cách đây vài ngày, bản tin từ Chanel A đưa tin về một nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng lạm dụng chất cấm Propofol khiến làng giải trí xôn xao.

Đến sáng ngày 18/2, văn phòng công tố quận trung tâm Seoul cho biết đang tiến hành điều tra nam diễn viên Ha Jung Woo vì hành vi sử dụng chất cấm Propofol trong nhiều năm qua. Thông tin này khiến làng giải trí xứ kim chi chấn động.

Propofol là một loại thuốc an thần có tác dụng nhanh giúp thư giãn, nhưng chỉ được sử dụng trong quá trình phẫu thuật với liều lượng thích hợp. Điều đáng nói, chất này bị liệt vào danh sách chất cấm tại Hàn Quốc. Loại thuốc cũng là nguyên nhân khiến Michael Jackson qua đời vì sử dụng quá liều và hàng loạt minh tinh, Hoa hậu nổi tiếng như Park Si Yeon , Lee Seung Yeon, Jang Mi In Ae vào tù.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, tài tử phim "Thử thách thần chết" đã sử dụng tên em trai là nam diễn viên Cha Hyun Woo (tên thật là Kim Young Hoon) để đăng ký tiêm chất Propofol ở một thẩm mỹ viện tại Seoul. Ha Jung Woo biết tới viện thẩm mỹ này nhờ sự giới thiệu của Chae Seung Seok - cựu giám đốc Tập đoàn Ae Kyung. Hiện tại, thẩm mỹ viện nói trên đã đóng cửa và người đứng đầu cùng nhân viên đã bị bắt giữ.

Ha Jung Woo là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Nam diễn viên sinh năm 1978, gia nhập showbiz từ năm 2003. Đến 2008, vai diễn trong phim hành động - kinh dị The Chaser giúp Ha Jung Woo tỏa sáng, vươn lên hàng ngũ ngôi sao.

Từ đó, tài tử 42 tuổi liên tục ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm như Hồ sơ Berlin, Ám sát, Người hầu gái, Along With Gods (Thử thách thần chết), 1987: When The Days Comes, Take Point... Với loạt phim ăn khách này, Ha Jung Woo được tôn vinh là "Ông hoàng phòng vé xứ Hàn" khi tổng số vé bán ra cho các phim có sự xuất hiện của nam diễn viên là 105,5 triệu vé.

