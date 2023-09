Sự thật gương mặt Vy Oanh “bị sưng phù” khi đến toà gây xôn xao

Hình ảnh Vy Oanh xuất hiện tại Tòa án nhân dân TP.HCM, tham gia buổi xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng vào sáng 21/09, đang được nhiều diễn đàn giải trí đăng tải, bàn luận xôn xao.

Nhiều dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi nhan sắc của Vy Oanh do ống kính của “team qua đường” ghi lại có nhiều điểm khác lạ. “Phải Vy Oanh không vậy, sao mặt sưng húp và kém tự nhiên”; “Sao ai chụp ảnh mà “dìm hàng” ca sĩ quá, không nhận ra cô ấy luôn”… là những ý kiến của cư dân mạng.

Hình ảnh gây chú ý của ca sĩ Vy Oanh.

Trước các ý kiến trái chiều, Vy Oanh đã đăng tải video khoảng 8 giây, ghi lại khoảnh khắc chân thật lúc xuống xe và bước vào bên trong toà án. Khi một fan dùng hình ảnh đang gây tranh cãi của nữ ca sĩ đưa vào phần bình luận và bày tỏ thắc mắc “Chị bị sao vậy?”, thì giọng ca “Đồng xanh” thẳng thắn: “Không phải chụp mà photoshop thêm đó em, chứ camera thường cũng không dữ vậy. Xấu cũng được, không sao em".

Trợ lý Vy Oanh chia sẻ loạt ảnh chụp bằng camera thường để chứng minh nhan sắc của nữ ca sĩ "vẫn ổn".

Trao đổi với chúng tôi, một phóng viên có mặt tại phiên tòa xét xử cho biết, ca sĩ Vy Oanh có tăng cân thấy rõ so với vóc dáng trước đây. Tuy nhiên, hình ảnh mặt cô sưng phù, da nhăn nheo, sạm đen … có thể đã được ai đó “phù phép”, can thiệp bằng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh. “Bởi qua video ghi lại và tôi chứng kiến tại phiên tòa, ca sĩ Vy Oanh chỉ trang điểm nhẹ, không quá kém sắc so với hình ảnh mà dân mạng đang chia sẻ”, nguồn tin cho hay.

Theo Vy Oanh, suốt thời gian qua, thiệt hại của cô không đong đếm được, đó là thiệt hại về danh dự, tinh thần…

Vy Oanh nói, việc bà Hằng bị xử lý hình sự đã đủ cảnh tỉnh. "Mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy và mong lời xin lỗi từ bà Hằng", Vy Oanh bày tỏ tại toà.

