Sơn Tùng M-TP và bạn gái tin đồn bị "soi" dấu vết yêu đương vì chi tiết này

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 10:07 AM (GMT+7)

Chỉ những fan tinh ý mới nhận ra điểm thú vị trong hai bức hình tưởng như không hề liên quan này.

Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP và bạn gái tin đồn - ca sĩ Thiều Bảo Trâm liên tục bị fan khui ra minh chứng hẹn hò. Dù cả hai quyết giữ im lặng trước tin đồn nhưng cư dân mạng nhanh chóng tìm ra điểm chung này khi hai ngôi sao đăng bức hình mới nhất.

Thiều Bảo Trâm đăng ảnh khoe đôi chân thon, body gợi cảm

Sơn Tùng M-TP cực "ngầu" với thời trang năng động

Cả hai không đăng hình chụp chung nhưng fan tinh mắt đã phát hiện ra điểm thú vị. Những tưởng cả hai bức hình không để lộ "dấu vết" yêu đương nào khi Thiều Bảo Trâm sexy với váy đen bó sát còn Sơn Tùng chọn thời trang năng động trẻ trung.

Vậy nhưng fan của cặp đôi khẳng định sợi dây chuyền hai người đeo giống nhau tới 80%. Ngay lập tức người hâm mộ coi đó là tín hiệu của việc dùng đồ đôi giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm.

Chưa hết, fan còn tinh ý phát hiện ra thời điểm đăng hình của cả hai trùng khớp nhau. Thiều Bảo Trâm chia sẻ ảnh cùng lời nhắn: "Show me how to love how to love" (tạm dịch: Hãy chỉ cho em cách yêu thế nào), ngay lập tức Sơn Tùng đăng ảnh mới.

"Anh nhà đăng, thì chị nhà cũng đăng hình cùng lúc", "Đăng hình chung một giờ mới chịu ấy, hai người này", "Mỗi lần chị đăng hay anh Tùng đăng thì 5-10 phút sau người kia lại đăng"... là những bình luận của cư dân mạng phát hiện ra "dấu hiệu tình yêu" từ cặp đôi này.

Dù không ít lần bị "soi" chuyện tình yêu nhưng Sơn Tùng và bạn gái tin đồn vẫn quyết giữ kín chuyện riêng tư.

Trước đó, Thiều Bảo Trâm chia sẻ khoảnh khắc gợi cảm với set đồ nữ tính. Nữ ca sĩ kết hợp áo crop top và quần ngắn bó sát, tôn vóc dáng hoàn hảo.

Thiều Bảo Trâm gây nhớ thương với set đồ hồng ngọt ngào

Trong khi đó, Sơn Tùng M-TP chia sẻ bức ảnh chụp chung với em trai trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình. Hai anh em được khen ngợi cả về diện mạo ưu tú lẫn thời trang sành điệu. Sơn Tùng diện shorts cùng túi xách đeo chéo, kết hợp mũ len và kính đen.

Sơn Tùng chụp hình cùng em trai trong chuyến du lịch của gia đình

Khán giả nhận ra thời trang của Sơn Tùng có nhiều nét giống với Isaac khi cả hai kết hợp áo thun trắng có họa tiết với mũ len và kính mắt.

