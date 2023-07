Shark Bình xả loạt ảnh hot bên Phương Oanh, đường cong của cô dâu mới gây chú ý

Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 26/7 vừa qua, Shark Bình và Phương Oanh cùng nhau đi du lịch Mỹ. Nếu như trước đó, Shark Bình không chia sẻ cụ thể về việc anh đi cùng bà xã thì mới đây trong loạt ảnh hot, cả hai đã ngầm thừa nhận việc sát cánh bên nhau trong chuyến đi đặc biệt này.

Shark Bình tung ảnh hot bên Mỹ

Shark Bình đã tung ra loạt ảnh trong chuyến đi Mỹ, khoe thần thái tươi tắn, vui vẻ. Nam doanh nhân viết: “AI prompt: palm tree, old place, close friend, sun bright, lovely day… and here is the result” (Tạm dịch: AI gợi ý: cây cọ, chốn cũ, bạn thân, mặt trời chói lóa, ngày đẹp trời và đây là kết quả).

Anh không quên tag bà xã vào chùm ảnh

Đáng chú ý, trong loạt ảnh mới của “vị cá mập” này tuy không có mặt vợ nhưng anh gắn hashtag tên Phương Oanh vào bài viết. Đó là một hành động ngầm công khai việc vợ chồng nam doanh nhân đi bên nhau. Nhiếp ảnh gia cho loạt ảnh của Shark Bình bên trời Tây không ai khác chính là “Quỳnh búp bê”.

Phương Oanh khéo khoe vóc dáng trong ảnh chụp phía sau

Không những vậy, Phương Oanh cũng có ảnh chụp từ phía sau khi đứng trên đường phố nước Mỹ. Vóc dáng của nữ diễn viên nhận được nhiều khen ngợi từ cư dân mạng. Nhiều người nhận xét Phương Oanh có đường cong mĩ miều. Số khác lại tỏ ra nghi vấn khi nữ diễn viên lấy túi che vòng hai.

Một số khán giả khen Shark Bình trẻ hơn sau khi lấy vợ. “Có vợ yêu bên cạnh có khác, Shark trẻ đẹp trai quá. Chúc hai vợ chồng có kỳ nghỉ ngọt ngào nha”; “Anh lấy vợ xong trẻ ra hay sao ấy”… là những bình luận cư dân mạng để lại dưới bài viết của “vị cá mập”.

Có thể thấy chuyến đi Mỹ sau đám hỏi như một cách xả hơi của vợ chồng Phương Oanh – Shark Bình. Sau sự kiện ý nghĩa, nữ diễn viên “Quỳnh búp bê” đã đăng đàn gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè và người hâm mộ. Cô nói đó là ngày hạnh phúc khi bên mình tràn ngập yêu thương ấm áp và tình thân nồng nàn. Phương Oanh không quên gửi lời “Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả”.

Chuyến đi Mỹ không phải lần đầu tiên cặp đôi cùng đi du lịch bên nhau. Trước đó, cả hai sánh đôi trong nhiều dịp đi Nhật Bản, Châu Âu, Thái Lan và du lịch trong nước. Hai người cho thấy sự tâm đầu ý hợp trong cuộc sống. Cư dân mạng đang nóng lòng chờ đợi đám cưới của hai người và những hình ảnh đẹp trong bộ ảnh cưới. Mặc dù vướng nghi vấn có tin song hỷ nhưng Phương Oanh chưa lên tiếng về việc này.

Sau khi đăng ký kết hôn, cặp đôi xả loạt ảnh tình tứ trên du thuyền ở Hạ Long

Hai người có nhiều chuyến đi du lịch chung cùng nhau

Cả hai tâm đầu ý hợp trong cuộc sống

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi khi đi du lịch Châu Âu

Đi Nhật Bản cùng nhau nhưng cả hai tránh việc chụp hình chung

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]